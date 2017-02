Reanudan cursos los 9 mil alumnos de Conalep Tamaulipas

Tampico, Tam., Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de inicio de semestre de Conalep Tamaulipas, la sede fue el plantel de Tampico y vía transmisión en vivo, se enlazaron los 7 planteles restantes en todo el estado.

En el evento estuvieron presentes, el Lic. Agustín de la Huerta Mejía Director General, Lic. Luis Ignacio Vega Herrera director de Recursos Humanos, C. P. Patricia Salazar Mojica, jefes de proyecto, docentes, personal administrativo y alumnos.

El Lic. Agustín de la Huerta dio un mensaje donde alentó a los alumnos, docentes y personal administrativos a dar su mayor esfuerzo explicándoles que no importan las circunstancias en las que se encuentren, que si no como vivimos y los que hacemos día a día para salir adelante, los invitó a vencer los límites que no permiten avanzar.

“Origen no es destino, cada quien construye lo que quiere para su vida, para poder avanzar en necesario crear buenos hábitos, estudiar, esforzarse, ser responsable, vencer la flojera, apatía. Se requiere esfuerzo para generar lo que ustedes serán mañana”

Felicitó a los 9 mil estudiantes de Conalep Tamaulipas por la decisión y el empeño para seguir en la escuela, motivándolos a terminar sus estudios de bachillerato, y más adelante concluir una carrera universitaria.

Me gusta: Me gusta Cargando...