OBSERVADOR POLÍTICO

POR: RENATO LUCIO ALVAREZ

-DIPUTADO LOCAL INICIO GOLPETEO POLITICO CONTRA MAKI EN EL CONGRESO

MUCHO SE HA DICHO DE LAS ACTIVIDADES que desarrollan regidores de los honorables cabildos y la verdad es que en el municipo de Miguel Alemán un regidor que ha estado haciendo historia es el primer regidor del cabildo, JORGE BARRERA, respaldando fuerte la postura de la alcaldesa de la ciudad, ROSY CORRO, maestra, primer mujer que preside el ayuntamiento miguelalemanense y quien en dias pasados demostró su capacidad de convocatoria ante los medios de comunicación, sin duda que la reelección la está ganando la ex presidenta del sistema dif municipal, pues también como tal le conocemos en una ardua labor en aquel municipio fronterizo….

EN RIO BRAVO la regidora ELSA CRUZ MALDONADO, proviene del partido encuentro social, mismo que está en una debacle total a nivel municipal pero su representante en el cabildo lo está reviviendo, por la labor de gestión social que realiza la edil, mujer atractiva y de empuje en avor de la sociedad riobravense, algo que no se veía desde hace tiempo….

ASI MISMO otro regidor que positivamente viene dando la pelea a favor de sus representados es el ING. FERNANDO GOMEZ GOMEZ, pues además de su participación como regidor, comparte su tiempo como presidente de la asociación local agrícola defendiendo a los socios de la revolcada que le ha pusto a los apoyos al campo con sus acciones el gobierno federal de ENRIQUE PEÑA NIETO….

PASANDO POR REYNOSA, aqui nos detenemos amargamente para comentar de algunos integrantes del cabido municipal que nomás no dan el ancho ahi tiene por ejemplo al hijo de un panista de muchos años, de REGINO BERMUDEZ, este se llama igual, un junior en pocas palabras, como para que vea que en todos lados se dan las cosas, pues este jovencito no sabemos de el que acción o beneficio debe estar realizando por la ciudad, cuantas propuestas ha llevado a cabo dentro del cabildo y si estas han fructificado o nomás se encarga de levantar su manita para desaprobar todo, pues es de los que ha estado en contra de todo y nada a favor de la ciudad, lo hemos visto como se menea en la presidencia municipal cuando vá claro, porque hasta eso no asisten del todo los regidores al palacio municipal y dejan a la alcaldesa sola y a un grupo de ediles que si quieren trabajar, en fin este jovencito de apellido BERMUDEZ no está haciendo bien las cosas y debería conocerse si también en su partido se encuentra pagando sus cuotas, esto es bien importante, pues en el caso de la regidora de MORENA nomás no pela ni al dirigente local ni al estatal de su partido, dice que ella es de su ex candidato a gobernador del estado HECTOR GARZA o mas bien como que ya está en el bloque de CASTRO OLGUIN, otro fulano que nomás no se le ha visto en ninguna audiencia pública, lamentablemente si cobran para conocimiento de ustedes…..

OIGA Y EN TEMA AMABLE, Familias reynosenses convivieron con la doctora MAKI ORTIZ en una alegre festividad para celebrar el Día de Reyes, este jueves 5 de enero en la plaza principal Miguel Hidalgo, donde cerca de 3 mil personas presenciaron un show de payasos dedicado a los niños y disfrutaron de la rosca de reyes de 300 metros de longitud que el Gobierno Municipal invitó para festejar esta tradición, en la que se regalaron 2 mil 200 cafés y chocolates calientes y mil doscientas miniroscas de reyes.

La alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ deseó a los reynosenses que pasen el 6 de enero en familia y dijo que: “queremos un Reynosa lleno de un mensaje de paz, lleno de felicidad y de compartir con nuestras familias; que este 6 de enero estemos muy juntos, juguemos en el equipo, porque Reynosa es proyecto de todos así es que ya saben, para estar en el proyecto, todos necesitamos cada quien desde su trinchera hacer lo mejor por nuestra familia primero y por nuestra ciudad para poder sacar adelante esta ciudad y hacer el lugar que merecen todos ellos”. Por cortesía de la Panaderia Don Chayo fueron degustados los 300 metros de rosca de reyes y se regalaron 150 roscas; por parte de las tiendas Oxxo y Seven Eleven fueron repartidos los chocolates y cafés y la empresa Coca Cola también colaboró al tradicional Día de Reyes con su variedad de refrescos, que las familias disfrutaron en esta fiesta con la alcaldesa, regidores y funcionarios del Ayuntamiento de Reynosa….

IMPORTANTE EVENTO SOSTUVO con motivo de la celebración del Día de la Enfermera, el gobierno municipal que dirige MAKI ORTIZ pues convivió con un desayuno y llevó a cabo rifa de regalos a quiénes califica como ángeles de la salud. Logrando asi celebrar a los enfermeros y enfermeras de los diferentes nosocomios de la ciudad, Dijo ante los y las asistentes “Son los ángeles y pilares de la salud, nos ofrecen la verdad de la situación con calidez, atención y nos impulsa a salir adelante en la enfermedad, es mi gremio que más puedo decir de ellos”.

