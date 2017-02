PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño.

DIALOGO FRTM CON EMPRESARIOS PARA AUMENTO EMERGENTE AL SALARIO. SOLO OBREROS SE “AJUSTAN EL CINTURÒN”.

CLAUDIA RUIZ MASSIEU SEGURO QUE NO DARÀ O-KEY PARA DIRIGENTE DEL PRI EN TAMAULIPAS A MANUEL MUÑOZ CANO.

EN H. MATAMOROS, DETUVIERON DOS DE LOS ASESINOS DE FERNANDO RUIZ MASSIEU.

Sanabagana, cada dìa, el chambeador y talentoso dirigente de la Federación Regional de Trabajadores de Matamoros- FRTM- por sus siglas-, Juan Villafuerte Morales se muestra màs preocupado y ocupado buscando una solución al cada dìa- con justa razón- sus agremiados reclaman- el deterioro de su salario ante la crisis econòmica que enfrentan por las diferentes causales que inciden en el gasto diario del sueldo y que necesariamente obligará a las Central de Trabajadores Cetemistas, buscar dialogar con la clase empresarial para lograr un incremento emergente del salario diario del trabajador que alivie la difícil situación económica por la que atraviesa la clase trabajadora.

Definitivamente, los incrementos súbditos al precio de litro de gasolina, sumado también al “ajuste” – Como denomina la CFE. el aumento en el consumo del recibo de energía eléctrica domiciliaria- han impactado en el precio de los artículos del consumo de la denominada “canasta básica” de alimentos.

Los trabajadores se ven afectados, también en el transporte urbano que incrementaron su tarifa por persona y si se suma a esto, que el obrero gasta ya màs del 25 por ciento de su sueldo en el pago de trasporte urbano logrando que el resto de su salario se destine para mal comer y mal vestir pues su sueldo no reúne los satisfactores mínimos para cubrir vivienda, alimentación y salud.

SOLO EL OBRERO SE “AJUSTA EL CINTURÒN”, PERO COMIENZA EL FENOMENO DE NO ASISTIR EL OBRERO A SU “TURNO” DE CHAMBA, POR NO TENER DINERO PARA LA “PESERA”

Son cientos o miles los trabajadores cetemistas que son los que tienen que “ajustarse el cinturón” en una situación que raya ya en insostenible, de ahì que en fecha próxima, segùn el decir de los delegados sindicales que recogen los testimonios de sus compañeros, el Pleno Obrero se reunirá con la clase Productiva- patronal para estudiar un incremento emergente al salario.

Los propios delegados sindicales, le están indicando al dirigente gremial Juan Villafuerte Morales que en las Fàbricas, Industrias y Maquiladoras están incrementado las ausencias de los obreros que no asisten a sus “turnos de trabajo”, por no tener para “El camión”, pues el salario que reciben alcanza para medio comer y gastos en las escuelas y muchas veces no les sobra dinero para el gasto de “pesera” y asistir a su trabajo en forma cotidiana

SE “BRINCA” REGIDOR DEL PRI A PARTIDO MORENA.SIGUE EL ÈXODO DE TRICOLORES A OTROS PARTIDOS.

Ayer, se conoció que el ex regidor del PRI, Jesùs Salas Mata radicado en ciudad Madero, envió una carta renuncia al PRI señalando como irrevocable su retiro del tricolor por traicionar a la ciudadanía con los recientes gasolinazos.

Apenas una semana antes, renunció al mismo partido el dos veces ex alcalde del Puerto de Tampico, Fernando Televisa Azcárraga que fuera destacado pilar del tricolor en el Puerto.

Asì a lo largo del territorio tamaulipeco, el “éxodo” de militantes tricolores va en aumento y podría genera una crisis dentro del PRI que cada dìa se debilita políticamente ante la indiferencia de sus directivos.

Rafael Gonzàlez Benavides bautizado como el sepulturero del PRI y actual diputado de chiripa en el congreso, señaló que “es normal” la fuga de tricolores a otros institutos políticos-.

El dirigente nacional Enrìque Ochoa Reza màs conocido como Pinocho, en Octubre del 2016, prometió que “dentro de un mes, regresaría a Tamaulipas” y no cumplió. Han trascurrido ya cuatro meses y el Pinocho Líder nacional, solo en una ocasión recibió a un minúsculo grupo de diputados federales que ya perdieron la credibilidad de los rojos cuerudos y que solo representan – los Legisladores tamaulipecos- sus propios intereses.

PEDRO LUIS CORONADO ALIAS EL PELUCO QUIERE SER ABANDERADO DEL PRI A UNA SENADURIA CON EL APOYO DEL NARCO EX GOBERNADOR TOMÀS YARRINGTON Y “EL PZ”

Los diputados federales Baltazar Hinojosa Ochoa alias la “cajita vacía”, Paloma del Carmen Guillen Vicente, Gerardo Melhem Salinas, y otros como Pedro Luìs Coronado alias el Peluco enfrascados junto con Alejandro Guevara Cobos para ser nominados abanderados en el 2018 a una Senaduría.

