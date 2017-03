PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- EL PRESIDENTE PEÑA NIETO ALIENTA AL PRI A DEFENDER EL AVANCE DE MÉXICO.

2.- DE TRIUNFAR MORENA AMLO BUSCARÁ QUE SE REVOQUE LA REFORMA ENERGÉTICA.

3.- SE DEBILITA EL PIB POR HABITANTE EN MÉXICO.

4.-JUEZ DE FLORIDA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL RETENER A INDOCUMENTADOS EN LA CÁRCEL.

5.- EL ALCALDE LEAL GUERRA TIENE FIRME SU COMPROMISO CON EL DEPORTE.

Reunido con la dirigencia priísta, les dijo el presidente Peña Nieto, que una vez más tenemos que salir a defender el avance del país y el bienestar de su gente. Es un reto que debemos asumir con toda responsabilidad y con profunda seriedad. Quiero decirles que lo que está en juego es mucho más que una elección. Lo que se estará decidiendo en las urnas éste y el próximo año es, literalmente, el futuro de México. La disputa por el futuro del país ya está presente y se siente en todo el territorio nacional.

Interesante lo que aseveró el tabasqueño Andrés Manuel, al estar de gira por los municipios de Ruiz y Tuxpan, en Nayarit, ya que señaló que los de la mafia del poder están nerviosos de que con el triunfo de Morena se va a regresar al pasado. Ahí, aseveró que ya se les cebó la hora y Morena va a triunfar, quieran o no, la mafia va pa’ afuera, dijo. López Obrador aseveró que el Movimiento de Regeneración Nacional buscará que se revoque la reforma energética: ¡Claro, debe ponerse a consideración del pueblo, se debe preguntar!

Resulta que el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un lapso establecido. El PIB per cápita o por habitante es esta misma medida, pero dividida entre la población de un país. En el 2014, el PIB per cápita para México alcanzó su más alto nivel en la historia (10,940 dólares), pero para el 2016, esta medida registró una caída de más de 20 % (8,593 dólares). La medida se ve superada por el PIB per cápita de países como Grecia, Argentina y Malasia.

El juez de Florida Milton Hirsch dictaminó que es inconstitucional la política del condado de Miami-Dade de detener a indocumentados en una cárcel a petición de autoridades migratorias federales, informaron medios locales. Declaró que esa política violaba la décima enmienda que fija límites del poder federal sobre los estados, cinco semanas después de que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, decidió que la ciudad ya no sería considerada un santuario para proteger a los inmigrantes indocumentados.

Importante es que cumpliendo con hechos el gobierno mantense cercano a la gente y con la firme convicción de que actividades recreativas y deportivas servirán como factor de convivencia entre las familias y medio de pacificación para restaurar el tejido social, el alcalde Juan Francisco Leal Guerra refrendó su decidido apoyo para los jóvenes deportistas de este municipio.

