PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE TRUMP ASUMIRÁ PRESIDENCIA DE EU BAJO INCERTIDUMBRE MUNDIAL.

2.-COLECTIVO DE ALCALDES ESTADOUNIDENSES QUIEREN REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL.

3.-QUE PESO PIERDE MÁS VALOR CON RELACIÓN AL DÓLAR Y POR ELLO SE VENDE HASTA 22.25.

4.-CABEZA DE VACA Y BANCO DE DESARROLLO PACTAN PROYECTOS PARA TAMAULIPAS.

5.-NERVIOSOS ALGUNOS EX FUNCIONARIOS POR FUTURAS ACCIONES PENALES EN SU CONTRA.

Resulta que Trump el viernes será investido como el 45o presidente de EU, controvertido empresario metido a político que hará su juramento con una mano sobre la Biblia de Abraham Lincoln. Donald Trump asumirá el puesto máximo del país más poderoso del mundo con ausencias a través del complejo de seguridad nacional ya que aún no ha logrado nombrar a decenas a puestos subgabinete, incluso en el Consejo de Seguridad Nacional, algo que está generando preocupación entre expertos sobre qué tan preparado estará el nuevo gobierno para enfrentar una crisis o emergencia en los primeros días.

Interesante que Mick Cornett, alcalde de Oklahoma City y presidente de la asociación de alcaldes norteamericanos solicitan a Donald Trump, y al Congreso a que de inmediato aborden una reforma migratoria integral. Y es que dijo que el colectivo de mil 400 alcaldes de ciudades con al menos 30 mil habitantes adoptó la resolución por consenso y de manera bipartidista, pues hay mucha preocupación en nuestras ciudades sobre cuáles serán las medidas que adoptará el próximo gobierno, expresó Cornett apenas a horas antes de que Trump asuma el poder.

Que el tipo de cambio peso-dólar rebasó la barrera de 22 pesos, en un ambiente de incertidumbre por la cercanía de la toma de posesión de Donald Trump y señales más claras de que su administración buscará iniciar pronto la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Así la moneda mexicana se depreció 1.58 % en su venta al público en ventanillas bancarias, al cerrar en 22.25 pesos por dólar frente a los 21.85 del martes, de acuerdo con el precio de Citibanamex.

Que Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad, se reunió con Gerónimo Gutiérrez Fernández, director gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte, con el objeto de finalizar la revisión de un plan de trabajo elaborado en conjunto por el Gobierno de Tamaulipas, el BDAN y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza., para más de 40 posibles proyectos de infraestructura a desarrollarse en los sectores de agua, manejo de residuos sólidos, movilidad urbana, energías renovables, eficiencia energética en organismos operadores, cruces fronterizos, energía eólica y transmisión.

Deben andar acalambrados algunos ex alcaldes, ex secretarios e incluso ex gobernadores, porque entre la Auditoría Superior de Tamaulipas y la Contraloría probablemente producirá resultados. Así que ya veremos si realmente están dispuestos a proceder contra los malos funcionarios o sigue la impunidad y aquí no pasa nada, con una entidad y municipios cada vez más endeudados.

