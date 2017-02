PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE APOYAN SUSPENSIÓN DE VETO MIGRATORIO DE TRUMP LOS DEMÓCRATAS.

2.-DIO RESULTADO BOICOT CONTRA EU EN FRONTERA NORTE POR AMAGO DE TRUMP.

3.- CONTRA EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP LAS GIGANTES APPLE, GOOGLE Y FACEBOOK.

4.-ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR PIDE TRANSFORMAR A MÉXICO SIN ENEMISTADES.

Resulta que el viernes por la noche un juez federal ordenó la suspensión del decreto que prohibía durante 120 días la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, todos de mayoría musulmana. Así que las medidas anti inmigración quedaron suspendidas el sábado, pero ese mismo día el departamento de Estado apeló la suspensión ante el tribunal. Y personajes del Partido Demócrata, entre ellas los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, la ex consejera de Seguridad Nacional Susan Rice, la ex secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano y el ex jefe de la CIA León Panetta, pidieron el lunes a una corte de Apelaciones que mantenga la suspensión del decreto migratorio del presidente Donald Trump. En un texto presentado ante la corte de Apelaciones del Noveno Circuito, los demócratas argumentaron que el decreto presidencial suscrito el 27 de enero fue mal concebido, mal implementado y mal explicado.

La depreciación del peso frente al dólar, el incremento al precio de las gasolinas y el diésel, las revisiones exhaustivas a turistas y la indignación por los amagos de Donald Trump contra México han alejado a habitantes de ciudades fronterizas de Coahuila, Sonora y Tamaulipas, de los comercios ubicados en localidades estadunidenses y, en algunos casos, mantienen a ese sector a punto del colapso. Lo anterior se debió en parte por las campañas en redes sociales para que los connacionales no ingresaran a Estados Unidos a fin de enviar un mensaje a Trump sobre el peso que tiene la comunidad mexicana en la economía de la región fronteriza y como muestra de que los paisanos tienen dignidad.

Interesante que las gigantes APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, Uber, eBay y Netflix en los recursos judiciales, entregados al Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, un total de 97 empresas afirman que el decreto entorpece la capacidad de las empresas de EU atraer gran talento; aumenta los costos a las empresas; les dificulta a las empresas estadounidenses competir en el mercado internacional y las restricciones migratorias llevarán a muchas empresas a trasladar sus centros de operaciones fuera de Estados Unidos, dijeron los demandantes, entre los cuales están las compañías más reconocidas de Estados Unidos.

Al grito de no están solos en apoyo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y nunca más un joven con el futuro cancelado, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su llamado a ciudadanos de otros partidos para organizarse y lograr el cambio de régimen en el país de manera pacífica, sin enemigos, y cuando triunfe su movimiento en el 2018, pero reiteró que los pobres y los más vulnerables tendrán preferencia, entre ellos las personas de la tercera edad y los jóvenes.

Que el Congreso Local se unirá al Plan de Austeridad que anunció el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. El martes voy a buscarlo para ver cómo podemos nosotros en el Congreso ajustarnos para apoyar estas acciones que está tomando el gobierno, dijo Carlos García González.

