PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño.

JUBILOSO RECIBIMIENTO BRINDAN MÀS DE 13 MIL PERSONAS A ENRIQUE PEÑA NIETO EN TECÀMAC. CIENTOS SE TOMAN “SELFIS” CON EL PRESIDENTE DE MÈXICO.

LA SENADORA DEL PAN-SANDRA GARCÌA LLEGÒ A “LA CASA DEL MIGRANTE” CON SU “ESCUADRÒN DE AYUDANTES” Y ACABARON CON LA “BOTANA” Y NI SIQUIERA UN “PINCHE NIKLE” DEJÒ DE PROPINA. NO LLEVÒ NI UNA PINCHURRIENTA “TAPA DE HUEVOS”

AMLO EN LA “PUNTA” DE LAS ENCUESTAS CON EL 40 %… TIENE YA 17 AÑOS EN CAMPAÑA. OSORIO CHONG NI CANDIDATO DEL PRI ES Y TIENE EL 20 % A FAVOR.

Sanabagana, Que “pedito” se està haciendo con el llamado que hizo Andrès Manuel Lòpez a sus ex compañeros del PRI para que se unan al partido de su propiedad MORENA.

De inmediato Beatriz Múgica del PRD le contestó- Existe la misma distancia de Morena al PRD-

Chingesu, el SOL Azteca pintó su raya y sacó su “veinte”

Ya ve Usted lector- lectora que Miguel Barbosa declaró su intención de apoyar a AMLO y de inmediato, Alejandra Barrales líder del PRD lo destituyó de su posición como presidente del Senado y en su lugar designó a la senadora Dolores Padierna inconformándose Miguel Barbosa ante las autoridades electorales que resolvió que debería de permanecer como Presidente del Senado.

Desde luego que el Sol Azteca no jalará con AMLO, pues està fresca en la memoria de los perredistas que ANDRÈS MANUEL, fue el que le partió “su mandarina en gajos” al PRD cuando se salió del partido para fundar MORENA.

Pero mejor le cambio de escritorio y le entero que el Presidente de Todos los Mexicanos, ENRIQUE PEÑA NIETO estuvo en el Tecàmac, del estado de Mèxico donde entregò el chingo de obras sociales en beneficio de los habitantes de ese lugar.

Le platico esto, con el fin de enterarlo de que el Presidente de Mèxico, recibió un jubiloso recibimiento por parte de màs de 13 mil o 14 mil habitantes.

De plano, le entero que fue un dìa memorable para el PRESIDENTE DE TODOS LOS MEXICANOS y de júbilo para ENRIQUE PEÑA NEITO que recibió el chingo de muestras de afecto y estimación por igual de mujeres, jóvenes- chavas y menores.

Fueron cientos de “Selfie” los que la gente se tomò con PEÑA NIETO.

De plano, reafirma los cometarios de PROTOCOLO respecto a que el próximo presidente de las REPÙBLICA saldrá de las FILAS DEL TRICOLOR.

Le platicaba en columnas anteriores lector- lectora que Andrès Manuel Lòpez, slleva hoy en las encuestas una ligera ventaja sobre MAGUE DE CALDERÒN Y el ,posible aspirante del PRI MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG que todavía no ha dicho que serà el candidato a los Pinoles.

Las encuestas están que Andrès Manuel Lòpez se mantiene en la “punta” de las encuestas con el 38 por ciento, Mague de Calderòn que pretende ser la abanderada a los Pinos, un 27 por ciento mientras que el talentoso Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG sin siquiera manifestar su interés por participar rumbo al 2018- tiene un 19 por ciento ¡y eso que ni aspirante es! Qué tal si anduviera como Andrès Manuel y Mague.

En el caso de AMLO, el dueño de MORENA, ya para el 2018 tiene 18 AÑOS de ser el CANDIDATO DE LAS IZQUIERDAS.

