Se compromete Julio Barrientos a transformar Madero.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- “Vamos a transformar Madero, vamos por una ciudad de vanguardia y moderna, necesitamos regresar al Madero líder en turismo, con seguridad y desarrollo económico, con servicios públicos de calidad y bienestar para las familias”, así fue el compromiso que el candidato del PRI a la presidencia municipal de Madero, Julio César Barrientos en sus recorridos diarios por este municipio.

Al recorrer la Colonia los Mangos, habitantes de este sector expresaron su apoyo y compromiso al proyecto de Julio Barrientos, le manifestaron su desacuerdo con acciones que han afectado los servicios públicos, alumbrado y basura y le pidieron que era urgente restaurar y normalizar estos servicios.

“Sus necesidades, me preocupan pero a la vez me motivan y me comprometen, tenga por seguro que desde la Presidencia Municipal en el día uno de gobierno, habrán de aterrizarse todas las necesidades recogidas en campaña para dar solución una a una en el menor tiempo posible”, respondió Julio Barrientos a la demandas ciudadanas.

Agregó que a través de un programa de mejoramiento de servicios públicos, habrá de realizarse un diagnostico total de las necesidades del municipio, para detectar las áreas deficientes y corregir acciones que han dañado a los maderenses.

