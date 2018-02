NO INVITEN A LOS POETAS

CARLOS ACOSTA

No inviten a los poetas.

Que solo gente decente puede venir a esta fiesta. No los inviten. Así, sólo nosotros y los nuestros, estaremos bien: todos con el antifaz apropiado para la ocasión y la sonrisita falsa. Oh! disculpen, disculpen, algo traiciona a mi lengua, quise decir: con la actitud apropiada y la sonrisa falaz, perdón, perdón ¡feliz!

No los convoquen.

Déjenlos en soledad, esa de la que tanto hacen gala cuando dibujan sus letras. Porque si vienen, si hablan, van a empezar con aquello de que uno es transitorio, que deberíamos explorar el interior de nosotros, que abramos el corazón. Y esos temas, por demás vulgares, suelen ser laberintos oscuros: por ejemplo, si abrimos el corazón, la basura, oh! perdón, otra vez el equívoco, la bravura, de lo que somos, rebosaría la ciudad.

No inviten a los poetas.

De verdad se los digo, así estamos bien. Cada uno de nosotros en su nicho egocéntrico. ¡Ay!, no sé lo que me pasa, de verdad no lo sé, digo cosas que no debo. Quise decir: cada uno de nosotros ahí en su mundo perfecto. Reitero se me disculpe. Pero en sólo imaginar que asistirán a la fiesta, se me va en suponer –y después sin darme cuenta– proferir barbaridades. No es miedo, no, no lo es. Pero hay algo en sus palabras que no me dejan dormir.

¿Qué se creen esos poetas?

Si la fiesta es de nosotros: de personas sabias, cultas (cul-tas he dicho, no se juegue con la posibilidad de otra palabra fonéticamente símil), de élite, de blof. ¡Ay otra vez el error! No quise escribir de blof, quise decir, del amor. La fiesta es de nosotros, los que nunca nos equivocamos, jamás decimos mentiras, somos honestos, serviles, ¡digo, serviciales!, incólumes, desabridos (perdón: bienvenidos), los de las almas hipócritas. ¡Ay!, ¿otra vez?, no, no… me retracto, lo que he querido decir es: los de las almas indómitas.

No los inviten. No son necesarios para la sociedad.

Qué es eso de indagar a cerca de lo que somos. Si nosotros lo único que sentimos por nosotros y los nuestros es vergüenza y pesimismo. Más disculpas por favor: por nosotros y los nuestros, valentía y optimismo.

No inviten a los poetas. La ciudad no los requiere.

Con sus letras, su palabra, empezarán a quitar el vendaje de los ojos de los que puedan oírles. Y harán ver la realidad: esa mentira hecha nudo. Y correrán como niños, reirán sin cortapisas, volarán como los pájaros. Serán lo que quieran ser. Y cuidado, eso es un riesgo. Hay mucho de peligroso en que la gente sea libre, se disemine en las calles, lleve los ojos abiertos.

Van a desnudar las almas. Lo que significa que también desnudarán corazones. Y hay personas –por ejemplo nosotros, los que pugnamos porque no, no se acerquen los poetas– para quienes no es recomendable verse el alma sin los trapos que le cubren lo turbio, lo pusilánime. ¡Ay, otro desacierto!: lo lúcido, lo ecuánime, quise decir.

No los inviten.

Podrían subirnos con ellos al centro del escenario. Y sin que nos demos cuenta, con el fuego del poema, nos desnudarían completos. Y la gente allá en la calle nos vería tal como somos. Y ya no habría lugar para ofrecer más disculpas. Nos mostrarían ante todos. Oh, a nosotros, a nosotros que sentimos infamia de lo que somos. ¡Otra vez me equivoqué!

¡No, no! ¡Corran la voz! ¡No inviten a los poetas!