18 AÑOS EN CAMPAÑA. ¡Pues claro que lo conoce sectores de la sociedad! Y con 18 años en CAMPAÑA para PRESIDENTE DE LA REPÙBLICA y apenas “saca” el 38 POR CIENTO.

Es un porcentaje bajo… SUMAMENTE BAJO.

Chingesu, nomàs imagínese a Lòpez Obrador como Presidente de Mèxico y teniendo a Trump como presidente del Paìs americano. En toditita la MADRE. Ambos dos están- están loquitos y medio.

Nombre, le aseguro que YO NO VOTARE POR AMLO. Votaré por RAFAEL MORENO VALLE DEL PAN (estoy seguro que serà el candidato del PAN, o mejor VOTO por MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG- PRI) PROTOCOLO asegura que el PRÒXIMO PRESIDENTE DE MÈXICO ES MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG ya dije y no me rajo – va- ver- va- ver.

Y luego de observar los videos de la forma apoteósica como reciben a ENRÌQUE PEÑA NIETO ni duda cabe que el PRI seguirá en los PINOS.

Chingesu, me cae que ENRIQUE PEÑA NIETO solo Carmen Aristegui y otros seguidores de CARMEN no lo aprecian, pero ¿cuántos son? .. Unos cientos.

ARRIBA MI ENRÌQUE PEÑA NIETO no le hace que se encabrone Carlos Garcìa.

Es màs- a la bio a la bao a la bin bon ba, ENRIQUE – ENRIQUE PEÑA NIETO RA – RA- RA-.

y en el siguiente “Protocolo Polìtico” el cachi porra serà pa’mi talentoso Secretario de Gobernación -MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG.

LA SENADORA SANDRA GARCÌA GUAJARDO NO COOPERÒ NI CON UNA LATITA DE CHILES Y SI LES CHINGÒ LA “BOTANA”! AH, PERO ESO SÌ, LES DEJÒ CUATRO OLLAS LLENAS… DE SALIVA.

Chingao, la senadora de chiripa SANDRA GARCÌA GUAJARDO dejó bien “enchilados” a todos los migrantes y directivos de la casa del Migrante “Francisco Gallardo”.

Ya sabe, usted lectora- lector que la Senadora Sandra Garcìa Guajardo esposa del ladròn ex alcalde de H. Matamoros Ramòn Antonio Sampayo Ortiz anda “promocionándose” pues pretende ser el relevo del chambeador alcalde de la ciudad JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y ser la abanderada del PAN A LA Presidencia municipal.

Hoy, la principal bandera que traen “políticos encuerdados” en brincar al siguiente botín, eskiusme- amsorrey- al siguiente cargo público son los migrantes que son deportados por Trump.

Hubo desfile internacional del “dìa del Charro” y la Esposa del ladròn ex alcalde de H. Matamoros Ramòn Antonio Sampayo desfiló en coche “convertible” con cartelones que decía “ no queremos el Muro”. Desde luego en Ingles. Nadie la peló. Ni siquiera un aplauso de algún panista trasnochado.

Lo siguientes dìas, la Senadora de chiripa- que por cierto ha servido pa`dos cosas- pa`nada y pa`pura chingada- acudió con una “cuadrilla” de “ayudantes a “visitar” la Casa del Migrante “Francisco Gallardo”, donde se refugian los y las deportados y en donde les dan gratuitamente un techo- vestido y alimento.

La Casa del Migrante es atendida por gente relacionada con la Iglesia Católica que realiza colecta de alimentos entre el comercio para ayudar a los deportados. Los directivos ya sabían que la “Senadora” los visitaría”.

Habían hecho espacio en la pequeña bodega, pues esperaban que la Senadora de Tamaulipas Sandra Garcìa Guajardo esposa del ladròn ex alcalde Ramòn Antonio Sampayo les llevaría de perdiz, un bulto de frijoles, otro de maíz y una caja de “tapa con huevos”.

