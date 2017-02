Realizan en la UAT el certamen estatal de química

Cd. Reynosa, Tam.,

Seleccionan a estudiantes que estarán en la Olimpiada Nacional de la Química.

Alumnos del nivel Medio Superior concursaron en la etapa estatal para seleccionar a los seis que representarán a Tamaulipas en la Vigésima Sexta Olimpiada Nacional de la Química.

El certamen tuvo como sede a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) donde participaron estudiantes de diferentes planteles de bachillerato de todo el estado.

Correspondió a la Directora de la UAMRA, Rosa Issel Acosta González, expresar un mensaje de bienvenida, señalando la importancia que representa para este plantel ser nuevamente la sede de la evaluación que determinará quienes pasan a la siguiente etapa del concurso.

“Para nosotros es un orgullo en este campus Reynosa-Aztlán perteneciente a la UAT, en compañía de nuestros colegas, recibir a los estudiantes de Nivel Medio Superior que asisten a la etapa estatal de la Vigésima Sexta Olimpiada Nacional de la Química”, dijo.

Destacó la asistencia de alumnos pertenecientes a diversos planteles de todo el estado, de ciudades como Mante, Victoria, Altamira, Tampico, Madero, Nuevo Laredo, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Reynosa.

Cabe mencionar que un grupo de Maestros altamente preparados y calificados, encabezados por el Químico Enrique González Rodríguez, Decano de la UAMRA y Delegado de Tamaulipas ante la Academia de Química de la Asociación Mexicana de Ciencias (AMC), fueron los encargados de diseñar y calificar las evaluaciones que presentaron los jóvenes en las aulas de este plantel de la UAT.

En el certamen fueron seleccionados los alumnos: Gilberto Muro del Angel CBTis No. 103 de Ciudad Madero; Leonardo Daniel Cedillo Santos, del COBAT No. 01 de Nuevo Laredo; Juan Marcos Loyde Cantú, del CETIS 78 Altamira; Lizbeth Zarazúa Martínez, de la UAT Valle Hermoso; Gerardo David Díaz Renovato del CBTis No 137 de Nuevo Laredo; y Gabriel López Osorio CBTis No 103 de Madero.

Los jóvenes representarán a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional de Química a celebrarse en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 26 de febrero al 2 de marzo del presente año.

