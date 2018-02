HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por: Rubén MARTÍNEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante ó Rubén Martínez Lucio

Hola que tal, como les ha ido, espero que muy bien en compañía de su familia, hoy es MARTES 07 DE NOVIEMBRE, día en que vamos a festejar a quienes lleven por nombre: Antonio, Aquiles, Ernesto, Gertrudis, Florencio, Restituto y Severiana, si usted lleva uno de ellos o conoce a alguien que se llame así FELICITELO, estamos en la Semana #45, está transcurriendo el día 311 y faltan por transcurrir 54 dias para concluir el año 2017.

Hoy es el DIA DEL FERROCARRILERO y aunque en El Mante Tamaulipas ya no tenemos tren, si hay FERROCARRILEROS a quienes les hago llegar una FELICITACIÓN a todos esos ex trabajadores del riel y a quienes aun trabajan y nos leen en la Región donde si pasa el FERROCARRIL como en Xicoténcatl, González y Tampico por mencionar algunas Ciudades de Tamaulipas y en otras partes del país y el mundo, vía INTERNET muchas FELICIDADES.

El martes 7 de Noviembre de 1907 un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo de Nacozari; uno de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia, desde entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari.

La locomotora incendiada había sido construida por la Compañía Porter of Pittsburg, Pennsylvania tan sólo seis años antes y ese día llevaba dinamita para la mina de Pilares a sólo cuatro kilómetros de Nacozari en Sonora, la explosión se escuchó a casi veinte kilómetros de distancia y el cuerpo de Jesús García, lanzado por el frente de la máquina, fue identificado sólo por sus botas. Ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García, a partir de 1944 por Decreto Presidencial, ese día se conmemora en México el DIA DEL FERROCARRILERO.

Y en corto, pasamos a FELICITAR con motivo de su cumpleaños a el Ex Presidente Municipal, Ex Diputado Local y Ex Diputado Federal, el conocido y visionario Empresario, el Contador Público José Ernesto Manrique Villarreal, quien el día de hoy por la mañana será despertado con las tradicionales mañanitas entonadas por su esposa, sus hijos Vidal y el Licenciado José Manrique Rodríguez así como varias amistades que acudirán a FELICITARLO y expresarle sus mejores deseos de salud y felicidad.

Hoy por la noche el compañero Juan Antonio Lerma Villegas, le festeja un aniversario mas de su nacimiento a su hijo Edwin Antonio Lerma Obregón a quien FELICITO en su nombre y de sus hermanos Kevin Gerardo y Elián Alberto Lerma Obregón, así como de su mamá Doña Claudia Lilia Obregón Delgado de Lerma quien le preparara un rico pozole a su hijo Edwin Antonio, su familia y amigos invitados para pasar una noche inolvidable.

Y hasta la capital del estado Ciudad Victoria Tamaulipas hago llegar un afectuoso saludo y FELICITACION por su cumpleaños al buen amigo y colega el Mantense Contador Público Ernesto Avalos Saldaña, Editor de la Revista Política TAMPS.

En la Colonia Ampliación “La Misión” del Municipio de Antiguo Morelos este mismo día, con una deliciosa comida el Profesor y Licenciado Javier Molina Barrera le festeja un año mas de feliz existencia a su madrecita la Señora Ernestina Barrera Orduño quien recibirá muchos abrazos y buenos deseos de su hijo, de su nuera la Profesora Antonia de León Banda de Molina y sus nietos Judith, Katia, Eric y Rafael Molina de León y todas sus amistades.

En el Poblado Loma Alta del municipio de Gómez Farías Tamaulipas también habrá fiesta en grande en la casa de la Ex Presidenta Municipal la Licenciada María Teresa de Jesús Galván García quien le ofrecerá un gran convivio hoy al mediodía con motivo de su cumpleaños a su esposo el Licenciado Ernesto Ángel Saavedra Almaguer también Ex Presidente Municipal a quien le FELICITO en su nombre, quien seguramente recibirá muchos besos cariñosos de sus hijos Pedro Ernesto, Luis Manuel y Ángela Teresa Saavedra Galván y claro esta los mejores deseos de salud y bienestar de todos sus demás familiares, amistades y ex compañeros de trabajo en sus respectivas Administraciones Municipales ya que es el primer matrimonio que han logrado ser Presidentes en este municipio, al menos de lo que recuerdo recientemente, muchas FELICIDADES amigo Ernesto.

Hasta El Naranjo San Luis Potosí envió muchas FELICITACIONES con motivo de festejarse un Aniversario más del buen amigo conductor de Tráiler Martin Regalado González de parte de su papá Don Martin Regalado García, de su mamá Doña Elvia González de Regalado de sus hermanos Carlos Alberto, Ariel Alejandro y María Teresa Regalado González y sus hijas Aranza, Karlita y Anel Regalado Báez, todos sus sobrinos y sobrinas.

PIE DE FOTO…2511… El Naranjo S.L.P.- Hoy esta de cumpleaños Martin Regalado González muchas FELICIDADES y sigue haciendo servicio social, Dios te lo premiara.

Me gusta: Me gusta Cargando...