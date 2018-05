HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

Hoy es MIERCOLES 23 DE MAYO, y vamos a disfrutar de este “caluroso día, en que serán festejados todas las personas que llevan el Santo Nombre de; Desiderio, Epitacio, Juliana, Lucio Misael y Oliverio, si usted lleva alguno de estos nombres muchas FELICIDADES y si conoce a alguien con alguno de estos nombres FELICITELO, estamos en la Semana #21, el día 143 y nos faltan 222 días para terminar este año 2018,

HOY ES DIA DEL ESTUDIANTE.

Hasta la Colonia Nicolás Bravo de El Mante envió doble FELICITACION por su cumpleaños y Aniversario de Boda al Ex Tesorero Municipal, Ex Srio. General y Ex Presidente del Comité Directivo Municipal (CDM-PRI) y Ex Consejero de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) el gran amigo Don Santiago Puga Rodríguez a quien le hago llegar los mejores deseos y FELICITACIONES de su esposa la Sra. María Esther Korrodi de Puga, de sus hijos Wendy Puga Korrodi y el Ex Tesorero Municipal el Lic. José Luis Puga Korrodi, nietos, empleados de la Farmacia Laredo y todas sus amistades de las cuales recibirá muchos abrazos y regalos.

Al buen amigo Alejandro Guevara Pinilla le FELICITO hoy con motivo de su cumpleaños de parte de sus compañeros de trabajo como son el compadre Rigoberto “Rigo” Hinojosa Zavala (el Fotógrafo oficial del Alcalde), Ángel Reyes “El Brayloski” y Carlos Nava quienes con una deliciosa carne asada le festejan un aniversario más de su nacimiento, FELICIDADES PINILLA.

En la zona centro del Poblado El Limón la fiesta infantil será en casa del excelente amigo Cristian Segura Sánchez quien con divertidos Payasos le festeja 12 años a su hija Estrellita Segura Aguirre a quien FELICITO de parte de su mamá la Sra. Iris Aguirre Delmas de Segura, de su papá y sus hermanos Crissia y Cristian Segura Aguirre, de sus abuelitos Don Francisco Segura Martínez y Doña Guillermina Sánchez Hernández de Segura y muchos abrazos de todos sus tíos, primos, vecinos y muchos regalos de todos sus compañeros de la escuela que seas muy feliz Estrellita, hoy y siempre.

En la Colonia Nacional Colectiva tercera etapa de esta dulce Ciudad, con una comilona celebra un año más de vida Rosa Isela Balderas Flores a quien FELICITO de parte de sus hermanos Yolanda, Hermelinda, José Alejandro, Eleuterio y Juana Alicia Balderas Flores, de sus cuñados, cuñadas, sobrinos y demás familiares, muchas FELICIDADES.

La Franja Fronteriza estará de fiesta, para ser exactos en Nuevo Laredo Tamaulipas porque cumple años la menor de la dinastía de los Gerardo y la más tierna y dulce de mis cuñadas; la jovial Sra. Guadalupe María Gerardo Hernández Mantense y 100% “Cantarranera” a quien le envió las FELICITACIONES de sus hijos José Luis y Magda Cristina Hernández Gerardo, sus nietas, su mamá Doña Guadalupe Hernández Colunga, de sus hermanos María Magdalena, Josefina, Eulogio y José Luis Gerardo Hernández y todos sus sobrinos esperando que se la pase mucho muy feliz, “Lupita” ya sabes cuánto te queremos los de acá, de El Mante.

Finalmente les hago llegar muchas FELICITACIONES a todos los habitantes del Ejido La Concepción mejor conocido como Ejido “La Concha” del municipio de El Naranjo San Luis Potosí por cumplir su 69 Aniversario de su Fundación.

Ayer en el Ejido Celaya de El Mante desfilaron invitados de honor que asistieron a los festejos de Aniversario de Fundación de esta comunidad recibidos por el Delegado Municipal y personas representativas de este Ejido entre los que se encuentran los Ex Dirigentes Campesinos y Ex Diputados Locales el Licenciado en Administración de Empresas Gabriel Anaya Fernández y Joel Rodríguez Fernández, así como varios habitantes del Ejido Celaya quienes desde muy temprano iniciaron su gran fiesta, muchas FELICIDADES a todos.

El Ejido San Agustín estuvo de fiesta en la casa del buen amigo el Ingeniero Ignacio Bolaños Chiney con motivo de su cumpleaños a quien le FELICITO a nombre de todos sus compañeros de trabajo de la Organización Radiofónica Tamaulipeca (ORT) Grupo Mante, de su esposa y festejó con sus hijos Teodoro y Blanca Vianey Bolaños Ibarra y vecinos de quienes recibió muchos regalos, muchas FELICIDADES, “Nacho”.

Muy contento encontramos al buen amigo Arturo Rodríguez Montelongo del Ejido Benito Juárez esto debido a las recientes lluvias las cuales comento fueron muy benéficas para los Agricultores en general y sobre todo para los Cañeros, y ya prepara su fiesta de cumpleaños para el próximo mes en donde estará acompañado de grandes amigos Productores de Caña de Azúcar de la CNPR abastecedores del Ingenio Mante con quienes convivirá.

