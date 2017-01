PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE QUIERE TRUMP REGRESAR A EU LAS GRANDES EMPRESAS MANUFACTURERAS.

2.-POR SU PARTE MÉXICO Y CANADA BUSCAN INCREMENTAR EL COMERCIO.

3.-SEGÚN FMI POR TRUMP ECONOMÍA DE MÉXICO EN SITUACIÓN DIFÍCIL.

4.-PARA CITIBANAMEX BAJARÁ MÁS EL PESO Y LA INFLACIÓN REBASARÁ EL 5%.

5.-QUE PRIÍSTAS NO ESTAN DE ACUERDO CON REBELDÍA DE IVONNE ORTEGA PACHECO.

6.-que cuesta de enero ahoga a comercio

Resulta que Trump, dijo el lunes a líderes empresarios que cree que su Gobierno podría recortar las regulaciones que rigen para las compañías locales en un 75 por ciento o más, y traer nuevamente a EU a las grandes empresas manufacturera. Reiteró además, en reunión en la Casa Blanca con 10 líderes de compañías su compromiso de fijar un impuesto a las empresas que quieran importar productos al país luego de trasladar fábricas estadunidenses al exterior.

Por su parte el presidente Enrique Peña y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, coincidieron en la importancia de consolidar la región norteamericana como área de libre comercio y libre flujo de inversiones, y en el contexto del relevo presidencial en Estados Unidos, ambos acordaron sumar esfuerzos para continuar impulsando la integración de América del Norte.

Según el FMI las perspectivas para México están empañadas por la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos, la cual, sumada a las condiciones financieras más restrictivas, frenará la actividad económica, indicó el organismo, y para mantener la confianza del mercado y situar la deuda pública firmemente en una trayectoria descendente, es importante perseverar en la consolidación fiscal, dijo el FMI sobre México. El endurecimiento de la política monetaria debería ayudar a mantener bajo control las expectativas inflacionarias.

El grupo financiero CITIBANAMEX dijo que el peso todavía no ha alcanzado su máximo debilitamiento frente al dólar pues previó que se cotizará hasta 22.80 pesos. Ante el inicio de una nueva era para Estados Unidos y quizá para los mercados por la asunción de Trump como el presidente número 45 de esa nación, nuestros economistas revisaron a la baja el producto interno bruto para México a 1.2 % para 2017 y a 2.2 % para 2018, indicó el corporativo. Sobre la inflación, precisó que cerraría en este año en 5.2 %, debido al incremento en salarios y gasolina.

No agradó a los priistas que Ivonne Ortega dejara la Cámara de Diputados y se fuera a juntar firmas contra el gasolinazo y es que según el diputado pluri alineado Rafael González cada quien es libre de hacer lo que cree que es correcto, pues en el partido no hay una biblia, pero hay acciones que no son comparten. Insistió en que ellos tienen que opinar diferente, pensar diferente y cada quien decidir lo que debe hacer, agregó.

Para Indalecio Portales Martínez, existieron días buenos en el pasado año, como lo fue la venta de útiles escolares, sin embargo la entrada económica por concepto de esas fechas de regreso a clases, representó solo un aliciente para cumplir con sus obligaciones patronales, pero durante las fechas decembrinas, no fueron como lo esperaban muchos comerciantes, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, dijo que esta cuesta de enero, ha sido una de las más largas sin ni siquiera visualizar a corto plazo un repunte que represente un alivio para sus inversiones.

