PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-DIMES Y DIRETES ENTRE AMLO Y ANAYA Y SIGUE DE PUNTERO EL TABASQUEÑO.

2.- ANTE SABOTAJE CONCAMIN RECLAMA PERIODO LEGISLATIVO.

3.-COPARMEX CREE QUE HAY CONDICIONES PARA AUMENTAR SALARIO MÍNIMO. GOBIERNO NO.

4.- LA CANCIÓN DE BELINDA “MURIENDO LENTO” QUE SONÓ EN UN MITIN DE ANAYA.

Interesante lo que ocurrió en el segundo debate, ya que Con hojas en mano, Ricardo Anaya intentó atribuir a López Obrador la caída de la inversión extranjera directa en Ciudad de México cuando fue jefe de Gobierno. En un lance que descolocó al panista, quien se quedó mudo, López Obrador le soltó, mientras le mostraba su billetera: Voy a guardar mi cartera. En el intercambio entre ambos, y luego de que en el primer debate Anaya presentó la carátula de un presunto libro del que todavía no se conocen ejemplares, López Obrador le presentó una tapa apócrifa: Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabes cómo se llama? Las mentiras de Anaya. Y aquí hay otro capítulo: mentiroso, farsante. Anayita Canallita. En este segundo debate Andrés Manuel ya no se mantuvo callado y le respondió fuerte a Anaya, quien posiblemente no esperaba esta reacción. El debate no ha impactado en contra del tabasqueño y si es posible que hasta lo fortalezca.

Resulta que según CONCAMIN en el primer trimestre de 2017 se registraron 125 robos de este tipo en todo el país, mientras en igual periodo de 2018 se elevaron a 720, lo que significa un crecimiento de 476 por ciento y una severa concentración del problema en Guanajuato, Puebla, Veracruz, estado de México, Querétaro, Michoacán y Jalisco, aseveraron Francisco Cervantes Díaz, dirigente de la Concamin, así como Refugio Muñoz, Felipe de Javier Peña Dueñas y Juan Pablo García, quienes presiden las comisiones de Seguridad, de Transportes y de Enlace Legislativo del organismo, por lo que dicha organización empresarial exigió al Poder Legislativo realizar un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de que sean aprobadas dos iniciativas de ley que consideren que tal ilícito atenta contra la seguridad nacional.

Que la Coparmex que preside Gustavo de Hoyos Walter, lamenta la determinación de no continuar con el proceso de revisión del Salario Mínimo General Vigente bajo el supuesto de un efecto desfavorable en variables de la economía y ratifica, que de acuerdo a sus análisis y contrariamente a los esgrimido por el Gobierno Federal, sí existen las condiciones económicas para ajustar el Salario Mínimo General, y advierte continuará pugnando por una Nueva Cultura Salarial.

Que previo a la llegada de Ricardo Anaya en un encuentro con simpatizantes en la delegación Benito Juárez de su candidatura, se amenizó con música y entre las piezas seleccionadas sonó un fragmento de la canción ‘Muriendo lento’, que interpreta Moderatto en colaboración con Belinda, quien este lunes se pronunció a favor del principal adversario de Anaya en esta contienda presidencial: Andrés Manuel López Obrador. Y al ser cuestionada por su postura política, dijo que -no se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO-, escribió la cantante.mo.

