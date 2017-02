LA COLUMNA DE HOY

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

¡¡¡Firman pacto de austeridad!!!

Martes, 14 de febrero 2017.

No queremos convertirnos en portadores de malos agurios, ni muchos menos, pero quienes todo lo saben y lo que no lo inventan visualizan muy tensas las relaciones entre el alcalde ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER y el personal del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Victoria, que encabeza JOSÉ DE LA LUZ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.

Los sindicalizados andan que no los calienta ni el sol porque hasta ahora la Presidencia Municipal no les otorga el aumento del 3.9 por ciento al salario mínimo que entró en vigor a partir del primero de enero, además pretende proporcionarles, a través de enfermeras del DIF Municipal, el servicio médico que se les brinda en el Hospital Civil o General, como lo marca el convenio.

De acuerdo al texto de anónimo, la relación entre ambas partes es muy áspera a pesar que el sindicato es un fuerte aliado para promover la imagen del edil, “tan es así que hoy nos tiene citados para realizar los preparativos de la mega discada que a las seis de la tarde ofrecerá en el área verde del fraccionamiento Lomas de Guadalupe, a los habitantes de ahí y de colonias aledañas”.

En cambio de pichada, el arribo con los “vientos del cambio” del vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, no ha impedido las acciones deshonestas de los agentes estatales que lejos de realizar actividades en bien de la población, se dedican de tiempo completo a la extorsión.

Cierto, la corrupción no es generalizada en las filas estatales, pero involucra a muchos de los patrulleros que usurpando funciones de agentes de vialidad marcan el alto a conductores por el simple hecho de no llevar puesto el cinturón de seguridad, pero no para levantarles la boleta de infracción, sino exigirles “de perdido para las cocas”.

La situación se complica al conductor si en la revisión le detectan aliento alcohólico, pues entonces el monto de la “mordida” oscila entre los quinientos y tres mil pesos, y si no los lleva consigo, los mismos policías lo acompañan para que los retire de un cajero automático.

En tanto, esta mañana seguía el paro laboral de los trabajadores de la planta Delphi, aquí en la capital tamaulipeca y exigiendo los manifestantes la renovación de la dirigencia sindical que encabeza MERCEDES LÓPEZ LOZANO, regidora del cabildo de Victoria que se aferra al liderazgo aun cuando los agremiados la tildan de corrupta y vendida a los patrones.

Obviamente, lo arriba escrito nada tiene que ver con la fecha límite que vence el próximo sábado y el secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, de a conocer los nuevos precios de los combustibles para las próximas semanas. Hasta ahora es un secreto, pero jure Usted que el anuncio representará enésimo golpe a la economía de los mexicanos.

Nos trasladamos al Salón “Independencia” del Congreso Estatal, donde este mediodía se reuniría la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que preside el diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, para tratar asuntos propios de la comisión, y más tarde tocaba el turno a los de Educación, que coordina ROGELIO ARELLANO BANDA, para analizar y en su caso aprobar la acción legislativa que les fue presentada en la reunión anterior, relacionada con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas y estar en posibilidad de presentarla al Pleno Legislativo.

Y si de legisladores locales se trata, el representante del Décimo Distrito Electoral, ANTO ADÁN MARTE TLÁLOC TOVAR GARCÍA, se reunió con delegados e integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, para poner en marcha la etapa del pre registro de afiliados de la tarjeta de descuento SÚMATE que dará beneficios directos a la economía de cientos de familias.

La entrega simbólica de la primera tarjeta de descuento la realizó en la sede del SJOIIM, en presencia del líder de la CTM, JUAN VILLAFUERTE MORALES e informando que el arranque oficial está prácticamente a la vuelta de la esquina, con la firma de convenio con empresarios de la localidad que participan en este loable proyecto y la presencia del alcalde JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

En otro orden de ideas, el mandatario de los “vientos del cambio”, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se reuniría esta tarde con los presidentes municipales de los cuarenta y tres ayuntamientos tamaulipecos, en el Casino Victorense, para la firma del pacto de austeridad que contempla reducir los gastos públicos en los dos niveles gubernamentales.

En la sección humorística, va el chascarrillo “mamer” y medio que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: Llega del paciente a ver al doctor: – Médico, fíjese que cuando me toco aquí me duele, y aquí también, y aquí… y aquí. ¿Qué tengo? Le responde: – ¡¡¡Usted lo que tiene es el dedo roto!!! Juuuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo transcribimos íntegro el escrito que envió caro lector, fechado a las 2: 27 pm del lunes 13 de febrero del 2017, con copia para el mandatario de los “vientos del cambio”. Y que dice: “Señor Cuauhtémoc Díaz: Se por referencias que usted apoya a la ciudadanía con la verdad, y quisiera dar mi punto de vista a la opinión pública.

