HIPÓDROMO POLÍTICO

MANOS ARRIBA: COMAPA VICTORIA

La historia que le cuento a continuación tiene que ver con el primo de un amigo. En otras colaboraciones, le he comentado que el servicio que presta la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria es de quinta pero los señores lo cobran como de primera. Y a hasta se dan el lujo de “cortar el suministro” del vital lodo o aire, a quien no paga el recibo como señal de inconformidad.

Pues bien, este primo de mi amigo no ha tenido gota de agua en los últimos 20 días de este mes y el recibo le llegó “puntual” con un incremento del veinte por ciento con respecto al del mes anterior en el que el suministro era un poco más ordenado. Así como Usted lo lee. 20 por ciento de incremento cuando el agua no ha llegado a su casa en los últimos 20 días.

El caso es que este señor se llenó de valor y llegó a la oficina de la COMAPA Victoria y le atendió “gentilmente” una señorita de nombre Judith quien le aseguró que la el recibo se genera con base en la lectura que se toma del medidor y que si no pasa agua el medidor no marca.

Precisamente, le dijo el primo de mi amigo, ese es el problema. ¿Cómo es que marcó el medidor, si es que así hubiera sido, si no he tenido agua en los últimos veinte días? Ante esta respuesta, Judith no se movió del libreto de querer desacreditar al usuario tratando de hacerle sentir que él era un mentiroso.

Ante la molestia y enojo del usuario, Judith se volteó a ver su computadora y mando un mensaje de texto desde su teléfono celular, para “informarle” al responsable de medición y facturación del organismo sobre el problema, quien por cierto nunca le contesto.

Pero déjeme le comento algo más. La situación de la COMAPA de Ciudad Victoria no es nada halagüeña. Problemas laborales, conflictos sindicales, varias quincenas sin pagar a los trabajadores, conflictos con los usuarios y una crisis económica brutal, a un mes de que el gobierno municipal de Oscar Almaraz Smer entregue la administración municipal al ganador de la contienda electoral del pasado primero de julio, Xicoténcatl González Uresti, quien ya ha declarado que la COMAPA victorense debe ser devuelta al estado para su eficiente operación.

¿De qué tamaño es la crisis de la COMAPA? Brutal, inmensa, inconmensurable. Para muestra un simple botón. Hasta el mes pasado los recibos del agua les llegaban a los usuarios en formatos impresos verdes con blanco. Y este mes llegaron los recibos en papel bond, blancas, vamos, simples hojas de papel blancas impresas por computadora, eso sí, con un sobreprecio en el consumo para los sufridos usuarios que tienen que batallar los 365 días al año con un servicio que deja mucho que desear.

Insisto. Si la triste situación que sufren los usuarios es por no haber votado por el actual presidente municipal, Oscar Almaraz Smer, me parece que ya pagaron con creces, sangre, sudor y lágrimas su osado pecado de haber elegido a una opción diferente a la actual, aunque a la larga el tiempo demostrará que votar por Xico fue la mejor decisión, tomando en cuenta que la administración de Almaraz es un gobierno vengativo.

Terminando con esta negra historia de la COMAPA de Ciudad Victoria, cuando Judith le preguntó al primo de mi amigo en donde vivía, él, muy solícito, le contestó que, en un primer piso, ella muy horonda le contestó “Ahí está el problema. El contrato de la COMAPA dice que entregará al usuario el agua a pie de casa, razón por la que, si no hay presión suficiente para hacerla subir, ese ya no es problema del organismo sino del usuario. Y nosotros ya no tenemos responsabilidad” esgrimió feliz la dicharachera empleada que a final de cuentas se salió con la suya y se fregó al usuario.

Así que cuando le digan “Manos arriba este es un asalto”, puede usted estar seguro que quien dijo esta frase es un empleado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Victoria.

1. El día de mañana, primero de septiembre, se espera que el presidente Enrique Peña Nieto, cumpla con la obligación constitucional de entregar su sexto y último informe de Gobierno al Congreso de la Unión. Mas allá de que será lo que informe el todavía presidente, queda claro que el ritual será el mismo que ha diseñado en los últimos años: entrega del documento por escrito y la fiesta el próximo lunes en Palacio Nacional, fiesta que será muy y harto interesante seguir. 2. Ya hubo una empresa valiente que levantó la mano para rentar la flota aérea del Gobierno Federal. Se trata de la empresa Jet-Lease con sede en la florida. “Me acaban de entregar una propuesta que consiste en rentar todos los aviones y helicópteros del Gobierno Federal -dijo el presidente electo de México, quien aseguró que los recursos obtenidos de la venta o renta de estos equipos aéreos se destinarán para el desarrollo social.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

Me gusta: Me gusta Cargando...