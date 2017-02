PANORAMA POLÍTICO

POR MÁSTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-DIJO VIDEGARAY QUE MÉXICO NO ACEPTARÁ MIGRANTES QUE NO SEAN MEXICANOS.

2.- SEGÚN NARRO EXISTE PLAN PARA ATENDER A REPATRIADOS.

3.- QUE PARA LA SALUD EXISTE AMENAZA DE SUPERBACTERIAS.

4.- REX TILLERSON, Y JOHN KELLY SE REUNIERON CON FUNCIONARIOS MEXICANOS.

5.- QUE EL AUDITOR JORGE ESPINO ASCANIO DEBE PROCEDER CONTRA JUAN ANDRÉS DÍAZ CRUZ.

6.- VICENTE VERÁSTEGUI ATENTO A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE XICOTÉNCATL.

7.- EMPODERAMIENTO DE LA MUJER PROMUEVE GOBIERNO DE LEAL GUERRA.

Resulta que el secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray dijo que si el gobierno de Donald Trump insiste en deportar a quienes no son mexicanos al territorio nacional, México no tiene por qué recibirlos y exigirá que cuando se envíe a una persona al país se acredite su nacionalidad. Sostuvo que de ejercerse esas medidas sería unilateral, no aceptable y sin precedentes.

Narro Robles, secretario de Salud, aseguró que junto a las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, Desarrollo Social, entre otras instancias, hay un plan para atender a los connacionales que sean deportados. Reiteró la necesidad de que México avance en materia de salud, porque está es una pieza fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad, que para muchos mexicanos todavía es un derecho aspiracional.

La resistencia antimicrobiana es una alarmante amenaza que pone la salud de las personas y de los animales en peligro, dijo Vytenis Andriukaitis, comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria. La resistencia a los antibióticos carbapenem -normalmente el último tratamiento que se aplica a pacientes infectados con superbacterias multirresistentes- fue detectado por primera vez en animales y alimentos, aunque a bajos niveles, como parte de un amplio programa de control de la UE para este informe.

Importante que los secretarios de Estado Rex Tillerson, y de Seguridad Interna, John Kelly de EU, se reunieron con sus pares mexicanos de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El encuentro se realizó en la residencia de la Embajada de Estados en nuestro país. Videgaray declaró que un tema fundamental de las reuniones que tendrán funcionarios mexicanos y estadunidenses es el de las órdenes ejecutivas sobre migración aprobada por el presidente Donald Trump, y que también sobre temas de seguridad y competitividad.

Dijo Carlos González García. el presidente del Congreso de Tamaulipas, que el auditor Jorge Espino Ascanio debe proceder legalmente en contra del ex alcalde de Tula, Juan Andrés Díaz Cruz, por las irregularidades detectadas en la cuenta pública del 2015.

El alcalde de Xicoténcatl Vicente Verástegui Ostos, ha estado atento a las solicitudes y necesidades de la gente, por ello ha venido trabajando con todo su equipo en las gestiones para traer al municipio más obras de infraestructura para espacios educativos.

Interesante que se dé la igualdad entre hombres y mujeres así como el fomento de las condiciones que den lugar a la no discriminación y de trato entre los géneros es prioridad para el gobierno municipal que encabeza el alcalde Juan Francisco Leal Guerra a través del instituto de la mujer que presentó conferencia magistral Mujeres Sostenibles.

Me gusta: Me gusta Cargando...