LA SENADORA LES LLEVÒ A LOS DEPORTADOS UN TRAILER CARGADO CON…PROMESAS”- “YO LES PROMETO QUE SERÈ EL PUENTE CON DEPENDENCIAS FEDERALES PARA “ATERRIZAR RECURSOS”… PURO PEDO

Ni madres-. La senadora les descargó un tráiler lleno de “puras promesas”. Yo les prometo que seré el puente con dependencias del Gobierno Federal para que se canalicen apoyos económicos” y bla- bla- bla- mientras los ayudantes tomaban videos “conviviendo la senadora con connacionales deportados

Hasta ahì- La Casa del Migrante- llegó la Senadora Sandra Garcìa Guajardo esposa del ladròn ex alcalde de H. Matamoros Ramòn Antonio Sampayo. La senadora que todavía no se pronuncia desde la Tribuna de la Cámara de Senadores en contra del crimen organizado o la ola de secuestros en Tamaulipas y elevar la voz de Senadora para que a los campesinos de la zona reciben el millonario recurso que adeuda SAGARPA a los productores agrícolas – vino y dejó tras de sí la desilusión en los humildes deportados y en los directivos de la Casa del Migrante “Francisco Gallardo”.

ARRASÒ CON LA “BOTANA” LA SENADORA Y SUS “AYUDANTES” Y NO COOPERARARON NI CON UN PINCHE “NIKLE”.

Por el contrario, la Senadora Sandra Garcìa Guajardo y sus “ayudantes”, segùn el decir de los directivos de la Casa del Migrante, “traían filo de amadres”, pues se sentaron a convivir y comer con los migrantes, y los “guaruras o ayudantes de Sandra la Senadora- “repitieron plato” y otros de ellos, pidieron que les pusieran “botana” pa`llevar y es que “el recalentado” està con madres y la senadora “nos trae a pura botellita de agua”- según dijeron los ayudantes.

Lo peor, dijeron los directivos es que “arrasaron con la botana que con tanto sacrificio y trabajo nos donan personas caritativas” y no trajeron ni siquiera una “tapa de huevos” y no donó la Senadora ni siquiera un pinche “nikle” a los que le atendieron- “Yo les prometo que hablaré con las dependencias federales para les apoyen y bla- bla- bla- .

EL DIPUTADO POR EL CONDADO DE CAMERÒN. TRAE “TIRRIA” CONTRA LA PGR.- ESKIUSME DIPUTADO POR MATAMOROS..

Óigame, quien sabe que “pedo” trae el flamante diputado por el Condado de Cameròn MR. JUAN CARLOS CORDOVA ESPINOSA- eskiusme- Diputado por H. Matamoros MR. JUAN CARLOS CORDOVA ESPINOSA con la PGR en H. Matamoros, pues en cada ocasión- ha subido dos veces- que “sube” a tribuna en el Congreso, es para echarle chingasos a los elementos de la Procuraduría General de la República situada en calle Sexta e Iturbide.

Mr. Juan Carlos Còrdova Espinosa se fue sobres de los agentes de la PGR- la población de H. Matamoros exigen que quiten el edificio pues afean y le dan temor al turismo que visita Matamoros.

Y los ciudadanos preguntan- ¿cuál turismo? Y en que “afea” el edificio de la PGR el panorama.

Algunos ciudadanos e inclusos los propios tricolores que solicitaron se omitieran sus nombres por temor a represalias del Legislador Texano- indicaron que tal parece que es “consigna” del diputado “matamorense” para que el centro de la ciudad quede desprotegida y en manos de los criminales del fuero común o también pudiera ser manejadas las declaraciones de Mr. Juan Carlos Còrdova con fines ni muy nobles y es dudoso lo declarado por el ciudadano brownsvillense Còrdova Espinosa.

Es extraño- en vez de subir a Tribuna en el Congreso de Tamaulipas y solicitar se combata el crimen y la delincuencia, Mr. Juan Carlos Còrdova pretende dejar indefensos los comercios del centro de la ciudad con el retiro de los elementos de las PGR. Pero mejor aquí le cortamos y le dejamos el correo- feyoyo1@hotmail.com

