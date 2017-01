PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño

NO COMPRE EL PINCHE VENENO DE LA COCA COLA Y MENOS EN HOME DEPOT Y NI COMPRE EN LA “TORTERIA MCADONALD`S. NO COMPRE AUTOS FORD NI CHEVROLET. NO COMPRE REFACCIONES EN AUTO ZONE.

EUROPA Y LATINOMÈRICA SE SOLIDARIZA CON MÈXICO.

CARLOS GARCÌA GONZÀLEZ PUEDE ESCOGER: SENADURIA O ALCALDÌA.

SE CUMPLEN 42 AÑOS DEL CRIMEN DE LAMBERTO QUINTERO- COMO DICE EL CORRIDO- “NOS SIGUEN UNAS CAMIONETAS/ LAMBERTO SONRIENTE DIJO/ PA`QUE SON LAS METRALLETAS.-

Chingesu, Nada fácil se le están poniendo los asuntos a Hitler Trump alias el locote, en su propio paìs por las últimas órdenes “ejecutivas” que ha firmado, entre otras, la expulsión de los musulmanes.

Resulta que una Jueza Federal ordenó frenar las deportaciones ordenadas sopor el Güero loquito del Presidente del paìs gringo.

Pero lo que màs le a dolido al güero loquito de Donaldo, es el gran apoyo que ha recibido de la comunidad internacional el gobierno Mexicano.

El único que salió con su batea de babas fu el Presidente Israelí Netanyahu que celebrò como “brillante” idea del güerito loco de Trump edificar el Muro.

No APRENDES PINCHE NETANYAHU de la historia y cuando un “émulo” de TRUMP- o tal vez hasta consanguíneo conocido como HITLER hizo “jabón” A 10 millones de Judíos. Hitler, igual que TRUMP comenzó poco a poquito invadiendo los países vecinos. ¡Aguas con el Loco

Pero mejor vamos con las recomendaciones de “Protocolo Polìtico” a todos los mexicanos.

NO COMPRAR EL VENENO DE COCA COLA, NO COMPRAR NADA EN HIB. TAMPOCO EN WALT MART. NO COMPRAR NI UNA PINCHE TABLA Y MENOS ALGUNA “TUERCA” EN HOME DEPOT Y TAMPOCO COMPRAR EN LA “TORTERIA” DE MCDONALD. NI AUTOS FORD Y MENOS CHEVROLET. ¡AH Y TAMPOCO EL PINCHE VENENO DE PEPSI COLA- MANDELAS AL RANCHO DE ANDRÈS MANUEL LÒPEZ OBRADOR: A LA CHINGADA

Chingesu, ya lo habíamos advertido aquí hace algunos dìas, le pedimos encarecidamente a los mexicanos que no compren en la pinche tienda de HOME DEPOT- ahí, venden todo de mala calidad, la pinche tienda de Home Depot vende malo y caro. No compre ni un pinche “nikle”. Mejor compre todo EN la ferretería del comerciante matamorense MARTE RODRIGUEZ DE LA GARZA.

NO COMPRE AUTO USADO NI NUEVO DE LA FORD O CHEVROLET- MEJOR COMPRE UN NISSAN, TOYOTA, MAZDA, VW.

Y tampoco compre NADA en la refaccionaria AUTO ZONE, mejor adquiera refacciones para su vehículo en las REFACCIONARIAS RODRIGUEZ. Y si tiene planeado comprar auto- usado o nuevo, NO ADQUIERA DE LA marca FORD y menos Chevrolet. Vamos a darle una pinche chinga a DONALDO HITLER TRUMP pegándole donde le duele al cabròn locote gringo: en el bolsillo. Él quiere que todas las fábricas se regresen a Estados Unidos, pues que se quede con ellas y que se las meta por donde màs le guste. ¿Qué ¿este puto cree que sus carros son los únicos en el mundo- te equivocaste pinche locote.

Y aparte, vas a ver el IMPUESTO que le pondrán a TUS PRODUCTOS cuando entren a MEXICO. TE va a arder hasta “El dese”.

A 10 DIAS DE “ENTRAR” COMO PRESIDENTE, AL GÜERO LOCO, YA LE “BAJÒ” LA APROBACIÒN DE LOS GRINGOS: 50%.

A 10 dìas de “entrar” como Presidente de los “Unaites Estaites”, el güero loco de Trump, solo tiene el 50 por ciento de la aprobación de los gringos.

Oiga, Protocolo Polìtico le pide que tampoco compre el pinche veneno mortal COCA COLA, tampoco acuda a “surtir” el “mandado” en las TIENDAS H.I.B y WALT MART que evaden impuestos, tampoco pagan el Seguro Social y menos aguinaldos y los empleados reciben sueldos de miseria por jornadas de trabajo de màs de 10 horas.

Peor està la TORTERIA DE McDonald’s, Ahí, en esa torteria que se ubica en Plaza FIESTA, el dueño tiene puros jovencitos estudiantes a los que le paga 10-o-12 pesos LA HORA lo que le permite evadir el pago de IMSS, no entrega aguinaldo, tampoco les paga horas extras, menos infonavit- tampoco las AFORES. NOMBRE CABRÒN, el dueño de la “Torteria” fue el primero en VIOLAR la mentada Ley Federal del Trabajo que ni se tenía previsto que “los Patrones” pagaran estilo americano: Por Horas.

HOY, SE CUMPLEN 42 AÑOS DE LA MUERTE DE LAMBERTO QUINTERO

Pero mejor aquí le corto y la platico que hoy- (ayer) fue el aniversario del asesinato de LAMBERTO QUINTERO- Tìo de Rafael Caro Quintero.

Es uno de los corridos – el de Lamberto- màs escuchado e incluso el artista y cantante Tony Aguilar realizò una película. Fue asesinado en una emboscada El 28 de enero de 1976 en el Poblado del Salado, municipio de Culiacán, Sin.

¿Se acuerda del corrido? ASÌ DICE: un dìa 28 de enero, como me hiere esa fecha/, a Don Lamberto Quintero lo sigue una camioneta/ iba con rumbo Al Salado nomàs a dar una vuelta/

Pasaron el Carrizal/ iban tomando cervezas y su compañero le dice/ Nos sigue una camioneta/ Lamberto sonriente dijo Pa`que son las metralletas. Etc.

Segùn la crónica del periódico EL DABATE que se edita en Culiacán, dìas antes- el 26, había suscitado una refriega en la que trataron de matar a Lamberto y de que salió ileso y sus atacantes fueron muertos.

La crónica dice que Lamberto Quintero de aproximadamente 42 Años y que era muy querido en esos lugares pues era “muy ayudador” en cuanto problema tenían sus paisanos y se aprestaba a ver a una de sus novias- y en el camino sucedió lo que relata el corrido.

Lamberto herido de muerte fue llevado a la Clínica Santa Marìa y ahì falleció.

Lamberto Quintero tenía rencillas con la familia Lafarga.

Dos dìas después, cuando sepultaban a uno de sus atacantes, David Manuel Otáñez Lafarga se volvió a suscitar otro tiroteo cuando llevaban al panteón a David Manuel, y resultaron varios muertos de las y los acompañantas del muerto pertenecientes a la familia Lafarga.

Esta sepultado en el Panteón Jardines de Humuya en Culiacán.

Despuès le platico lo demás que relata la crónica del periódico EL DABATE.

LOS PANISTAS IGUAL QUE LOS PRIISTAS, NO REALIZAN ELECCIONES EN SUS COMITÈS, PERO “ATRINCHERADOS” MEJOR EN EL “POWER”. EN LA “FRANQUICIA” MOVIMIENTO CIUDADANO LAS SUSPENDIERON POR TRAER MÀS “EN CONTRA” EL “DIRIGENTE” TAVO CÀRDENAS.

Chingesu, sigue el susirio en torno a las elecciones internas en las tres principales “fuerzas políticas” de Tamaulipas: El PAN, PRI y la franquicia conocida como Partido Movimiento Ciudadano.

¿Po`s que cree?. Entre los restos putrefactos de lo que queda del ese Partido: el PRI- siguen tirándose la “bolita” unos a otros, pero descabezados y ya sin el “aliciente” de tener la enorme y jugosa mina de billetes que significaba el Gobierno Estatal y solo con los cuantos “centavos” que le arroja como limosna el INE.

A 7 meses de la pinche “putisa” que les asestò el panista Cabeza de Vaca, los priistas andan todavía a “moco tendido”. La mayor parte de los militantes emigró a otras franquicias y otros realizan esfuerzos para consolidar algún “movimiento ciudadano” o mini partidito local.

Pero realimente el que trata de componer ese rompe cabezas priista solo Quiq ue Càrdenas del Avellano. Los demás, incluyendo al diputado Alejandro Guevara, la pandilla que trae como “cabeza visible” a Manuelito Muñoz Cano, el diputado mentiroso de Edgar Melhem Salinas que hace “tronco común” con el “paquetito” Hinojosa Ochoa alzan sus “vocecitas” pero con la intención de que no les escuchen. Todos saben que las elecciones del 2018 caerán hasta la “última fuerza” política en Tamaulipas.

En Cambio, en Acciòn Nacional se saben fuertes y seguros, es màs aseguran que no “soltaran” el Power” en 18 años- ( power según la traducción de la Facultad de Idiomas, Dialectos Indígenas e Idioma de los Sordo Mudos de la Universidad del Ejido El Longoreño donde es Rector el sinverguenzizizizimo de OSCAR DELGADO RODRÌGUEZ – cuñado del Notario Pùblico Lic. JOSE LUIS GONZÀLEZ BENAVIDES QUIERE DECIR “poder”- Josè Luìs Gonzàlez Benavides es actualmente dueño del Registro Catastral que se ubica en calle Morelos entre 2 y 4 de la Zona Centro de Matamoros)

En Matamoros, es posible- escribí que es posible- el Comité Directivo Estatal del PAN, que dirige Ismael Garcìa Cabeza de Vaca y su “segundo de abordo” el ex diputado que apodan el Quico, realizarán la elección del “líder” en la ciudad por medio de la asignación directa- o sea que al Comité lo reducirán a DELEGACIÒN, por el temor fundado de que si celebran elecciones, le coma el mandado- un grupo de delincuentes capitaneados por el distinguido contrabandista y defraudador LUIS ALFREDO BIASI que ya tiene como dos semanas comprando en cinco y diez mil pesos el “voto” de los militantes.

Pero “Manito Dos” sabe que tiene “el Power”.

Incluso para las elecciones del 2018, ya tienen “gallo” para ganarle al Chuchìn-el gallo es Josè Julìan Sacramento Garza con el que darán la batalla al PRI de Chuchìn.

Otro gallo sería el trabajador y talentoso diputado y Presidente del congreso, CARLOS GARCÌA GONZÀLEZ que es una marca ganadora en política y que ya en dos ocasiones le ha arrimado una verdadera chinga aplastando a los priistas en montañas de votos.

Es posible que Josè Julián Sacramento se integre a la planilla de Carlos Garcìa Gonzàlez como síndico o bien como Primer Regidor.

Pero se menciona que Carlos Garcìa Gonzàlez bien pudiera ser seleccionado por su Partido el PAN como candidato a una Senaduría y esperar los tiempos de renovar la gubernatura y ser nominado como candidato a gobernador. Son muchos los escenarios que se presentan en el PAN. Pero mejor aquí le corto y dejó pendiente el desmadre en la franquicia Movimiento Ciudadano. Gustavo Càrdenas quiere seguir “vendiendo” eskiusme- dirigiendo el Movimiento Ciudadano, pero ya son muchos los comités municipales que piden su renuncia como “líder pero mejor le dejo mi correo- feyoyo1@hotmail.com

