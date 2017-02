LOS JUICIOS ORALES

POR UBALDO GUZMAN

Hace poco más de tres años, el gobierno federal promulgo una nueva ley de justicia penal, dejando atrás el viejo código penal.

Los gobiernos de los estados fueron emplazados para que en un plazo de dos años, (los cuales terminaran en el año 2016), esta ley estuviera vigente. Para lograr esto, los gobernadores tenían la obligación de construir infraestructura necesaria para realizar los juicios orales, esto quiere decir, construir edificios en los principales municipios de cada estado para realizar dichos juicios, y donde los jueces tendrían todo lo necesario para ejercer su función.

El estado de Tamaulipas, fue uno de los más rezagados para cumplir con este ordenamiento federal, y el gobierno estatal anterior, a toda prisa durante el año 2016, comenzó a construir las sedes judiciales.

Desafortunadamente el tiempo no le alcanzo y dejaron sin terminar los edificios en varios municipios de Tamaulipas; En el Mante, el edificio para los juicios orales no se terminó, y a pesar de ser inaugurado a fines del gobierno de Egidio Torre Cantú, aun no funciona.

Nos informan que faltan algunos detalles como energía eléctrica, agua potable, telefonía y algunos acabados, en pocas palabras no están funcional. En el mismo caso se encuentra la nueva instalación para el C4, que estará contiguo al edificio judicial, y que esta sin funcionar.

Un nutrido grupo de abogados locales, se estuvieron preparando para los juicios orales y tomaron varios cursos para conocer la nueva ley.

Los ciudadanos mantenses estamos esperando que el nuevo gobierno estatal, termine estos edificios lo más pronto posible, tan necesarios para la expedita aplicación de la justicia penal.