OIGA POR CIERTO, ALGO QUE EMPAÑA LA buena labor que realiza el encargado de la gerencia de la COMAPA, ING. JUAN GARCIA GUERRERO en Reynosa son las fichitas y abusivos funcionarios que se escudan en un protector del mas allá como son LUIS DANIEL PALMILLAS MOREIRA, y BERENICE ACOSTA, dÉjeme les comento algo de estos sujetos, que son responsables del departamento de relaciones públicas de la misma dependencia en Reynosa, el primero, viene huyendo después de ser jefe de prensa del ayuntamiento de Rio Bravo, donde salió por las puertas de atrás por problemas en el manejo de finanzas y hasta señalado como alguien non grato entre la prensa de Rio Bravo además de que con quien se mete sale de pleito como cuando laboró con MIGUEL ANGEL ALMARAZ o con ALEJANDRO LLANAS ALBA y hasta con NORMA TREVIÑO Y PANFILO TAMEZ, pasadno por el PRD, PAN Y PRI asi por ello es un jóven problemático que se las dá de operador de imágen a cambio de sendos precios y si sabremos historias de este sujeto que ahora desde el área de relaciones públicas anda manejando que el coordina los medios de información y como tal manipula la labor de esta dependencia desde un escritorio, la verdad no es engrandecerlo, sino comentarles que sujetos y parasitos como este son los que dañan la imágen de la dependencia y de la labor que realiza JUAN GARCIA GUERRERO como responsable de la gerencia de la COMAPA de Reynosa, este tal LUIS PALMILLAS, hasta hace unos meses fue el operador de imágen de la desdichada campaña del partido encuentro social y llevó a cabo sendos golpazos mediáticos contra el ahora gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, pues operó en favor del candidato ABDIES PINEDA que en realidad era una operación para favorecer a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA candidato en ese momento por el PRI, asi es de que este PALMILLAS se presentó en dias pasados en la ceremonia del dia del periodista que realizó el ayuntamiento de Reynosa en horas de trabajo y dejando abandonada la función que desempeña mediocramente en COMAPA dizque como operador de imágen del organismo y no contento con faltar a sus labores se llevó a BERENICE ACOSTA quien es la responsable de relaciones públicas y jefe inmediato del susodicho PALMILLAS, para disfrutar de un evento que era de periodistas y no de servidores públicos, nada menos que el festejo del dia del periodista y que por esto el área de recursos humanos debería de investigar quien les autorizó la salida o participación en calidad de que? En dicho evento del dia del periodista, donde agandallaron con regalos además al ayuntamiento y a los periodistas de la ciudad que eran los invitados especiales, burlándose de los mismos al recibir en la rifa de regalos hasta una laptop que pertenecía a los periodistas, deberás el cinismo de BERENICE ACOSTA y LUIS DANIEL PALMILLAS no tiene nombre, siendo una burla para el encargado de la COMAPA de Reynosa JUAN GARCIA que sus subalternos en lugar de estar trabajando anden en la SOCIALITE, hagame el favor, personajes como estos LUIS PALMILLAS y BERENICE ACOSTA dañan la imágen que pueda tener la administración….

BERENICE ACOSTA, es una operadora de la campaña de ANGEL GARZA el diputado local por Reynosa, que fue el primero que presentó en tribuna el exhorto para enjuiciar a la alcaldesa MAKI ORTIZ, en serio que civilidad política de tenerla todavía laborando en una área tan importante como es relaciones públicas donde no tiene el nivel de trato ni el perfil para ese encargo público, pero parece que vale mas la recomendación del mismo ANGEL ROMEO GARZA que golpetea políticamente a la alcaldesa MAKI ORTIZ que lo que debian cuidar sus colaboradores de no tener a pillos entre la dependencia, mire que eso de agandallarles los regalos a los verdaderos periodistas no tiene madre…..

MIENTRAS QUE EN LO QUE RESPECTA A LA PARTICIPACION de diputados locales, ahi tienen que en el distrito de Valle hermoso-Matamoros, ROGELIO ARELLANO, viene siendo un gestor incansable en todos los aspectos, tanto ejidatarios como colonos han confirmado que el maestro del PANAL está atendiendo siguiendo una política de trabajo digna de un representante…..

EN LA VILLA DE NUEVO PROGRESO LE comentamos que el trabajo político que tiene el PRI es nulo, no hay una coordinación debida dentro del tricolor y con esto seguramente estarán perdiendo la plaza política en la próxima elección, pues el delegado municipal, JUAN GONZALEZ CEBREROS no está haciendo las cosas lo mejor que debería, con esto incumple sin duda al compromiso con la sociedad y con el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO que pocas veces ha sido convocado o invitado a algún evento precisamente en la Villa de Nuevo Progreso….

Lo que siga amigo lector, nombre eso, es otra cosa…….

Me gusta: Me gusta Cargando...