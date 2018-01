PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- EL DIPUTADO DE NUEVA ALIANZA, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ NO TIENE CARRERA PROFESIONAL PERO QUIERE QUE TODOS LO PROFESIONISTAS CADA 6 AÑOS RENUEVEN CEDULA.

2.-PEÑA NIETO DIJO CUALIDADES QUE DEBE TENER EL CANDIDATO PARA EL 2018.

3.-EL TLCAN SEGUIRÁ ENTRE MÉXICO Y CANADA, AUN SIN PARTICIPACIÓN DE EU.

4.- LEAL GUERRA DIO BANDERAZO A OBRAS DE VIVIENDA Y EDUCACIÓN POR 2.7 MDP.

Contradictorio que el diputado de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, que no hizo ninguna carrera profesional, exige por medio de iniciativa que presentó ante la Cámara que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, integre un padrón por especialidades de todos los profesionistas titulados y certificados que deberá actualizarse en forma anual y estará disponible para su consulta, a través de los medios electrónicos institucionales de la dependencia. Para la certificación, los interesados deberán presentar un examen teórico-práctico, a fin de demostrar que tienen los conocimientos necesarios. Esta evaluación podrá solicitarse en la institución de educación superior donde haya cursado sus últimos estudios o en otra de su elección, la cual deberá expedirle una constancia que contenga los resultados de la prueba correspondiente, y que quienes no acudan a la certificación referida estarán impedidos para seguir ejerciendo la carrera. Para el que no curso estudios superiores le resulta muy fácil proponer lo que le dé la gana, al cabo que a él no le va a afectar en nada.

Resulta que el presidente Enrique Peña Nieto definió las características que debe tener su sucesor y adelantó que en breve se definirá quién será el candidato del PRI a la Presidencia de la República. Por lo pronto para Peña Nieto la persona que habrá de sucederlo en 2018 deberá cumplir con al menos tres características: que ame a México, que tenga una trayectoria en la que pueda acreditar conocimiento y experiencia en el servicio público y que tenga una propuesta clara. Porque, de lo que hemos visto en cualquier proceso electoral, es mucha retórica, mucho bla, bla, bla, expuso el mandatario al clausurar el foro Impulsando a México. Además el presidente Peña Nieto aseguró que ante una eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México y Canadá mantendrán un TLC porque demuestra sus beneficios económicos para la región.

Por su parte el secretario de economía de EU, Robert Lighthizer, dijo estar sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio de Canadá y México en la negociación. Añadió que deben tomar el tiempo necesario para evaluar lo que se puede hacer para llegar a un acuerdo equilibrado.

Consumando con el compromiso de gestionar beneficios en infraestructura educativa y de vivienda el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra en intensa gira de trabajo junto al secretario de bienestar social de gobierno del estado Lic. Gerardo Peña Flores y la delegada federal de SEDESOL en el estado María de Lourdes Flores Montemayor iniciaron la construcción de cuartos dormitorios y comedores además de bardas perimetrales con una inversión de 2 millones 752 mil 292. 27 pesos.

Me gusta: Me gusta Cargando...