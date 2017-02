PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-ANTE CRÍTICAS DE TRUMP, GOBIERNO DE PUTIN ACLARA QUE CRIMEA ES DE RUSIA.

2.- SEGÚN LA ASF SIN EXPLICAR, 215 MIL MDP EN GOBIERNOS LOCALES A 2015.

3.-GASOLINERAS DE LA FRONTERA TAMAULIPECA HICIERON PARO NUEVAMENTE.

4.-QUE MURO DIVIDE A EU DE AMERICA LATINA SEGÚN ALMAGRO.

5.-ESTADO Y MUNICIPIO REITERAN COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN.

Como una mentada fue recibida en el Gobierno Ruso el Twitter del gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, el cual atribuyó a la debilidad de Obama que Rusia se haya apoderado de Crimea, dando a entender que él no lo hubiera permitido. El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dimitri Peskov ha salido a decir que Crimea es parte de Rusia y nada hay que devolver.

La impunidad genera reclamos de mayor dureza. La percepción de que las sanciones no son oportunas o no existen alimenta la frustración social, dijo el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez. Los diputados se refirieron a la corrupción que campea en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados. La diputada Araceli Damián de Morena, cuestionó que la Cámara de Diputados no ha dictaminado diversas cuentas públicas de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ni las tres primeras de la administración de Enrique Peña Nieto. El diputado Enrique Salazar del PVEM dijo que si bien él rechaza a los corruptos como cualquier otro, o más aún, la aplicación de la justicia le corresponde al poder judicial.

Nuevamente empresarios gasolineros de la frontera de Tamaulipas suspendieron operaciones, y esta vez se calcula que un 85% de las 500 estaciones de servicio permanecieron cerradas de 07:00 a 19:00 horas para demandar la homologación de precios con los Estados Unidos. El presidente de los gasolineros en Nuevo Laredo, José Luis Palos Morales, dijo que son acuerdos de los afiliados a las diferentes organizaciones desde la región hasta Matamoros.

Que el secretario general de la OEA, Luis Almagro afirmó que el muro fronterizo con México, que pretende ampliar el republicano Donald Trump, también divide a EU con América Latina y el Caribe. Y según su opinión que la migración, en vez de ser atacada, es un tema que se tiene que trabajar con responsabilidad internacional.

El Secretario del ayuntamiento Lic. Juan Gerardo Cruz Ramos felicitó a nombre del alcalde a alumnos del plantel CONALEP Mante en el marco de la entrega de becas y empoderamiento del Asesor Técnico Pedagógico. Dicho evento encabezado por el director general de CONALEP Tamaulipas Lic. Agustín de la Huerta Mejía, Prof. Antides Cobos Perales, representante de la Jefa de desarrollo Educativo del Mante Elsa María Martínez Cisneros, el director Lic. Jorge Martínez Anguiano al darles la bienvenida y reconocer el esfuerzo de los alumnos 32 becados agradeció a los padres de familia su apoyo y a los tres órdenes de gobierno el apoyo que dan a la educación.

Comprometido y buscando mejoras así como beneficios y apoyos en la educación el presidente municipal Juan Francisco Leal representado por el lic Enrique Aregullin Martínez acompañó a la comunidad estudiantil, maestros y padres de familia en el vigésimo aniversario de la fundación de la escuela telesecundaria Fermín Tristán Mendoza en la colonia plan de Ayutla de esta ciudad.