Primero quiero felicitar a la administración estatal que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, porque en general a cambiando a los proveedores de gobierno que ya habían demostrado que son traidores a la sociedad y que en contubernio con los funcionarios de las administraciones de Egidio Torre y Eugenio Hernández se enriquecieron a manos llenas.

Solo hay una pregunta, ¿por qué siguen pasándole jugosos contratos a José Luis Loperena y su empresa Maxigráfica si es por todos sabido que es socio de Egidio Torre y financió la campaña de Baltazar Hinojosa? Este señor y su empresa son probados y comprobados corruptos y traidores. ¿Será que ya se arregló con los funcionarios de mediana posición y el gobernador García Cabeza de Vaca no lo sabe?

Señor Díaz, me gustaría permanecer en el anonimato. Gracias”. ¡Servido amigo!

Permítanos el paréntesis y por este conducto enviar el saludo a nuestro sobrino político JESÚS VALLEJO RÍOS, radicado en Guadalupe, Nuevo León, y los buenos deseos para que lo más pronto posible se restablezca de su mal que lo mantiene “yonqueado”.

Y antes que se nos pase, merecido jalón de orejas recibimos por la garrafal equivocación que involuntariamente cometimos en nuestros comentarios de ayer, relacionado con el tema de la ceremonia que esta tarde se llevará a cabo en la explanada de la sede del CDE del PRI, para recordar a RODOLFO TORRE CANTÚ, con motivo del 53 aniversario de su natalicio, no luctuoso como erróneamente lo publicamos.

El evento iniciaría a las cinco de la tarde, pero todavía estaba en veremos si se apersonaría o no el exgobernador EGIDIO TORRE CANTÚ y su señor padre, el doctor EGIDIO TORRE LÓPEZ, quienes los seis años en el poder lo encabezaron acompañados de familiares.

El espacio se acaba, pero queda no echar en saco roto los pronósticos del tiempo que auguran para esta noche y mañana miércoles, con descenso de temperatura hasta de siete grados en algunas regiones de la entidad y con esto aumento de enfermedades respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, este martes, al exalcalde de Reynosa, JOSÉ ELÍAS LEAL; ÓSCAR JAVIER TORRE GÓMEZ, excandidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional; a los periodistas, MARTHA IDALIA RODRÍGUEZ MENDOZA y MAX BARRAZA ALMARAZ, de Victoria y Reynosa, respectivamente; JUAN BUSTOS NIÑO, aspirante por el PRI para la alcaldía de Tula; SARAHÍ ALEMÁN TORRES, coordinadora estatal en SAGARPA; a la tampiqueña LAURA AMERO ZAVALA; MAYTÉ SALAZAR DURÁN, ingeniero químico radicada en Matamoros; VALENTÍN MARTÍNEZ ORTIZ, y a nuestra amiga, alumna de la Escuela de Enfermería, ITHZEL RODRÍGUEZ.

Extensivas para el petista diputado local por el LXI Legislatura, ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ; FERNANDO LEIJA TORRES, periodista de Matamoros; al exregidor altamirense, CRISTIAN DAVID PÉREZ; a su paisano SERGIO ENRIQUE SIERRA ALBA, líder de la Red de Jóvenes por México; JUVENAL RAMÍREZ LUCIO, dos veces presidente municipal de Abasolo; ARTURO SAN MIGUEL CANTÚ, diputado federal por la LVIII Legislatura y Jefe de la Oficina Fiscal en Nuevo Laredo, y a los victorenses, RODRIGO ETIENNE, VIANCA VILLARREAL, ARTURO GALLEGOS y SANDRA TUEXI RINCÓN, quienes igual festejan su cumpleaños, pero mañana miércoles.

Es hora de poner el punto final, pero antes el chistorete que envió JOSEFINA ALATORRE JIMÉNEZ. Y que dice; Dos enamorados estaban en el cine y mientras veían la película, la muchacha comienza a tocarle la mano, y el novio pregunta: – Mi amor, mira para la derecha, ¿hay alguien? – No mi vida, no hay nadie. – ¿Y a la izquierda? – ¡No mi amor, no hay nadie! – ¿Hay alguien detrás nuestro? Ya emocionada, la muchacha le responde: – No amorcito! no hay nadie. – Y adelante, ¿hay alguien? – No cariño, no hay nadie. – ¡¡¡Ahh…entonces tú fuiste la que se tiró ese apestoso pedo!!! Juuuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