El descrédito de Melhem Salinas y Paloma del Carmen Guillen que fue correteada por furiosos priistas en el Puerto de Tampico y que son apoyados por Baltazar “la Cajita Vacia” Hinojosa Ochoa es aprovechado por el diputado federal apodado el Peluco que se conoció extraoficialmente- sin ser confirmado- tiene el apoyo del grupo criminal que capitanea el narco ex gobernador Tomàs Yarrington y su sicario Pablo Zarate Juàrez alias “el PZ” y buscar la candidatura al senado por Tamaulipas.

Alejandro Guevara Cobos, diputado Federal por Cd. Mante, también busca la misma posición.

Baltazar Hinojosa, la “cajita vacía” con todo y que tiene el veto del ex gobernador ladròn de Egidio Torre Cantù, juega en dos escenarios, lograr quedarse con la candidatura al Senado o bien, que sea Gerardo Melhem Salinas o Paloma del Carmen Guillen Vicente y busca por todos los medios imponer como dirigente del PRI en Tamaulipas a Manuel Muñoz Cano.

CON LA LLEGADA DE CLAUDIA RUIZ MASSEIU AL PRI NACIONAL, IMPROBABLE QUE DESIGNEN A MANUEL MUÑOZ CANO. SU PAPÀ MANUEL MUÑOZ ROCHA INVOLUCRADO EN EL ASESINATO DE PAPÀ DE CLAUDIA RUIZ.

Chingao, todavía estremecen los acontecimientos suscitados a las 9.30 horas de la maman, aquel 28 de septiembre de 1994 a las puertas del Hotel Casa blanca ubicado en calle Lafragua de la colonia Tabacalera cuando el originario del ejido Corralejo, Daniel Aguilar Treviño, le disparó a baca jarro a José Francisco Ruiz Masseiu con una metralleta Uzi calibre 9mm matándolo.

MANUEL MUÑOZ ROCHA EL ASESINO INTELECTUAL, PAPÀ DE MANUEL MUÑOZ CANO.

El arma- la Uzi, se le “encasquillò” al asesino y no pudo seguir disparando, por lo que corrió por la calle Lafragua con el arma asesina en sus manos, pero fue detenido por un policía auxiliar.

Se conoció despuès por las declaraciones del criminal que fue atrapado, que el “complot” para asesinar al polìtico guerrerense, había sido orquestado por Manuel Muñoz Rocha.

En ese entonces el polìtico, ex gobernador de Guerrero y que se perfilaba en el gabinete de Ernesto Zedillo Ponce de león como secretario de gobernación, salía de una conferencia que había ofrecido en uno de los salones del Hotel Casa Blanca y subió a su cohen, un Buick century color plata.

Josè Francisco se acomodò en el asiento del chofer, mientras su amigo Roberto Galindo quiñones, en el lado del copiloto y Roberto Ortega Lomeli ocupaba el asiento de atrás.

Encendió el auto, los tres se dirigían al IFE, donde se celebraba un debate en la que intervenía Muñoz Ledo y Jorge Carpizo. Le dijo a Roberto Galindo- “no me quiero perder ese debate””.

Al pretender dar la vuelta para subirse al carril, por la ventanilla apareció Daniel Aguilar con la metralleta Uzi y realizò un solo disparo, pues el arma se “encasquilló”- relató despuès Galindo.

El tipo seguía jalando del gatillo, pero afortunadamente para mí- el arma no disparó, pues es seguro que el siguiente asesinado sería Yo- dijo Roberto Galindo.

CLAUDIA RUIZ MASSIEU SEGURO QUE NO PONDRÀ EL O-KEY A MANUEL MUÑOZ CANO PARA DIRIGIR EL PRI, TAMAULIPECO.

El crimen de Ruiz Massieu causó conmoción, Josè Francisco era diputado plurinominal electo a la LV1 Legislatura, pero había confiado a sus íntimos, que cuando entrará en funciones el Primero de Noviembre de 1994, sería designado por el entonces Presidente de la República electo Ernesto Zedillo como Secretario de Gobernación y desde luego se convertiría en presidenciable par la siguiente elección.

PARTICIPÒ EL COLUMNISTA EN UNA DE LAS DETENCIONES DE LOS ASESINOS DE RUIZ MASSIEU EN H. MATAMOROS. SIENDO COMANDANTE DE LA PJF MI AMIGO RAUL RODRIGUEZ BARRERA EL CHUPON, q.e.p.d.LOS CAPTURÒ.

Por las averiguaciones, se conoció que el autor intelectual del crimen había sido el entonces diputado federal Manuel Muñoz Rocha que desde entonces se encuentra desaparecido.

De ahì que es improbable, que la actual Secretaria General del PRI Nacional Claudia Ruiz Massieu de su visto bueno para que Manuel Muñoz Cano, sea designado Presidente del PRI en Tamaulipas.

Manuel Muñoz Cano, es la carta que tiene y trae el diputado federal Baltasar Hinojosa Ochoa alias la “Cajita Vacía” para dirigir el PRI en el Estado. Pero de esta historia, tenemos otros hechos que referirle, pues dos de los asesinos de Francisco Ruiz Massieu, fueron detenidos en H. Matamoros en uno de las aprehensiones, el columnista participio de cierta manera, SIENDO comandante de la Policía Judicial Federal, mi amigo, el biólogo, Raùl ANTONIO RODRIGUEZ BARRERA conocido cariñosamente como el Chupón q.e.p.d. pero mejor aquí le cortamos le dijo el correo- feyoyo1@hotmail.com

