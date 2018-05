PANORAMA POLÍTICO

POR MASTER JUAN M. AMARO GLEZ.

1.-CIUDADANÍA PARTICIPARA EN TERCER DEBATE EN REDES SOCIALES.

2.-LOS DEBATES CASI NO ESTÁN INFLUYENDO EN LA DECISIÓN DE LOS CIUDADANOS.

3.- ENCUESTA DE LAS HERAS DEMOTECNIA: A ANAYA LE FUE PEOR QUE EN EL DEBATE PASADO.

4.-SE SUMÓ SANTIAGO NIETO, EX FISCAL DE LA FEPADE, A CAMPAÑA DE LÓPEZ OBRADOR.

5.-TRABAJANDO DURO JULIO PORTALES EN BUSCA DE LA PRESIDENCIA DE EL MANTE.

Interesante que la participación ciudadana en el tercer debate, previsto para el próximo mes en Mérida, Yucatán, será a través de las redes sociales, informó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. El funcionario electoral señaló que en el debate de Mérida, previsto para el próximo 12 de junio, ya no tendrá público presente “pero innovará la posibilidad de que todos los mexicanos podamos plantearles cuestionamientos a los candidatos.

Reflexionando sobre los candidatos y los debates, es de entender que éstos no llegan a un debate en ceros. Todos tienen ya una ventaja o una desventaja, lo que implica que ganar un debate no implica ganar una elección e incluso que perder un debate puede no ser una gran derrota si con ello no pierdes la ventaja. Los candidatos planean su debate de acuerdo a las encuestas en las que creen; no es la misma estrategia cuando vas adelante, en segundo o en último. Es muy difícil que un ciudadano termine decepcionado de su candidato a menos que cometa algún error fuerte o que abandone una postura que lo ha hecho seguirlo.

Según Rodrigo Galván de las Heras, director general de la casa encuestadora De las Heras Demotecnia, señaló que a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade les fue mejor en el segundo debate presidencial. La vez pasada la gente creyó que Anaya ganó con el debate, ahora creen que fue AMLO el que ganó, acotó De las Heras. Sin embargo, entre un debate y otro no se movió absolutamente nada, pues no cambió la intención de voto En el pasado 16% decía que sí, hoy cada vez menos, 92% dice que no cambió su intención de voto, precisó. Considerativamente, AMLO ganó mucho con los dos debates, al no haber perdido nada, abundó.

Importante que Santiago Nieto Castillo, ex fiscal electoral de la PGR se sumó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. El ex funcionario federal arribó a Tlaquepaque, Jalisco donde AMLO encabezó un mitin. Antes Santiago Nieto apuntó que acudía a solicitar una audiencia con López Obrador para presentar algunos temas, entre ellos, un plan para cuidar el voto en las próximas elecciones presidenciales.

Resulta que una gran cantidad personas se concentraron en la plaza principal de ciudad Mante para apoyar al candidato a la Presidencia de El Mante por el PRI, Julio Cesar Portales Martínez, quien en compañía de su esposa, Laura Garrido, sus hijos, sus padres, amigos, militantes y simpatizantes, realizaron todo un espectáculo durante la brigada de impacto, pegando calcas y demás publicidad de campaña del candidato priísta Portales.

