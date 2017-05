“Mi misión es hacer un buen gobierno, el tema de la reelección lo veremos en su momento: Leal

En cuanto al futuro de su administración, tras cumplir siete meses de gobierno, Leal Guerra dijo- “estoy entusiasmado” por lo que viene, aunque admitió que tiene muchos desafíos.

Por: Juan Antonio Lerma

La reelección de 2018 es algo que no me quita el sueño, si se da muy bien y si no, habrá otras áreas de oportunidad, externó en entrevista el presidente municipal del Mante, Ingeniero, Juan Francisco Leal Guerra.

“Yo soy muy respetuoso de las fechas, nuestro Gobernador en una reunión con los presidentes municipales nos dijo que el 2017 es para trabajar, ya en el 2018 hablaremos sobre la política, y va a depender mucho la imagen de lo que hagamos en este año, tanto como para el Gobierno Municipal como para el Gobierno estatal, y entonces nosotros estamos ahorita enfocados en el trabajo con el recurso que tenemos al cien por ciento, y como pueden ver la agenda de trabajo de tú servidor es de todo el día y la idea es mantenernos en ese plan, ya llegando el recurso vamos a intensificar y no vamos a estar al cien por ciento, vamos a estar a más de cien por ciento para cumplir, yo soy una de las personas que le gusta supervisar la obra y eso, es muy importante, no pienso en otro tema que no sea el de hacer un buen gobierno”, dijo.

¿Le interesa a usted la reelección?: “Lo hablaríamos en su momento, el gobernador así nos lo ha señalado. Ahorita es trabajo, trabajo y trabajo”.

¿Le incomoda que al interior del partido que lo llevó al poder (PAN), algunos aspirantes a la alcaldía ya se anden promoviendo?

“Para nada, lo que piense el resto de los ciudadanos, están en su derecho, si tienen alguna ambición política adelante, pero eso se va a ver a su debido tiempo, hay que acordarnos que son tiempos estos procesos y debemos ser muy respetuosos. En febrero ya sería el registro de una precampaña, posteriormente viene el registro de candidato, y pues falta muchos tiempo. Hay que ser respetuosos de los tiempos”.

“Yo soy respetuoso de los tiempos, estoy enfocado en el trabajo y no me quiero distraer, el tema de la reelección es bueno, pero lo veremos en su momento. No hay que olvidar que en la política, como en la vida, lo que cuenta es el resultado”, dijo el alcalde Leal Guerra.

“Tenemos todo lo que resta de este año para consolidar los proyectos que tenemos planeados para el Mante, es lo único que me quita el sueño”, afirmó.

¿Considera usted presidente que le está cumpliendo al Mante?.

“Yo estoy ocupado en el trabajo, el compromiso diario de atender a la gente, de estar realizando recorridos de trabajo por distintos sectores de la ciudad mejorando los servicios. Continuar con los programas sociales y atendiendo las colonias, es parte de lo que seguirá haciendo el gobierno que está en turno. Claro que estamos dando lo mejor de nosotros para salir adelante. Creo que haciendo equipo con el gobierno estatal y federal avanzamos más rápido. Tenemos un rumbo y sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos”, respondió.

Una importante mayoría de mantenses buscaron un cambio en el gobierno y muchos quieren ver obras de impacto y resultados, ¿qué opina?.

“Obviamente encontramos la ciudad con un grave rezago, pero de inmediato nos pusimos a trabajar, hemos sido muy cuidadosos en la aplicación del dinero del pueblo. Tenemos poco tiempo en el gobierno, pero vienen cosas importantes para el Mante, también vienen obras que serán de mucho beneficio para la ciudad como la construcción de un albergue cercano al hospital general y en donde se puedan atender familiares de los pacientes que están internados. Tenemos en puerta un parque de barrio, un centro de prevención que contará con 500 butacas y será de usos múltiples, mismo que se ubicará en la colonia Nacional Colectiva. En el DIF que es el lado humanitario del gobierno se han realizado importantes acciones en beneficio de las familias mantenses, lo mismo que en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), donde mensualmente se atienden aproximadamente a 30 mil personas que acuden a recibir terapias y rehabilitación.

“Obviamente que aún nos faltan muchas cosas por hacer en cuanto a temas de alumbrado, de vialidades, de pavimentaciones, pero me siento satisfecho porque contamos con el apoyo tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado y seguramente que a El Mante la irá bien en los próximos meses, no hay por qué desesperarse”.

