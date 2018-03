PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.- SEGÚN LA OCDE, A PESAR DE REFORMAS PERSISTE DESIGUALDAD EN MÉXICO.

2.- ADELANTO EN LIBERACIÓN DE PRECIOS A GASOLINA PROVOCARÁ UN ALZA EN EL COSTO.

3.- FIN A TRADICIÓN PRIISTA DE 79 AÑOS. POR PRIMERA VEZ TENDRÁN UN CANDIDATO EXTERNO.

4.-SALINAS DE GORTARI SE CONGRATULA POR MEADE.

5.-EL BRONCO YA SUPERÓ EL 50% DE FIRMAS PARA SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE.

6.-DIJO LÓPEZ OBRADOR QUE LE GANARÁ A LOS OTROS ASPIRANTES PRESIDENCIALES.

Interesante que este pasado martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sostuvo que Las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto incrementaron el empleo formal, pero no han logrado disminuir la pobreza ni la desigualdad. Agregó que las políticas monetaria y fiscal, determinadas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, respectivamente, no están respaldando el crecimiento económico. Propuso reforzar los programas sociales. Aunque las recientes reformas han incrementado el empleo formal y han mejorado la inclusión financiera, la pobreza sigue estancada y persiste la desigualdad, incluso de género, sostuvo el organismo, al dar a conocer su informe Perspectivas económicas. México es, junto con Chile, el país con mayor desigualdad del ingreso entre aquellos que forman parte del organismo. Según mediciones de la OCDE, 16 de cada 100 mexicanos tienen un ingreso que los mantiene debajo de la línea de pobreza, la cuarta proporción más elevada entre los países que integran ese organismo. En las mediciones nacionales, 40 de cada 100 personas no pueden comprar con su salario una canasta básica de consumo.

Resulta que Rodrigo Favela Fierro, especialista en el mercado de combustibles y uno de los organizadores del foro Energy México, consideró que el adelanto de un mes en la liberalización de los precios de las gasolinas podría provocar que los precios suban en algunas partes del país y luego vuelvan a tener otra alza a mediados de diciembre o principios de enero por un tema de estacionalidad. ¿Qué les parece? no se conforman lo que ya han subido los combustibles, porque ahora nos quieren recetar más aumentos.

Importante es de reflexionar para los priístas que José Antonio Meade Kuribreña, que ha estado al frente de varias carteras en las dos últimas Administraciones, además de distinto signo político, tiene todo a su favor para lograr la candidatura presidencial del PRI, aunque no es militante de ese partido. El exsecretario de Hacienda en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, terminaría con una tradición de 79 años en el Partido Revolucionario Institucional: podría ser el primer candidato de esta fuerza política sin afiliación priista. Carlos Salinas de Gortari dio su total respaldo a José Antonio Meade como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, y marcó que está seguro de que el otrora secretario de Hacienda hará una gran labor por nuestro país, gracias a su gran talento.

El líder de MORENA, Andrés López Obrador, aseguró que le ganará a la mafia del poder. Está convencido el tabasqueño que MORENA le vencerá, tanto a los candidatos de partidos como a los independientes.

