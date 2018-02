MI HERMANO CAMPEÓN

ARTURO GUERRERO CAMERO

Pac! Se escucha el golpe seco de una pelota de béisbol al ser capturada por un guante. Es día domingo. Tengo diez años de edad y en compañía de mi padre llego al parque de béisbol que lleva por nombre Miguel Alemán. Mi hermano José es pitcher, su equipo se llama “Pilotos” y el juego de hoy es por el campeonato. La verdad sea dicha es que en lo personal yo no le daba gran importancia a que se tratara de una final. Yo sólo quería verlo jugar a él. A mi memoria llegan recuerdos de campos de béisbol en Fortines, Quintero, El Abra, todos los campos de béisbol en Cd. Mante y por supuesto el de Antiguo Morelos ya que es la cuna de nuestra familia. Pero en fin. Ahí estoy, emocionado a mi edad infantil por verlo jugar una vez más.

Entramos al parque casi a escondidas para que él no se diera cuenta de nuestra presencia.

–Si tu hermano ve que estamos aquí se pondrá nervioso– Explicó mi padre. Nos sentamos en el rincón más alejado en las gradas construidas de concreto, queríamos estar lejos de su mirada cuando estuviera jugando.

En ese instante veo a mi hermano, está parado en la cima del montículo hecho de tierra color amarilla. Uniforme blanco, delgadas rayas azules y gorra también blanca. Con su figura alta y delgada en mi mente infantil lo veía como rey, dueño y señor en aquel pequeño espacio dentro del campo de juego. Pensar que todavía existe una foto la cual ronda por ahí, en la que tengo la edad de cinco años, uso el cabello largo al estilo de los inmortales Beatles y poso orgulloso vistiendo su uniforme de béisbol, el nombre en el pecho dice Morelos y era color blanco con mangas amarillas en la camiseta y pantalón amarillo. Quería parecerme a él.

Su brazo se mueve a gran velocidad una y otra vez, imaginaba rayos saliendo de su mano derecha siendo atrapados por el cátcher.

-Suelta tu brazo al lanzar, toma bien la bola con tus dedos, apunta a mi pecho, no tengas miedo- Eran sus palabras mientras me enseñaba a capear siendo yo un niño. Me prestaba su guante de béisbol y él usaba cualquier otro, y aun así, a pesar de usar ese excelente guante mi mano izquierda terminaba adolorida al finalizar sus enseñanzas.

En las gradas la fiesta del béisbol se vivía de forma alegre. Pasa un señor vendiendo pescado frito con papas. Llega otra persona vendiendo semillas de calabaza doradas; mi padre compra para él y para mí. Venden dulces típicos de la región, cacahuates y las famosas cebollitas con chile y limón.

Ahí está mi padre, grita al ampáyer mostrando inconformidad ante sus decisiones arbitrales. Lo vi aplaudir con cierta euforia ante cada buen lanzamiento de mi hermano. Fui testigo de su orgullo al decir a las personas que estaban sentados cerca de nosotros que ese muchacho delgado, alto y veloz como el viento al correr es su hijo.

Ahí estoy yo. En el mundo que nacía domingo a domingo ante el rey de los deportes. Sentado grito emocionado el nombre de mi hermano. Quizá ese sea uno de mis últimos recuerdos de José jugando béisbol en ciudad Mante. Poco tiempo después se fue a vivir a la ciudad de Río Bravo y fue allá que lo vi jugar cuando tenía yo la edad de diez y ocho años. Nuevo equipo, otro uniforme, diferentes compañeros pero la misma emoción y orgullo al verlo ahí, dueño y señor del montículo.

Llegó la última entrada. Faltan solo tres outs para finalizar el juego. El marcador no lo recuerdo pero mi hermano estaba a punto de coronarse campeón. Mi padre se puso de pie. Aplaudió cada uno de los lanzamientos de José. Llegó el ansiado triunfo. Aplaudió sin parar mientras en el campo el festejo de los campeones era eufórico en verdad. Su rostro moreno parecía iluminarse por el brillo en sus ojos y una gran sonrisa.

De pronto mi hermano se acercó a la malla metálica que dividía el campo de juego de las gradas, levantó su gorra en forma de saludo ante mi padre, él asienta con la cabeza y levanta su mano correspondiendo al saludo. José regresa a su festejo. Mi padre dice en voz baja y serena: ¡Vámonos! Tú hermano es todo un campeón. Para mí él siempre será un campeón.

