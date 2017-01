LLEGO A TAMAULIPAS LA MANO JUSTICIERA

Cuando muchos creían que estarían en el poder con el mismo partido y con ello el acomodo en los cargos públicos, salió el pueblo de Tamaulipas y le contras al que se decía “en el poder”.

Los votos decidieron la cuestión pública no solo en Tamaulipas a nivel Estado, sino en varios municipios especialmente El Mante donde ganó el Gobernador, el Diputado Local y el Presidente Municipal, los tres con la bandera de Acción Nacional.

Y muchos aun no se reponen de este fracaso porque los compromisos se cumplen y el dinero no existe debido a que aquella persona no tuvo suerte y al tricolor lo venció con votos el azul y blanco.

Todavía no salen de la sorpresa porque en las campañas habían echado la casa por la ventana atenidos a que cuando estuvieron en el poder se reponían.

Pero las cosas no resultaron como querían y sufrieron una derrota tan doloroso que en su vida habrán de olvidar.

Por muchos años, solo PRI pero ahora PAN y a saborearlo como la cuestión política lo manda.

