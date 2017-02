SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MARGARITA ZAVALA AL FRENTE EN LAS ENCUESTAS

-MATAMOROS AVANZA CON FIRMEZA: J. DE LA GARZA

DENTRO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, el activismo que lleva a cabo la ex primera trabajadora social y ex diputada federal, MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO es impresionante, su avance en las encuestas sobrepasa al tabasqueño ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Pues desde su pronunciamiento en el 2015 de aceptar ser una aspirante formal a la presidencia de México, se ha convertido en una opción y posición de las mujeres mexicanas para alcanzar la presidencia de la República. MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO tiene en su haber político, ser una auténtica militante del panismo nacioal, puesen su paso por el PAN este instituto la hizo candidata a diputada local a la asamblea legislativa del Distrito Federal en 1994 a 1997 y posteriormente diputada federal en la LIX legislatura en el 2003-2006, siendo sub coordinadora de política social del grupo parlamentario del PAN en la cámara federal. Mientras que en tareas partidistas es consejera nacional desde 1993 y parte de la junta del instituto nacional de mujeres del Partido. Además ha sido directora jurídica del comité nacional y Secretaria de promoción social del mismo….

En su visita al sector de las colonias Reforma, Ampliación Reforma, Sección 11, Las Fuentes y Baltazar Díaz Bazán, el presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, rea@rmó que con la participación de todos, Matamoros podrá avanzar con mayor rapidez en la atención de las demandas de la población, al destacar que con el pago de contribuciones se pueden resolver las necesidades. Si bien es cierto que estamos avanzando, mejorando continuamente en la prestación de los servicios de limpieza, alumbrado, bacheo, pavimentación; como su presidente municipal, les pido que nos ayuden para contar con los recursos su@cientes para atender sus necesidades. En su exhortación, destacó la posibilidad de diseñar planes de pago en parcialidades, de manera que puedan cumplir con sus contribuciones y la ciudad cuente con recursos para trabajar en dichas prioridades. Más adelante, señaló que en este sector han dejado de ingresas más de 8 millones de pesos por concepto del impuesto predial, ya que el porcentaje de contribuyentes cumplidos es muy bajo. JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete, justamente para atender las demandas ciudadanas y dar seguimiento a los compromisos y trabajos realizados en el sector durante los últimos días. Ahí se instalaron módulos de atención de las distintas dependencias del gobierno municipal, así como también se brindaron servicios gratuitos de corte de cabello, asesoría y orientación jurídica y psicológica. El presidente municipal, rea@rmó su compromiso de seguir trabajando para el bienestar de las familias, escuchando sus planteamientos y necesidades.

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, apuntelo de ya como un fuerte prospecto a una candidatura por un partido político diferente al PRI, esto si las cosas no cambian dentro del revolucionario institucional el ex diputado federal, local, ex alcalde, ex secretario estatal de gobierno y ex dirigente de su partido podrá ser un elemento que no dudarán en

poderlo convocar por algún partido para ser viable a senador en el 2018…. ALLA EN LA RIBEREÑA le comentamos que La alcaldesa ROSA ICELA CORRO ACOSTA en su calidad de presidenta de la junta del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y En reunión sostenida este jueves 2 de febrero en las instalaciones del edi@cio que ocupa La Planta de Agua de la COMAPA designando se designó a OTILIO LOPEZ SALINAS como comisario de la institución municipal a donde acudió el ARQ. LUIS PINTO COVARRUBIAS, director estatal del CEAT y el secretario de desarrollo urbano y medio ambiente, ING. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ….

UN INFORME DETALLADO de la FSTSE que dirige MARCO ANTONIO SILVA HERMOSILLO, Fue el que realizaó ante dirigentes sindicales que conforman esta federación, asi como invitados especales que se dieron cita para el relevante evento. Siendo el cuarto informe de labores de la administración que dirige MARCO SILVA HERMOSILLO. Dando a conocer los grandes bene@cios para los 14 mil trabajadores federados en el Estado y sus familias. Desarrollando el evento en el recinto de la Federación, señaló que en el rubro de créditos personales se asignaron Mil 194, de los cuales 256 fueron ordinarios, 700 préstamos para damni@cados, 193 especiales y 45 exclusivos para pensionados.

Asi mismo se lograron las prestaciones económicas en el área de vivienda se gestionaron 117 registros, 14 en cancelación de vivienda, 20 seguro de daños y 28 o@cios de liberación. Para lo que señaló el ex diputado local tamaulipeco que se contó con el respaldo del Senador JOEL AYALA ALMEIDA, Presidente del C.E.N. de la FSTSE con quien se obtuvo el bene@cio de un segundo crédito de vivienda, los servicios médicos gratuitos que brindan atención especial a la población más vulnerable….

FERNANDO CAMPOS MARTINEZ, director general del ITACE en Tamaulipas se reunió en dias pasados con motivo de uno de los temas principales como es la promoción del Sistema Nacional de Bachillerato, contando con la presencia del Subsecretario de Educacion Media Superior y Superior Mtro MIGUEL TINOCO SANCHEZ; Lic. JUANA RESENDIZ ARREOLA, Directora Academica de la COPEEMS y los directores de los planteles de los municipios de Victoria, Matamoros, Altamira y Reynosa, logrando asi que sea El ITACE un ejemplo nacional en el nivel educativo que se encuentran, pues el respaldo del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA es importante…. Y este 5 de febrero se conmemoraron 100 años de la promulgación de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, recordando al congreso constituyente… Felicitamos por su cumpleaños este 5 de febrero a JOSE LUIS CARPIO, ARTEMIO FLORES LARA, dirigente estatal sindical del CONALEP en Tamaulipas; JOSE OCHOA, MARIO TAPIA, CARLOS RIVERA, LUIS ALCOCER ESPINOZA, sub director general de la CONAGUA A nivel nacional; ALONDRA RODRIGUEZ. Asi como este 6 de febrero felicitamos ZHIOMARA HERNANDEZ MARTINEZ, EVA SOTO, SANDRA FLORES ZAVALA, MAYRA NARVAEZ, JESUS VIVIAN, MARISOL RIVERA Y LUIS MARES…

Y LOS INVITAMOS A que nos escuchen en nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes

Me gusta: Me gusta Cargando...