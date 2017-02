La Columna de Hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

¡¡¡Solo Dios podría salvarnos!!!

Comentarios en pro y en contra motivó el desarrollo del carnaval “Victoria 2017”, que por espacio de tres días se desarrolló en la capital tamaulipeca, que preside ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER y anoche clausurado con la polémica presentación de la banda sinaloense “El Recodo” y resguardado por más de quinientos policías estatales, soldados y agentes de Tránsito Municipal.

El evento trajo distracción y diversión a la ciudadanía que a causa de la inseguridad vive en la incertidumbre y prácticamente con el “Jesús” en la boca, y aplaudible para muchos, sin embargos, otros criticaron el hecho que los organizadores irresponsablemente bloquearon las avenidas y boulevares de los importantes cruceros con el más alto flujo vehicular, entorpeciendo el acceso a unidades policiales y de Protección Civil que se desplazaban con la prisas para cubrir hechos en que se les requería de urgencia.

Los conciertos, desfiles de carros alegóricos, concursos de comparsas y disfraces, etc., oficialmente dejaron saldo blanco, pero en ese mismo lapso, las redes sociales dieron cuenta de tres eventos que dejaron saldo global de seis muertes violentas, sin que los presuntos autores materiales e intelectuales fueran identificados, mucho menos capturados, además de la desaparición de por lo menos dos damitas menores de edad.

A “propo”, unos mil quinientos agremiados a la comunidad cristiana del centro del estado asistieron a las plegarias en las que pidieron que Dios proporcione sabiduría y las estrategias necesarias a los gobernantes para poder abatir a la delincuencia y devolver la seguridad a los tamaulipecos.

El llamado “Día Nacional de la oración por la paz de México” se llevó a cabo en el Polyforum Victoria, con el titular de Bienestar Social, GERARDO PEÑA FLORES, y el alcalde ÓSCAR ALMARAZ, en representación del gobierno estatal y municipal; además parte de los organizadores; ERCEL LEWIS, EDUARDO SALAZAR TERÁN y MARIO ALBERTO CORONADO BÁEZ, pastor, respectivamente, en la Iglesia Amor Viviente, Amistad Cristiana y Agua Viva.

Cambiemos de tema, de otra manera nos veríamos tentados a escribir que las estadísticas de la PGJE, que dirige IRVING BARRIOS MOJICA y publicados por El Norte, en los últimos cuatro meses, Ciudad Victoria se conserva en el nada honroso primer lugar a nivel Tamaulipas, en sangrientas ejecuciones; con 75 hasta el 9 del mes en curso, y la Presidencia Municipal admite que tiene detectado actos de violencia en por lo menos 30 colonias con alto índice delictivo.

En otro orden de ideas, la Secretaria de Obras Públicas, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, este viernes representó al Jefe del Ejecutivo estatal en la toma de protesta de LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ, como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Victoria, para el periodo 2017- 2019, y en relevo de MARCO ANTONIO SORIA ROBLES.

Obvio, el cambio de directiva de la CMIC Victoria nada tiene que ver con la vergonzosa exhibida que el gobernante de los “vientos del cambio” dio al altanero y corrupto exfuncionario de la UAT, GONZALO HERNÁNDEZ FLORES, quien aun grita a los cuatro vientos que será el próximo rector universitario.

El destituido director general de Servicios Escolares y exdirigente del Grupo Azul de la Facultad de Trabajo Social arribó a Palacio de Gobierno y en presencia de los periodistas que cubren la “fuente” abordó a FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, justo cuando el mandatario atendía a un grupo de maestras que llegaron procedentes de Matamoros.

El mentado GONZALO intentó lo atendiera, pero lo único que consiguió fue malhumorar a GARCÍA CABEZA DE VACA, que en tajante respuesta le dijo, “A ti te han estado atendiendo muchas veces, de muchos temas, de muchas cosas, el secretario de Gobierno… no me digas eso he, ya habló contigo y quedaste en una cosa y después no lo hiciste y después ya lo compusiste, te va a hablar El Truco, ya yo hablé con él”.

En nueva pichada, ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO rendiría su III Informe de actividades al frente de la UAT y en un mensaje a la comunidad universitaria y presentará los logros y avances conseguidos por la Universidad en los rubros sustantivos de la academia, la investigación y vinculación, así como un informe pormenorizado del ejercicio financiero de su administración.

La solemne asamblea será este jueves, en el Teatro Universitario, aquí en la capital tamaulipeca y ante la Honorable Asamblea Universitaria constituida por los directores y representantes de alumnos y maestros de las facultades, unidades académicas y escuelas de nuestra máxima casa de estudios.

La pausa y por este conducto enviar felicitaciones y abrazo con fuerte apretón de mano a nuestro primo hermano MARIO ANGEL DÍAZ VARGAS, presidente estatal de la organización gremial “Comunicadores Unidos, A.C., y director del periódico El Diario de Matamoros, con motivo de su cumpleaños 62, este lunes.

En la sección humorística va el “mamer” chascarrillo que envió nuestro compadre, el médico ALFONSO DANIEL RAMÍREZ GARZA. Y que dice: En pleno vuelo, pregunta el gallego: Manolo, ¿qué día es hoy? Y le responde: – Ni idea, Cayetano…¡¡¡con tanta niebla no veo nada!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo nos pasamos a la sede del Poder Legislativo, dominios de CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ y donde el Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, anda con la espada desenvainada y la “mira” puesta en las cuentas públicas del expresidente tulteco JUAN ANDRÉS DÍAZ CRUZ.

