PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-QUE LIDER DE LA CONCAMIN APOYA ALZA SALARIAL.

2.-SEGÚN BBVA POBRE PODER ADQUISITIVO FRENA DEMANDA DE CRÉDITO AL CONSUMO.

3.-QUE SEGUIRÁ EN LA CARCEL EL EX GOBERNADOR GEÑO HERNÁNDEZ.

4.-IETAM FIJO LOS TOPES DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA.

5.- MANTE SERÁ SEDE DEL CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Resulta que Manuel Herrera Vega, líder del sector industrial, se pronunció para respaldar el alza salarial que la iniciativa privada propuso a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), pues consideró que su actualización es un asunto de justicia social. Herrera Vega agregó que la ruta más apropiada para aumentar el salario mínimo general es asegurar que las tendencias inflacionarias se mantengan estables para evitar un efecto erosivo sobre el resto de los salarios, además de que no impacte en la inflación, para consolidar una propuesta consensuada de ajuste.

Interesante que La dinámica del crédito al consumo fue menos de la mitad de la observada en el mismo mes de 2016, cuando el crédito al consumo crecía a un ritmo de 13.2 %, de acuerdo con un análisis de BBVA Research. Todos los segmentos de consumo se desaceleraron, excepto el crédito de nómina, el cual mantuvo la misma tasa de crecimiento que el mes previo, de 4.4 %, explicó. El saldo de financiamiento con tarjeta de crédito, que representa 37.7 % de la cartera de consumo, redujo su crecimiento en 0.8 %. Y los créditos personales, que contribuyen con 21.1% de la cartera total de consumo, se redujo 0.6 %. A su vez, es posible que esta moderación en la demanda interna resulte del deterioro que ha experimentado el poder adquisitivo de los hogares en 2017.

Antonio Collado, abogado del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría prolongarse por varios meses, dijo. Collado indicó que la muerte y desaparición de al menos cuatro testigos que declararían en contra del ex mandatario tiene pros y contras, por lo que insistió en que hay irregularidades y contradicciones en el proceso. Un testigo vivo que es de oídas, que le dijeron que los terrenos tenían inversión de gente cercana al ingeniero Hernández, es testigo de oídas, no le consta nada, no vio contratos, agregó.

Que el Consejo General del IETAM, según Jesús Eduardo Hernández Anguiano, consejero presidente, aprobó los topes de gastos de precampañas para la elección de Ayuntamientos del proceso electoral 2017-2018, y en sesión extraordinaria se fijó que el municipio de Reynosa tendrá el tope más alto, de 5 millones 921 mil 216.21 pesos mientras que el más bajo corresponde a San Nicolás con 14 mil 148.58 pesos; de acuerdo al número poblacional.

Reafirmando el interés que el gobierno del estado tiene por impulsar esta región sur del estado, el presidente municipal Ing. Juan Francisco Leal Guerra dio a conocer que el Mante ha sido distinguido para ser sede del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable a celebrarse el próximo día 15, a las 11 horas, en el salón los candiles del hotel JJ Inn. En esta reunión estatal comentó que estarán presentes el Secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García, el Delegado Estatal de la SAGARPA, Eduardo Miguel Mansilla Gómez, acompañados por otros Secretarios del estado y los alcaldes de los seis municipios de esta Región: Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías, Xicoténcatl y Ocampo.

Me gusta: Me gusta Cargando...