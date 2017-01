OBSERVADOR POLÍTICO

POR: RENATO LUCIO ALVAREZ

-COMAPA ATIENDE Y OTORGA DESCUENTOS A CIUDADANOS: VIVIAN

LA LABOR POLITICA QUE HA DESARROLLADO el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, sin duda alguna es una opción para que el PAN refuerze el territorio tamaulipeco de cara a las elecciones del 2018.

Con la designación de JUAN GONZALEZ en el programa de bienestar social; RAUL GARCIA VIVIAN en la comapa; ROXANA GOMEZ PEREZ y MARGARITA GARCIA MARTINEZ en la oficina fiscal y el registro civil, se van complementando los nombramientos del gobernador del estado con que habrán de trabajar y operar políticamente en el municipio de Rio Bravo.

En el rumbo de La COMAPA, su gerente general le dió vuelo a varios coordinadores y gerentes de área como comercial, recursos humanos, técnica y otras donde ya olía mal, las cosas no andaban muy bien, por lo que no hay que perder de vista lo sucederá en algunos otros sectores de las dependencias que tienen nuevo titular.

Dentro de las acciones que realiza la COMAPA, es la de mantener habilitado equipo de trabajo para cualquiera de las necesidades que se tengan en la ciudad, asi como atender en forma eficiente y apoyando la economía de la familia por instrucciones del gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA para dotar de un mejor servicio y la modernización que se hace presente con la nueva administración asi como no desviar dineros a otros sitios sino al mantenimiento de la planta potabilizadora, los vehículos para transporte de los trabajadores a las diferentes áreas y el abatimiento al rezago existente, pues la COMAPA tiene un adeudo importante de varios millones de pesos para trabajar con números negros.

RAUL GARCIA VIVIAN, dijo que con el respaldo y los créditos que el gobernador del estado GARCIA CABEZA DE VACA esta promoviendo, la COMAPA de Rio Bravo será ejemplo estatal, a seguir por parte de otras en el estado, y se invertirá para mejorar las acciones de servicio de agua y drenaje en la ciudad beneficiando a los usuarios con una COMAPA de primera calidad en mediano plazo….

POR EL RUMBO DE LA canirac, se espera deberá reactivarse la asociación de los restauranteros en la ciudad, por lo que el presidente estatal ALFREDO CASTILLO ANDRADE, tiene planes sin duda para fortalecer la economía mediante activismo que efectúa el consejo directivo estatal de CANIRAC que preside el jóven reynosense….

Y MUCHO CUIDADO deberá tener el director de educación del municipio de Rio Bravo, LIC. JULIAN JAVIER CANCHOLA ESCALANTE, primero por la reforma educativa y que no

tiene tiempo completo para atender la encomienda en la presidencia municipal, pues se sabe y conoce que el ex regidor tiene y debe andar dando clases en la secundaria no. 4, por lo que mas que la recomendación que traiga bajo el brazo dificil será mantenerse en el cargo sino cuenta con el permiso debido en el sector educativo para no estar cobrando en dos partes al mismo tiempo como la ve?

AH PERO SI DE CORRUPTAZOS SE TRATA ahi tenemos al ex primer sindico municipal JOSE LUIS BARROSO y al ex alcalde ROGELIO VILLASEÑOR SANCHEZ, no tienen veerguenza y dicen que ni ellos se pueden ver, pues el primero quiere ser alcalde ahora o al menos asi se movió para querer ser candidato a diputado local en la pasada selección de candidatos del PRI, partido donde no conocen la mas minima idea de lo que es militar en el PRI, pues JOSE LUIS BARROSO representa una organización según el que no llega ni a cinco, por eso tienen que invitar a sus cónyuges, apareciendo solo en eventos sociales de alta alcurnia. Y a quien se le recuerda como un fulano fantoche y grosereo con la ciudadanía que entre el y ZACARIAS MELEHM a la sazón tesorero municipal en la administración pasada nomás se jaloneaban la chequera.

Si usted pudiera amigo lector, ser testigo de como se ragataeaban y peleaban por la decisión de ejercer el dinero, era vergonzoso, pues el tal ZACARIAS MELHEM aventó la toalla al no aguantar mas los desplantes del creido de JOSE LUIS BARROSO, quien por instrucciones de ROGELIO VILLASEÑOR lo tenía como perro faldero al lado del escritorio de ZACARIAS MELHEM que además ha sido proveedor de gasolina durante esa administración. En fin que decir de ROGELIO VILLASEÑOR SANCHEZ de este fulanito hablamos en la otra….

La Audiencia Pública del Gobierno Municipal recibió a más de 700 ciudadanos en la plaza pública del fraccionamiento Balcones de Alcalá, para atender las más importantes necesidades del sector y donde la alcaldesa MAKI ORITZ anunció obras por casi 17 millones de pesos además de invitar a los residentes del sector a aprovechar los servicios gratuitos dispuestos por los tres niveles de gobierno.

Don CONSTANCIO HEREDIA GUTIERREZ, habitante del fraccionamiento y el profesor Jesús González Hernández dieron la bienvenida a la presidenta municipal MAKI ORTIZ, a los funcionarios del Ayuntamiento y miembros del Cabildo, agradeciendo a nombre de los habitantes y de la comunidad escolar la atención de la autoridad municipal al instalar para ellos la Audiencia que les ofrece servicios múltiples.

La alcaldesa dijo a los más de 700 ciudadanos que quiere mejorar esa colonia, que los cuenta en su proyecto y que por ello: “hemos estado escuchando; porque hemos mandado gente a que platique y nos diga las mayores problemáticas” y anunció que aparte de una notable inversión por concepto de becas, para estudiantes de toda la ciudad, “tenemos más de 4 millones para la pavimentación de la calle Pico Board entre Abedul y Viaducto de Reynosa, se los voy a hacer este año y en esta calle vamos a arreglar las guarniciones, las banquetas, las rampas; el concreto hidráulico de 15

centímetros de espesor”, entre otras obras, que suman casi 17 de millones de pesos, aseguró…..

ARMANDO PEÑA HINOJOSA, es un profesor jubilado que está con un pié en la calle como jefe del CREDE, centro regional de desarrollo educativo, donde por órden de GERARDO TERAN su ex jefe lo impusieron valiéndoles el sindicato de trabajdores y maestros que ni siquiera fueron consultados en el sentido de buscar a alguien que realmente tuviera el tamaño y la rectitud de hacer bien las cosas, pues de todos es conocido como fue su paso por el programa de gobierno en los tiempos de EUGENIO HERNANDEZ, pues defraudó a colonos de la integración familiar o bien donde quedaron lámparas y despensas que no llegaron nunca a su objetivo.

POR LO QUE EL RELEVO con los vientos del cambio está por llevarselo de la oficina del CREDE en cualquier momento, asi que dicen que ya limpia su escritorio y se encuentra despidiéndose de los demás funcionarios que la verdad ya no lo aguantan, pues es mas daño el que ha hecho que el bien…..

ABELARDO RODRIGUEZ Y CONSTANCIO DIMAS, son ya candidatos a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional son los favoritos para la dirección del partido, mismo que de sacar y lograr jubilar a los LLANAS ALBA será el primer cambio y éxito de este partido político, a lo que seguramente estarán dispuestos en un primer paso quien llegue a dirigir El PAN local. Mientras que ABELARDO RODRIGUEZ dijo que cuentan con trabajo y presencia entre la militancia esperando un proceso limpio para dignificar al partido acción nacionl….

BELTA JUDITH MNEDOZA VAZQUEZ, coordinadora de servicios primarios municipales en Reynosa se encuentran realizando un carpeteo de mas de sesenta toneladas en diferentes sectores de la ciudad y con ello mejorar el desarrollo de acciones que no se llevaban acabo desde hacia mucho tiempo en diferentes sectores de la localidad, pues la instrucción de la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ es muy precisa de atender las demandas ciudadanas….

Y DENTRO DEL PRI NO HAYAN LA PUERTA, pues el relevo de la dirigencia estatal va para largo y no se tiene aún la unidad que debería contar el tricolor, no cuentan con la posibilidad de lograr recuperar el territorio perdido y si algunos municipios como Matamoros, Rio Bravo, Valle hermoso o Camargo tienen alcaldes priístas falta que estos logren la unidad que requieren para mantener el control político de la posiciones en mención….

LUEGO LE CUENTO LA OTRA….

