PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-FISCAL ESPECIAL INVESTIGA POSIBLES CONTACTOS ENTRE EU Y RUSIA.

2.-QUE MÉXICO TENDRÁ UN GOBIERNO DE COALICIÓN QUE ACABARÁ CON CORRUPCIÓN.

3.- SE ENTREGARON A LA POLICÍA BELGA PUIGDEMONT Y 4 CONSEJEROS.

4.- REFRENDA GOBIERNO DE LEAL GUERRA EL IMPULSO AL DEPORTE.

Resulta que el fiscal especial estadunidense, Robert Mueller, investiga actualmente posibles contactos entre el Gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar una victoria de Trump. Según la investigación, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es accionista de una naviera con relaciones comerciales con un empresario ruso que fue objeto de sanciones por parte de Washington y con el yerno del presidente Vladimir Putin. No obstante de haber vendido otras participaciones antes de unirse a la Administración Trump, Ross mantuvo sus acciones en la naviera Navigator, apuntó The New York Times, uno de los medios internacionales que participó en la investigación, como el alemán Süddeutsche Zeitung, similar a la de los Panama Papers.

Que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que México tendrá un gobierno de coalición, con el que se concretarán las acciones necesarias para acabar con la corrupción y la impunidad, se detonará un desarrollo integral que genere oportunidades y se terminará con la pobreza y la inseguridad.

Interesante que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont,, y los cuatro consejeros que se refugiaron junto con él en Bélgica, se entregaron voluntariamente el sábado en una comisaría de Bruselas, donde un juez les tomó declaración para decidir su futuro inmediato. Jan Jambon, viceprimer ministro de Bélgica, consideró que el gobierno de Mariano Rajoy ha ido demasiado lejos al haber antepuesto las leyes nacionales a la convención de los Derechos Humanos y otras leyes que están por encima. Existe la ley española, pero también el Derecho Internacional, la Convención Europea de Derechos Humanos y otras cosas. Y todo esto está por encima de la ley de un Estado miembro.

Importante que por instrucciones del Presidente Municipal Juan Francisco Leal Guerra, el director de deportes del municipio, Soren Albarrán Elizalde, acompañado por el regidor Marco Antonio Castillo Avalos, Comisionado en Deporte, Julio César Portales Martínez, Presidente de la CANACO Mante, la Profesora Hortensia Chaverri Patrón, Supervisora de Secundarias Técnicas de la zona 25, fue el encargado de inaugurar el evento y dar un mensaje a los 25 equipos participantes, para que sigan practicando este deporte y motivándolos a una sana competencia.

FOTOS:

