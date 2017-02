PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño.

ADVIERTE EL PAPA PANCHITO- A DONALDO: CADA IGLESIA CATÒLICA SERÀ HOGAR Y PATRIA DE MIGRANTES

YA TE EXTRAÑAMOS BARAK, VENTE A VIVIR A H. MATAMOROS, AQUÌ TE PRESTAMOS UNA CASA DEL INFONAVIT.

PIDE AUSTERIDAD: MEJOR INVESTIGAR LAS CUENTAS DE EX ALCALDES. AL DE TAMPICO LE “ENCONTRARON UNA CASITA EN TX, DE 300 MIL DOLARES”.

LETICIA SALAZAR CON DOLOR DE ESTOMAGO Y RETORCIJONES” CHUCHÌN LE CAMBIÒ EL NOMBRE A LA PLAYA. AHORA ES PLAYA BAGDAD.LE COBRARÀ EL PINCHE MURAL A PRECIO DIAMANTE

Sanabagana, es màs, déjeme quitar la palabrita Chingesu del inicio de la columna, ya me cayó “gorda”, mejor inicio con Sanabagana- es màs “light” y la percepción iniciando con “Sanabagana” como que da “màs Clase”- Màs “caché”. escrito lo anterior, paso a enterar a mis miles de lectores y lectoras que para el güerito fascista de Donaldo la situación està complicándose.

Resulta que una Asociación de doctores americanos que curan “las locuras” publicaron una carta en la que explican que Donaldo no està muy “cuerdo” que digamos. Es màs, en el mismo texto aseguran que al paso de los dìas està empeorando su enfermedad y que puede resultar que en cualquier momento el güerito Trump le apriete al gatillo de su pistola “nuclear”.

Chingao, acuérdese que Protocolo Polìtico fue el primer medio que anunció que el güerito Donaldo no estaba en todos sus cabales y que de repente un Tornillo se le aflojaba en la “chompa”.

También le recuerdo que aquí escribí que Donaldo el copetes Trump la percepción es que NO festejará como Chofer del Gobierno Americano el “Dìa de la Independencia” que se celebra Allá, el 4 de julio.

Es màs, ni llegará a festejar con los mexicanos, la batalla del 5 de Mayo- ya viste “ojeis”, por andar buscando “bronca” con los AZTECAS.

PAPA PANCHITO ENVIÒ A CHRISTOPHER PIERRE DE EMBAJADOR DEL ESTADO VATICANO A LOS EE.UU.

Por otra parte, le preguntaré estimado lector- lectora- ¿se acuerda de CHRISTOHPER PIERRE, aquel que fue Embajador del Estado Vaticano en Mèxico?

Resulta que el PAPA PANCHITO, lo envió a Estados Unidos con el mismo cargo: es embajador del Estado Vaticano pero ante el Gobierno Gringo que lidera el güerito Donaldo copetes Trump.

SI DONALDO AGARRA PLEITO CON LA IGLESIA CATÒLICA QUE LIDERA PAPA PANCHITO- SE METERÀ EN “PEDOS GRUESOS”

Y Usted se preguntará ¿y que pedo con Christopher?- traducción segùn la Real Facultad de Lenguas Indígenas, Idioma Ingles y del Lenguaje de los Sordomudos de la Universidad del Ejido Las Yesquitas- CHRISTOPHER quiere decir en “idioma azteca” CRISTOBAL- (pa no hacer tanto pedo) ¡Ah, la universidad que nos hace favor de realizar las traducciones, es “Rectorada” por un par de sinverguenzizizizizizizizizizizizizimo- bueno ay le quita el zizizizizmo dentro de tres dìas y se queda corto de lo sinverguenzizizizizimoz que son el par de priistas, OSCAR DELGADO RODRIGUEZ cuñado por cierto del distinguido Lic. y Notario Pùblico LIC. JOSÈ LUÌS GONZALEZ BENAVIDES y el ex diputado y ahora dueño y señor de PALENQUES CLANDESTINOS DE JAIME SEGUY CADENA. Jaime Seguy fue ASESOR por màs de 15 años de la distinguida “Profesora” ANASTASIA GUADALUPE FLORES DE SUÀREZ que también le apodan la “Prófugo del gis y del Pizarrón” y que los ejidatarios del 13 Avo Comité Campesino Municipal que lidera- chi como no- IVAN GARZA CHÀVEZ la bautizaron como “LA MADRASTRA DEL CAMPO”. Bueno quien sabe si la asesoraba bien o mal- pero JAIME SEGUY CADENA “cobraba” sus 40 mil “baros” por “mezquite”.

CHRISTOHPER PIERRE HABLÒ GRUESO-“NO TOLERAREMOS EL MALTRATO- CADA IGLESIA CATÒLICA SERÀ UN HOGAR Y PATRIA DE CADA MIGRANTE”

Pero retomando el tema de Christopher- O Cristóbal, le entero que recién acaba de celebrar una reunión en el Poblado de San Juan Tx, aquí en el Valle de Texas- donde con 20 Arzobispos y Obispos de la Iglesia Católica Americana, enviaron un mensaje MUY CLARITO a DONALDO TRUMP fijando la POSICIÒN DE LA IGLESIA CATÒLICA en el conflicto de Inmigración que enfrentan millones de indocumentados de varias nacionalidades.

El embajador Vaticano en el Paìs americano dijo al término de la reunión con màs de 20 Obispos y Arzobispos “Llega un momento en que el inmigrante se encuentra entre la espada y la pared ante la violencia, la criminalidad, las políticas inhumanas de gobiernos y la indiferencia del Mundo.

De que habló grueso el Embajador del Estado Vaticano en el Paìs Americano- habló echándole “guevos”- Dijo Cristóbal: en cada Iglesia Católica el migrante tendrá su hogar y su Patria- No Toleraremos el maltrato- en Cada Iglesia ofreceremos Servicios y asesoría legal, Espiritual. La Dignidad Humana debe ser RESPETADA por cualquier Paìs.

Bofos.

Ya intuye Usted Lector- lectora que lo que dijo el EMBAJADOR DEL ESTADO VATICANO- SON SEGURAMENTE PALABRAS DEL PAPA PANCHITO-Ya està advertido copetes Trump de que las Iglesias Católicas darán cobijo a los inmigrantes de todas las nacionalidades que toquen a su puerta y ¡AGUAS- El “APÀ” PANCHITO no usa pistolas ni bombas atómicas, pero trae de General en Jefe de los Guerreros Celestiales a DIOS ¿ Y CONTRA ÈL ¿QUIEN ?

“ÀPA” PANCHITO es el mandamás de màs de mil millones de católicos, incluyendo los del Pueblo de mis ancestros VILLA CHINA, NUEVO LEÒN, y CADEREYTA JIMÈNEZ donde viven mis hijos mayores y mis adorados nietos.

Ya ve que soy muy afecto a dar consejos y sugerencias y màs acabando de pasar el “Dìa del amor y la Amistad” por ese motivo traigo el corazón rebosante de amor y de ahì que le aconseje al Guerito DONALDO TRUMP- mejor no “te ganches” con el PAPA PANCHITO, pues es capaz de que te voltea también los IGLESIAS PROTESTANTES que también son MILLONES y te quitan de la “silla” en un dos por tres- pa`que los “cocoreas”. Mejor haz de cuenta que NO ESCUCHASTES NI VISTES NADA. Y te recuerdo una anécdota que recién acaba de pasar- Te acuerdas que Fidel Castro estaba encabronado y súper enchilado por màs de 50 años con los Estados Unidos- Bueno se metió a mediar el PAPA PANCHITO y despuès de que sentó a LOS CASTRO Y A BARACK se hicieron hasta COMPADRES y Barack Obama hasta agarró el pedo con Raùl Y luego se aventó varias “rolas” y sones bailando al son de “Guantanamera” con Michelle- ¡Ah que chingonaso de PRESIDENTE EL BARAK- tienes 20 dìas que te fuiste PINCHE OBAMA Y YA TE EXTRAÑAMOS. Barak, vente a vivir a H. Matamoros, aquí te regalamos una vivienda del Infonavit o del Fovisste- pa`que vivas a todas madres y de escoltas conseguimos varios del Grupo Criminal Hércules con todo y el comandante Biasi o si quieres a la Comandanta Lety que traen buenos “tizones” y ya traen varias “muescas” en las “cachas” pero, pero, que ya “Están entregados A Dios”- mira – mira- ( mejor entréguense a la Procuraduría par de riatitas)

SANABAGANA, PIDIÒ CABEZA DE VACA “AUSTERIDAD A ALCALDES, DIPUTADOS Y SECRETARIOS”. MEJOR AMARRALE LAS GARRAS- ESKIUSME- AMSORRY- AMARRALE LAS MANOS. LOS “VIENTECILLOS DEL CAMBIO” NOMÀS “ASUSTAN”. ENCONTRAMOS CINCO MIL AVIADORES EN SALUD- EN EDUCACIÒN: OTROS 10 MIL, PURO “PEDO”. CHECA LAS CUENTAS DEL GALAN EGIDIO, Y HERMINIO GARZA PALACIOS.

Chingao, apenas hace unos dìas, el Gobernador Cabeza de Vaca firmó “acuerdo” con todo tipo de funcionarios estatales, municipales y hasta con “tamarindos” para ser “Austeros”. Mejor revísales con cuanto entraron y cuanto salieron los ex alcaldes y diputados

Ya ve el ex alcalde de Tampico, el pinche chaparro de Gustavo Tavo Torres Salinas, le encontraron una pinche “chocita” en Texas de 270 mil PINCHES DÒLARES. El perverso y desalmado de Egidio Torre Cantù una PINCHE MANSIONSON en San Pedro Garza Garcìa, de 400 millones de PESOS- (como 10 casas blancas de Paloma, que costò 57 miserables millones)

¿Estará Cara?, ¡Ah, ya sé por qué lo cara: la compró con todo Y NENORRA con la que se MATRIMONIARÀ

Chingao, pero platicando con un militante azul, mencionó, el gobernador, debería en vez de firmar acuerdos de “austeridad” que son excelentes desde luego, debería de exigirle a sus “auditores” cuando se carranceo” Leticia Salazar en el Ayuntamiento de Matamoros por TRES AÑOTES. También cuanto se “voló” el ex presidente municipal de Nuevo Laredo CARLOS ENRÌQUE CANTÙROSAS VILLARREAL.

Ambos, la Ex alcaldesa de H. MATAMOROS LETICIA SALAZAR y CARLOS ENRÌQUE CANTÙROSAS por tres años anduvieron de ASPIRANTES A GOBERNAR Tamaulipas y ¿ a poco cree o supone que el millonario biyuyo que gastaron era de sus bolsillos?. ¡Ni madres”, el par de candidatos se metieron como 300 millones de billetes aztecas ¡cada Uno de ellos.

El huracán “Vientos de Cambio” ya cuando “tocó Tierra” estaba convertido en un leve vientecillo que no despeinaba ni el “fleco” de la alcaldesa azul de Leticia que todavía trae “Dolor de panza con retorcijones” por el “desaire” que le hizo El Alcalde CHUCHÌN de que no le cambiaría el nombre a la playa y ¡riata! Que la BAUTIZA COMO “PLAYA BAGDAD”. “Nombre, la ex alcaldesa LETICIA SALAZAR Y SU CANCHANCHAN LUIS ALFREDO BIASI le cobraran cada “PIEDRITA” DEL “Pinche MURAL” como SI FUERA “DIAMANTE AZUL” traído de las minas de África, Nomas pa`que sepa Chuchìn que todavía tienen “power” la PAREJA IMPERIAL pero mejor aquí le corto, le dejo mi correo feyoyo1@hotmail.com

