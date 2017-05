HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por: Rubén MARTINEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martínez Lucio

Excelente día nos presta Dios, hoy JUEVES 11 DE MAYO, hoy es el día 131 en que continuamos la Semana #19 y nos faltan 234 días para concluir este año 2017, hoy se festejan a todas las personas que llevan el Santo Nombre de; Mayolo, Ignacio de Laconi, Estela, Ceferino, Gualterio, Gregorio Celli, Francisco de Jerónimo, Juan Rochester, usted se puede festejar si lleva alguno de estos nombres o por cualquier motivo, sea feliz este día y siempre y si conoce a alguien con uno de estos nombres, FELICITELO y disfrute de su fiesta.

El popular Jorge “Marsall” hoy está de fiesta.

En la Colonia Campesina #2 de El Mante Tamaulipas con mucha música del Grupo Musical “Los Cougar’s” de Don Jorge “Marshall” Martínez Salazar (comida quien sabe) hoy habrá fiesta para festejarle su cumpleaños a Doña “Jelipa” (porque así se llama, su esposa y así quiere que le digan, el estimado amigo Jorge “Marshall”) Chavira Martínez a quien le hago llegar muchas FELICITACIONES a nombre de él, de sus hijos Jimena y el “Junior” Jorge Martínez Chavira, de sus suegros, cuñados y toda su demás familia, el convivio inicia desde las dos de la tarde, donde el buen polifacético Jorge “Marshall” les divertirá cantándoles sus mejores éxitos musicales y su incursión en la Locución de Radio, conductor de Televisión, Maestro de Ceremonias y tantas y tantas otras etapas de su vida solo para complacer a su esposa la Señora Felipa Chavira de Martínez en su cumpleaños quien le suplico le contara una vez más su Biografía, que mejor regalo Doña Felipa y muchas FELICIDADES.

Aquí en el centro de esta urbe cañera, en el muy higiénico Restaurant “EL HUASTECO” de Don Amado Núñez Numa hoy no habrá atención al público, ya que solo se recibirán a familiares, amigos, clientes y conocidos para festejar el XLIV Aniversario de boda con su esposa, la Señora Luz Elena Martínez de Núñez a quienes FELICITO a nombre de sus hijos Luz Verónica, Rosaura Elena y José Soledad Núñez Martínez, de sus hermanos y cuñados respectivamente la Enfermera Carmelita, la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Marina y Gilberto Núñez Numa y todas sus amistades, muchas FELICIDADES.

En la comunidad más grande de Antiguo Morelos Tamaulipas como lo es Congregación Fortines mejor conocido como “La Capital de la Silla y el Sillón de Palma” hoy estará de fiesta, ya que familiares y un grupo de amigos le organizan un convivio con motivo de su cumpleaños al gran amigo de todos como lo es el Ex Presidente Municipal Don Máximo Ochoa Barrón, un Ex Presidente Municipal que durante su Administración siempre estuvo en contacto con su pueblo, preguntándoles en que les podía servir y les ayudaba aun a costa de su propio sueldo, de sus pertenencias, a él hasta la fecha solo le gusta servir y ayudar a sus conciudadanos, algo que en estos días ya no se ve y hace mucha falta, Máximo es recordado como el campesino que sirvió a su pueblo, jugo limpio y termino limpio, pero termino muy rico en muchas amistades, las cuales sigue incrementando mediante su actual trabajo que desarrolla llevando agua con su camión pipa a todas las comunidades del municipio donde en tiempo de estiaje escasea el vital líquido, donde lo fía y en ocasiones lo regala, precisamente una de las muchas anécdotas que se recuerda de Máximo Ochoa Barrón de cuando era Presidente Municipal es de que estaba de moda la investigación a los funcionarios que salían del poder, por RIQUEZA INEXPLICABLE de lo cual Máximo se sentía muy tranquilo, con su conciencia limpia, pero lo espantaron cuando le dijeron que a él lo andaban investigando “POR POBREZA INEXPLICABLE, muchas FELICIDADES, Máximo de parte de tu hermano Fabián, tu vecino el C.P. Teodoro Castillo Ledesma, de toda tu demás familia y amistades.

En la cueruda Ciudad Victoria Tamaulipas hoy será FELICITADO por su cumpleaños el Licenciado José Guadalupe Walle García a quien le envió los mejores deseos de su papá el excelente amigo el Decano del Periodismo de la Capital del Estado Don José Walle Juárez, de su mamá Doña María Guadalupe García de Walle, de sus hermanos los Joseses Alfredo, Alejandro, Ángel y Carlos Walle García que reciba muchos regalos de todos sus tíos entre ellos de su tío Héctor Walle Juárez.

