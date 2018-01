PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE EN TURISMO MÉXICO ES EL OCTAVO LUGAR EN EL MUNDO.

2.- QUE SE VAYAN CONSEJEROS DEL INE PARA GARANTIZAR ELECCIONES EN 2018.

3.-POR LO PRONTO JAVIER DUARTE YA COMIÓ COCHINITA EN EL RECLUSORIO.

4.-NIÑO MEXICANO GANÓ CONCURSO MUNDIAL DE MATEMÁTICAS.

Interesante que con la visita de 35 millones de turistas el año pasado, México se convirtió en el octavo país por el número de visitantes, según informó el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Asimismo, en otro mensaje Enrique Peña da a conocer que en ingresos por turismo, el país se movió dos puestos, al pasar del sitio 16 al 14, lo que se refleja en un mayor desarrollo, empleos y mejores salarios en este sector. Con los datos, divulgados esta mañana en la cuenta del gobernante, afirma entonces que México se consolida como una potencia turística a nivel global.

Importante lo que ocurre en relación al INE, ya que activistas, intelectuales, políticos y ex consejeros electorales demandaron la renuncia de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para garantizar la celebración de elecciones libres y equitativas en 2018. O sea que no los consideran adecuados para seguir al frente de esas responsabilidades. Y es que los de la iniciativa Ahora, señalaron que particular atención requiere el cese inmediato de Eduardo Gurza Curiel, como titular de la Unidad Técnica de fiscalización, quien ha dado muestras de incompetencia y complicidad, y que se atraigan las 30 elecciones del próximo año, en tanto no se tengan garantías de funcionamiento independiente y autónomo de los Organismos Públicos Electorales Locales. ¿Qué les parece? Así es ya la desconfianza en los que integran ese órgano electoral. Apoyan este reclamo personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial; Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, el actor Daniel Jiménez Cacho y Emilio Álvarez Icaza, entre otros.

Resulta que el juez de distrito especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, impuso al ex mandatario priista, Javier Duarte, la prisión preventiva justificada en la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al existir evidencia suficiente de que puede fugarse una vez más. Y dicen que ya le dieron de comer cochinita pibil. Además que será hasta el próximo fin semana cuando se resuelva su situación jurídica.

Llena de satisfacción a los mexicanos que el niño Sergio Chapa, originario de la ciudad de Chihuahua, se coronó el pasado domingo con el primer lugar en el Campeonato Mundial de Aritmética Mental 2017, realizado en Kuala Lumpur, Malasia, donde no sólo terminó dos minutos antes del límite de tiempo, sino que obtuvo una calificación perfecta, al resolver de forma correcta los 70 problemas planteados. Por lo anterior le fue otorgado el título de Gran Campeón, al obtener calificación perfecta, y así ganarle a más de 900 niños de 30 países participantes.

Fotos: 1.- Javier Duarte.-le impusieron prisión preventiva por riesgo de que se fugue.

2.- Cuauhtémoc Cárdenas y otros.- piden la renuncia de los consejeros del INE para garantizar elecciones en el 2018.

3.- Enrique Peña.- que México ya es octava potencia mundial en turismo.

Me gusta: Me gusta Cargando...