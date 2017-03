PALABRAS DEL M.D. CARLOS ARELLANO VÁZQUEZ, NUEVO DIRECTOR DEL TEC MANTE

El día de hoy es significativo por la distinción que han hecho quienes han depositado su confianza en un servidor, para dirigir los destinos de un gran plantel universitario como el Instituto Tecnológico Superior de El Mante; agradezco infinitamente al Gobernador Constitucional de nuestra entidad, Licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al Presidente Municipal Ingeniero Juan Francisco Leal Guerra y al Secretario de Educación en Tamaulipas, Doctor Héctor Escobar Salazar, por esta valiosa oportunidad de seguir dando el mejor de los esfuerzos en beneficio de la sociedad Mantense que nos ha favorecido con jóvenes que se han integrado a nuestra Institución.

El Instituto Tecnológico Superior de El Mante nació grande, gracias a la visión y liderazgo del Maestro Edmundo Maldonado Ruelas, con quien me une una gran amistad, mismo que con su trabajo, dedicación, empeño, tenacidad y visión supo guiar por buen camino a lo que hoy es el Instituto Tecnológico Superior de El Mante; además una de las cualidades que tiene mi amigo es que permitió la libertad a sus colaboradores de que fueranos propositivos, y tuviéramos iniciativa propia en cada una de las actividades y proyectos que se realizaron, por todo lo anterior muchas gracias amigo.

Desde luego, estoy consciente de que el crecimiento y desarrollo de una empresa, institución u organismo, no serían posibles sin el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los que conformamos esta gran familia tecnológica, mi reconocimiento desde el más humilde de los trabajadores hasta el más encumbrado profesionista, porque sin ustedes no sería posible haber alcanzado las metas y consolidado un proyecto de esta naturaleza que se llama Instituto Tecnológico Superior de El Mante; mi sincera admiración y gratitud por lo que se ha logrado en beneficio de lo más importante que se nos ha conferido, la formación académica de los jóvenes estudiantes a los que no hemos defraudado ya que han logrado colocarse en el sector productivo de nuestro país como profesionales exitosos.

Hay una expresión que dice: “Lo importante no es llegar sino mantenerse”, en virtud de lo cual mi compromiso es aún más fuerte por seguir fortaleciendo los cimientos que han hecho grande a nuestra casa de estudios y ténganlo por seguro que no defraudaré la confianza que han depositado en mí.

Decisiva y trascendente ha sido la participación e intervención en la vida educativa del Tecnológico Superior de El Mante, de quienes integran la junta directiva y el consejo consultivo de vinculación como el Ingeniero Juan Miguel Rubio Elosúa, el Licenciado Luis Bueno Torio, el Contador Faruk Saáde Luévano, el Doctor David Rodríguez Alvarado, la Licenciada Lucía Diez Piñeyro, el Contador José Santos Castellanos González; Ing. Juan Manuel Melguizo Villarreal, Ing. Juan Diego Alanís González, mismos a los que agradecemos infinitamente todo su apoyo, su tiempo y su valiosa colaboración.

Agradezco a mi familia desde luego, por estar conmigo en esta experiencia profesional de vida, en la que he sacrificado parte del tiempo que no he estado con ellos. Finalmente quiero decirles que el compromiso no será de una solo persona sino de un equipo sólido, trabajador, y entregado al quehacer educativo como el primer día que se inició este proyecto como un sueño y que ahora se ve cristalizado, fortalecido y consolidado como una de las grandes opciones de los jóvenes que aspiran a mejores condiciones de vida. Gracias a la vida y gracias a dios por permitirme compartir con ustedes estos momentos.

Que dios los bendiga.

