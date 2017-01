SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-POR NO PAGAR DERECHOS A CNA EN 2016 QUEDA SIN RECURSOS LA JUNTA DE AGUA Y DRENAJE EN MATAMOROS

-TAMBIEN ENCUENTRAN PLANTAS POTABILIZADORAS EN ABANDONO

UN DESASTRE EN LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE de Matamoros, pues por no pagarse el año pasado a la COMISION NACIONAL DEL AGUA los derechos, les serán negados los apoyos y sin duda las plantas potabilizadoras están en el peor de los abandonos, asi como la falta de mantenimiento que estuvo en la adminsitración pasada, les deja un mal sabor de boca a la administración municipal entrante que dirige JESUS DE LA GARZA….

Ha sido dirigente nacional del frente juvenil revolucionario del PRI, asesor del ex candidato presidencial LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, ex director nacional en SEDESOL, funcionario de la SHCP y ex presidente de la fundación COLOSIO en el PRI nacional entre otras cosas, el matamorense ADRIAN GALLARDO LANDEROS como un prospecto en el PRI a la senaduría no esta mal, es mas previamente estará dando de que hablar en unos dias y sino pal baile vamos…..

EDELMIRA GARCIA DELGADO, alcaldesa de Camargo, Tamaulipas estuvo en evento hace algunos idas con sus amigos de la prensa, en un agape que les invitó con motivo del dia del periodista el pasado 4 de enero con quienes lleva excelente relación y se encuentra construyendo su reelección por el ayuntamiento camarguense, ahi se comprometió la maestra al señalar que trabaja con los ciudadanos de Camargo para fortalecer los proyectos y programas de trabajo que desarrollen en bienestar….

MARY MAR MPADILLA, dirigente local del PRD en Rio Bravo alzó la vo para protestar por el gasolinazo, el alza que hizo el gobierno del precio de la gasolina y apoyada por el presidente del consejo municipal y militantes de este partido de la revolución Democrática, salieron a las calles de Rio Bravo para señalar su inconformidad con este aumento, sin duda que la ex candidata a la presidencia municipal también sigue en la particiáción política constante, no hay que perderle de vista….

ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO de que se va, se va, es un corrido muy cantado ya esta situación por la que atraviesa el ciudadano rector de la UAT, pues es insostenible su rectorado las condiciones en que se encuentra este señor no son muy positivas por lo que la salida es inminente de este rector que no ha visto bien el panorama que se le presenta y que al igual que el auditor superior MIGUEL SALMAN le sería muy bueno presentar su retirada del cargo…..

CARLOS RUVALCABA LIMAS, coordinador de tránsito y vialidad en Reynosa, sigue instrucciones de la alcaldesa MAKI ORTIZ quien en todo momento se encuentra supervisando como titular del gobierno municipal las diferentes dependencias. Aqui hay que anotar que el funcionario de tránsito y vialidad pide a los agentes que oriente a los ciudadanos y aplique las multas a quienes infringen la ley….

El dia 12 de febrero es la elección del comité municipal del PAN, Partido Acción Nacional y como candidata registrada se encuentra CLAUDIA CHAPA, quien además es regidora del actual ayuntamiento, cargo que deberá pedir licencia para poder dedicarle a su partido primero hacer campaña política interna con sus militantes y compañeros asi como en caso de ganar pues dedicarle el tiempo completo, no pierdan de vista a esta contendiente….

Pero no tiene ganada la confianza realmente la susodicha aspirante pues el equipo de la familia LLANAS quienes se han adueñado del PAN en Rio Bravo y no han permitido un crecimiento amplio que lo fortalezca como partido, como insituto político donde los militantes y simpatizantes reniegan de su presencia, se han dividido pues surgió otro aspirante mas en ANGEL VAZQUEZ HERNANDEZ, quien no ha ocupado cargo alguno dentro del PAN que conozcamos ni ha sido funcionario, simplemente ha militado en el mismo desde hace algunos años pero nada que trascienda o al menos no ha asomado la cara de su trabajo político….AUN FALTA MAS

FELICITAMOS por la apertura de “Barón Rosso Café” en la ciudad de Reynosa al amigo y maestro, JOSE DE JESUS GONZALEZ MITRE, a su esposa e hijos por este gran esfuerzo empresarial, felicitaciones y el mejor de los éxitos…

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…y nos veremos.

