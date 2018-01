PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-SEGÚN EURODIPUTADOS A MÉXICO LE AFECTA SU IMAGEN CORRUPTA.

2.-SI FALLA LA PGR EN SU ACUSACIÓN, PODRÍA PRONTO SALIR DE LA CÁRCEL JAVIER DUARTE.

3.- ENTRO EN OPERACIÓN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN CON PENDIENTES.

4.-ARREOLA DEJO ENDEUDADA A VICTORIA, PERO AHORA QUIERE DIRIGIR AL PRI ESTATAL.

Interesante que en una reunión que se dio entre eurodiputados y senadores, los europeos subrayaron que la noticias de México en Europa no son buenas, se habla de muertes de periodistas, de la desaparición de estudiantes, de impunidad, la imagen de México se ve gravemente perjudicada, por ello pedimos que nos ayuden a tener resultados de esas investigaciones en septiembre de este año. Aunque se ve difícil que se pueda cumplir con este pedido. La delegación europea estuvo integrada por el presidente de esa instancia el alemán Manfred Weber; el español Esteban González; de los Países Bajos, la diputada Esther de´Lange; la diputada de Letonia, Sandra Kalniete; de Polonia, Tadeusz Zwiefka, y el diputado Marian-Jean Marinescu, de Rumania.

Aunque para la Procuraduría General de la República, las imprecisiones cometidas por sus fiscales en la audiencia en la que el ex gobernador Javier Duarte de Veracruz es acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada son irrelevantes en esta etapa del proceso. Señalaron lo anterior funcionarios de la institución que encabeza Raúl Cervantes Andrade. En esa situación, el Ministerio Público Federal reveló que aún sigue investigando al ex mandatario veracruzano, quien fue extraditado de Guatemala a México el mismo lunes en que se desahogó la audiencia inicial e indicó que sigue perfeccionando muchos detalles de las acusaciones presentadas. Pues ya veremos si efectivamente los fiscales de la PGR se ponen las pilas y arman bien el expediente en contra el ex mandatario veracruzano, porque de lo contrario todo este asunto puede quedar en puro show como ya lo dijo el propio Duarte.

El pasado miércoles 19 de julio entró en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción. Con pendientes que podrían ser determinantes para su consolidación. Ha sido un largo y sinuoso proceso al que le faltan varios pasos para concretarse. El sistema anticorrupción iniciará sus trabajos sin dos piezas elementales. Han sido varios años de discusiones, propuestas y contrapropuestas, y en el Senado aún no hay acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción, uno de los principales sostenes del sistema, ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción.

Resulta que Luis Enrique Arreola Vidal no se lamenta, cuando acepta que endeudó a los victorenses por 10 años, siendo síndico de la administración municipal 2008-2010, y también encadenó a los victorenses a una empresa de parquímetros por 15 años. ¿Qué les parece? Y ahora quiere ser líder estatal de su partido el PRI.