Los que creen saberlo todo y lo que no lo inventan consideran que nada extraño sería que a la lista se añadieran NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ y CARLOS ENRIQUE CANTÚ ROSAS VILLARREAL, exedil de Matamoros y Nuevo Laredo, respectivamente, para ponerles un “estate quieto” en cuanto a la intención de buscar una senaduría, sea por el PAN, partido naranja u otro instituto político que en un momento ofreciera postularlos.

Si otra cosa no sucede, el exedil priísta JUAN ANDRÉS DÍAZ CRUZ será denunciado formalmente, la próxima semana ante la Procuraduría de Justicia, a petición de su sucesor panista ANTONIO LEIJA VILLARREAL, por desvío de algunos millones de pesos y en los que saldrán salpicados y candidateables también a prisión, por lo menos cinco contratistas que aparecen como posibles prestanombres.

Permítanos el paréntesis y por este conducto ofrecer nuestras sinceras condolencias a nuestro amigo, el licenciado PABLO VILLANUEVA HERNÁNDEZ, y demás familiares, por el sensible fallecimiento de su señor padre, DON JUSTINO VILLANUEVA, acaecido el viernes en esta capital.

Extensivo el abrazo solidario a nuestro compadre, el abogado JESÚS ORTIZ DOSAL, por un aniversario luctuoso de su señora madre, la profesora TERESA DOSAL, respectivamente.

En drástico cambio de tema, a nosotros nos parece una reverenda jalada de pelos, pero como en este mundo matraca nadie escapa y todo puede suceder, “iiigeeen”, diría el gangoso, que el exalcalde victorense, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO podría desertar del tricolor, si el alto mando no lo considera para ocupar la nueva dirigencia estatal del PRI, incluso, desde ahora estaría coqueteando con los del bando blanquiazul.

Cierto o falso, eso el tiempo lo dirá, mientras tanto, este martes se reúnen los diputados de la Comisión de Igualdad de Género, que encabeza SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, en la sala “Revolución” del Congreso de Tamaulipas a tratar asuntos propios de la Comisión

Consternación en el mundo futbolero causó la muerte del exentrenador uruguayo CARLOS “El Tanque” MILOC PELCHI, este sábado, en un hospital de la ciudad de Monterrey a consecuencia de problemas respiratorios.

El exjugador montevideano, el pasado día nueve ajustó 85 años de edad y en su trayectoria por Tamaulipas dirigió a “La Jaiba Brava de Tampico- Madero, en el torneo 1987- 1988 y un año después al “Correcaminos” de la UAT, época que en la escuadra naranja alineó, RAÚL MARTÍNEZ SAMBULÁ, RODOLFO RICHARDSON SMITH, ambos hondureños, y el panameño VÍCTOR RENÉ MENDIETA OCAMPO

Cierto, los que van de mal en peor y sin remedio son los mentados “Correcaminos” que participan en el futbol de la Liga del Ascenso y que en esta última jornada y en calidad de local salieron con la derrota ante Lobos BUAP, tres goles a uno que los mantiene en el penúltimo lugar de la tabla general y a dos míseros puntos de los Venados yucatecos, sotaneros del torneo Clausura 2017.

En la pausa socialera felicitamos por su cumpleaños, ayer, a JOSÉ LUIS CASTELLANOS GONZÁLEZ, alcalde de El Mante en el periodo 2004- 2007; a la regidora MARISEA GUAJARDO MALDONADO; HUMBERTO ZOLEZZI CARVAJAL, director de Obras Públicas del ayuntamiento de Matamoros; ISBET REBAJ BOLADO, fotógrafa panista de Altamira; JUAN BÁEZ RODRIGUEZ, diputado de la anterior legislatura; JORGE ALBERTO BARBOSA PÉREZ. Y VÍCTOR MEZA ROMERO, ambos victorenses; los periodistas JAIME REQUENA LUGO, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ REYNA y LEONARDO HERRADA GARCÍA, y a la ríobravense ÉLIDA DÍAZ, directora del portal enoticiasrb.

Igual felicitamos al agente aduanal y diputado por la LXI Legislatura local, ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ; RAQUEL WONG MORENO, victorense agente de bienes raíces; al cronista deportivo ROBERTO GUERRA MORENO; a su paisano de Matamoros, ROMÁN JIMENEZ JMÉNEZ; al vallehermosense SAMUEL TREVIÑO; BLANCA ESTHER HERNÁNDEZ TURRUBIATES, Trabajadora Social en la Secundaria Técnica No. 71 de esta capital, y EDGAR ALÁN BARRÓN GARCÍA, entrenador de la escuela oficial de la UAT fútbol soccer “Correcaminos”, quienes también celebran su onomástico, pero hoy lunes.

Es hora de poner el punto final, pero antes el de “La pensión”, chistorete que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: Llega una viejita al Banco del Pueblo, y le pregunta el cajero: – ¿Que desea doñita? La señora le responde: – ¡Vengo a cobrar mi menstruación! El empleado se ríe y la corrige diciendo: – Será su pensión, doñita. La viejita también se ríe y le responde: – Para mi es la menstruación, mijo… ¡¡¡porque me viene una vez al mes y me dura cinco días!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

