SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-CESAN OTRO FUNCIONARIO ESTATAL

-FORTALECEN SIAMAR CON ACCIONES PARA LA EDUCACION Y CULTURA:LARA

COPITZI HERNANDEZ GARCIA, diputada local por el octavo distrito electoral y de extracción priísta, presentó en sesión del congreso del estado una iniciativa para que en las Oficilías de Registros Civil se puedan realizar correcciones administrativas a las Actas de Nacimiento, Matrimonio o Defunción, a lo que señala la legisladora riobravense que con esto se pretende eliminar gastos de traslado a la capital y atender de manera más eficiente en cada una de las oficinas de esta dependencia. Sin duda que estas propuestas producen cambios que seguramente el gobierno del estado tomará muy en cuenta. Además del trabajo que esta desarrollando en la comisión de la juventud del congreso del estado de Tamaulipas como la reunión sostenida con el director estatal del instituto de la juventud tamauipeca que dirige EDUARDO MARON MANZUR que se encuentra en plena convocatoria al programa Inglés para Todos, con un costo de $9100 pesos. El programa consiste en una Beca del 90% es decir sólo se hará un pago único de $910 pesos, y tiene una duración de 15 meses y son 3 horas de clases presenciales. Siendo uno de los programas puestos en marcha que se vienen trabajando en la dependencia y de lo que esta muy al pendiente la diputada local….

OTRO DIPUTADO LOCAL que viene trabajando en su distrito es el maestro ROGELIO ARELLANO quien estuvo realizando una gira de trabajo con lideres de esos sectores en la Zona Escolar No. 17, pertenecientes a las comunidades de Sta. Adelaida, Presidentes, Vanguardia, Girasoles, demostrando diversas respuestas a gestiones solicitadas al legislador en el distrito numero 9 que comprende el municipio de Valle hermoso y gran parte del área rural del Matamoros y colonias populares….

EL SINDICATO INDUSTRIAL AUTONOMO DE MAQUILADORAS DE REYNOSA, SIAMAR que dirige ALBERTO LARA BAZALDUA dieron a conocer que en lo del arranque del año 2017, siguen los programas de trabajo en apoyo a la educación de los hijos de los trabajadores asi como el fomento al deporte y la cultura como uno de los compromisos mas prioritarios de este gremio sindical. Además de cuidar de la economía de la familia obrera que se hace necesaria participar ante diversas dependencias y organismos para buscar apoyar la economía de los obreros y las obreras que conforman el sindicato mas importante y fuerte del estado de Tamaulipas….

GLADYS ACUÑA MONTOYA, quien era directora de lo contencioso en el área jurídica del gobierno del estado, fue cesada por andar utilizando unidad móvil del gobierno del estado para ir al vecino pais, seguramente no en comisión especial de algún asunto del gobierno de Tamaulipas y sabrá dios a que se le habrá ocurrido ir en estos tiempos de TRUMP. Esto no es anormal, al menos asi le hicieron muchas veces los funcionarios del gobierno del estado de Tamaulipas y de otras entes del gobierno. Pero fijese que hace unos dias que tuvimos la oportunidad de viajar a la capital del estado, en nuestro regreso a nuestra ciudad natal Rio Bravo, minimo unos 19 vehículos de gobierno del estado de Tamaulipas de diferentes modelos, marcas y formas rebasaron a un servidor a toda velocidad entre las 3 y 6 de la tarde, incluso de estos 19 vehículos unos de ellos venían de norte a sur, alrededor de 3 a lo mucho, queremos pensar de estos tres que venían de alguna comisión asignada y que concluía el dia viernes, pero los demás que explicación podrían dar los funcionarios, eso si con una prisa que viajaban que daba temor acercárseles, pero ahi esta ya una funcionaria destituída por no atender el encargo del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, sin duda que quien se le ocurra volver hacer lo mismo, estará bien vigilado para no cometer errores, pues el gobernador vino a ponerle órden al desgarriate que tenían muchos malos funcionarios, a quienes se les acabó el saqueo….

Ya que andamos en este asunto del vecino país, el gobernador del estado señala que se hace necesaria la construcción de un cruce internacional mas en la región para desahogar la carga de transporte que se realiza por el puente internacional de Reynosa-Pharr, Y porque no para activar también el puente internacional Rio Bravo-Donna, se hacen las gestiones para que sea tomado en cuenta como un cruce internacional de transporte también, lo que alivianaría mucho la economía de la ciudad de Rio Bravo, asi de que es cuestión de gestión y que los diputados federales se muevan en este tenor, además ver mas activo al delegado de CAPUFE en estas gestiones que le competen de inmediato, en este caso a MARCOS OLIVARES OLVERA para saber su opinión….

ALFREDO DEL MAZO MAZA como lo dijimos era uno de los aspirantes mas formales a la candidatura al gobierno del estado de México y como pariente del actual presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, será ungido como tal si otra cosa no sucede. ALFREDO DEL MAZO es hijo del ex gobernador de aquel estado, ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ, ex secretario de energia en tiempos de MIGUEL DE LA MADRID y ex aspirante presidencial. Su hijo lleva una trayectoria limpia como ex alcalde de Huixquilucan y ex director nacional de BANOBRAS y diputado federal con licencia hasta este momento.

AMBROSIO PICASSO RAMIREZ, será el nuevo dirigente municipal del PRI en la capital del estado, al menos asi sonó la voz de algunos que mangonean el tricolor en la capital de Tamaulipas, la realidad es que no se conoce el motivo porque cambian la dirigencia local y en el estado sigue entrampado el relevo estatal….

QUE TAN CIERTO ES que al ex diputado local, ex lider estatal del PRI tamaulipeco, RAMIRO RAMOS SALINAS, quien se encuentra cobrando ya como sub secretario de operación política del PRI nacional, nomás no lo toman en cuenta ni en Tamaulipas para esas cuestiones del relevo estatal y tampoco en el comité ejecutivo nacional, pues como gente del equipo de CESAR CAMACHO parece que no le cayó muy bien que digamos a ENRIQUE OCHOA REZA como lider nacional que anden metiendo la mano en su corral político, asi es de que no sabemos como le vaya a ir al neolaredense que desde ya busca la nominación a la candidatura por la presidencia municipal o a la diputación federal, solo que se le atraviesan varias damas que también podrían ser consideradas como MARTHA ALICIA ALDAPA DE GALVAN, YAHLEEL ABDALA y ROSA ALVARADO que no quita el dedo del renglón, solo le decimos algo de no ser consideradas por la dirigencia del tricolor, deberas que seguirá teniendo problemas el PRI para intentar recuperar la plaza perdida….

ENVIAMOS NUESTRA FELICITACION A Don ANGEL VIRGEN ALVARADO, decano del periodismo allá en Matamoros este 28 de enero….

