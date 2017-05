REFRENDA JM CARRERAS COMPROMISO CON CLASE TRABAJADORA

* Por ello en 18 meses se han creado más de 35 mil fuentes de trabajo.

* Gobernador y líder de la CTM firman convenio de colaboración.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, realizada por la Confederación de Trabajadores del México (CTM), el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, refrendó su compromiso para fortalecer a la clase trabajadora, por lo que en San Luis Potosí se busca atraer mayores inversiones que generen más fuente de empleo con el esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores y autoridades.

En el evento, el dirigente estatal de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, dijo que en San Luis Potosí no hay huelgas, no hay paros técnicos ni empresas cerradas, por lo que los trabajadores se erige como un gran factor de estabilidad en la entidad, gracias a lo cual, junto con el trabajo gubernamental, San Luis Potosí está en el top ten mundial del desarrollo, entre las cinco ciudades del futuro de acuerdo al Financial Times.

Por su parte, el Mandatario estatal indicó que se pueden impulsar obras de infraestructura como las que se han hecho en todo el estado; sin embargo reconoció que lo mejor para una familia es que haya empleos tal y como se logró en los últimos 18 meses en donde las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican la generación de más de 35 mil fuentes de trabajo muchos más de los que se lograron en otros años.

Acompañado de su esposa, Lorena Valle Rodríguez, Presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal, Carreras López fue enfático al señalar: “Vamos para adelante, tenemos tasas de desempleo muy bajas y muy altas de empleo. Quiero que se entienda muy bien el momento que vivimos”.

Hizo un reconocimiento a Jaime Vega, representante sindical galardonado como el mejor del año 2016: “Eres un hombre de bien, eres un hombre decente y trabajador”.

Ante funcionarios federales y estatales, Carreras López firmó con el dirigente estatal cetemista un convenio de colaboración mediante el que se van a capacitar trabajadores de esta central obrera.

Me gusta: Me gusta Cargando...