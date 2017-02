PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-BID PODRÍA DARLE PRESTAMO A MÉXICO POR 400 MILLONES DE DÓLARES.

2.-AMLO SE REUNIÓ CON MEXICANOS EN LOS ÁNGELES.

3.-QUE FILTRACIONES NO BENEFICIAN RELACIÓN BILATERAL CON EU DICE VIDEGARAY.

4.-FUE FELICITADO FRANK WALTER STEINMEIER POR ENRIQUE PEÑA.

5.- CUMPLIENDO LEAL GUERRA A LOS MANTENSES CON 22 MILLONES DE PESOS A PROYECTO PARQUE DE BARRIO.

Resulta que en este sexenio, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado 65 millones de dólares a México para financiar 13 proyectos del sector energético, tanto a nivel de gobierno como de empresas. Además, analiza otro préstamo por 400 millones de dólares para apoyar la transición energética, cuyo monto sería el segundo más elevado que recibe el país por parte del banco regional, sólo superado por los 650 millones de dólares que le otorgó en 2012 para la construcción de la planta petroquímica Etileno 21 de Pemex y Mexichem, de acuerdo con reportes que el organismo difunde sobre sus actividades.

Interesante que en la Plaza Olvera, un pedacito de México en el corazón de Los Ángeles. Con la recepción a López Obrador de México se mezclaban los residentes con la diversidad de Estados Unidos en un abrazo que, al menos en esta ciudad santuario, hoy se da con más fuerza. Y es que dos noches antes, una redada de la Agencia de Inmigración y Aduanas detuvo a casi 200 mexicanos en esta ciudad. A este lugar llegó Andrés Manuel López Obrador, que sabe que aunque los migrantes lleven diez, 20 o 30 años de este lado, siempre llevan a México en su corazón. Los astutos pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general, y a nuestros paisanos migrantes en particular, con los judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler, agregó López Obrador.

Al que no le pasa que se estén dando filtraciones con respecto a la relación bilateral con EU, es al aprendiz de canciller, Luis Videgaray, ya que según él a nosotros no nos toca especular, lo que sí puedo afirmar, es que, ni la filtración de hace dos semanas sobre las conversiones que sostuvieron los presidentes, ni la de mi supuesta intervención, la publicación de estas filtraciones no es algo que sea constructivo en la relación, ni para México ni para Estados Unidos.

El presidente Enrique Peña Felicito al Dr. Frank-Walter Steinmeier por su elección como Presidente de la República Federal de Alemania y reiteró el mandatario federal su compromiso para continuar fortaleciendo los lazos de amistad con ese país europeo.

Consumando el compromiso con los mantenses de impulsar el deporte, la cultura, la educación y la recreación como partes integrales del desarrollo y de la reconstrucción del tejido social que en el estado instruye el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra anunció la construcción de un nuevo parque de barrio con una inversión de 22 millones de pesos. Así con hechos y no palabras está cumpliendo Francisco Leal Guerra.éxico.

