SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MONSERRAT ARCOS, IMPEDIDA POR ESTATUTO SER LIDER DEL MT

RAMON GARZA BARRIOS, ARNULFO TEJADA LARA, HERIBERTORUIZ TIJERINA, ex secretarios generales del comité estatal del movimiento territorial del PRI, han coincidido en que el relevo nacional del comité, su dirigente nacional del MT no puede recaer en una persona que no cumple la expectativa ni los estatutos que rigen al organismo político adherente al partido revolucioanario institucional que dirigieron y que en estos momentos requiere de alguin que se pula para hacer resurigir la fuerza política que fuera el movimiento territorial.

Por lo que la diputada federal de chiripa, MONSERRAT ARCOS, no pertenece al Movimiento territorial con los años que marca el estatuto, que son cinco por cierto para querer y poder ser registrada como candidata a dirigir los destinos del MT nacional. Además de no cumplir estatutariamente para ser dirigente nacional, no cumple con la expectativa para ser una buena representantes, pues como diputada federal se le ha negado a sus miltiantes y simpatizantes como tal, como gestoria, llegó a la diputación federal por circunstancias no muy precisas, no muy transparentes que digamos y ahora pretende asumirse con las siglas a las que le ha sacado jugo a mas no poder aprovechándose de pisotear los estatutos de la organización nacional adherente….

Por cierto la llegada de CLAUDIA RUIZ MASSIEU a la secretaría general del PRI en lugar de la pariente del presidente PEÑA NIETO; CAROLINA MONROY DEL MAZO, es una señal política de que el arribo de CLAUDIA RUIZ a la dirigencia del PRI es un hecho, asi como la salida del tonto ENRIQUE OCHOA REZA, un sujeto que no agarró la onda de donde estaba parado, un personaje que prefirió guardarse su cheque de finiquito por el gran servicio a la nación desde la dirección general de CFE que regresarlo en forma honrosa y transparente…

PERO LA OTRA ESTUPIDEZ es la llegada de JOSE MURAT CASSAB a la dirigencia de la CNOP nacional, donde las cosas no van muy bien que digamos, pues el desconocimiento total a las estructuras de lo que fue alguna ocasión este sector han quedado por el suelo, sus dirigentes estatales no dan la cara ni mucho menos aciones que fortalezcan a su partido revolucionario institucional. Un dinosaurio de la política está por arribar a la dirección de la CNOP sin que lo detenga nadie, por lo pronto ya tiene a su hijo de gobernador de Oaxaca y no llenan, como la ven?…..

DANIEL ALVARADO como nuevo coordinador de comunicación social del comité directivo estatal del PAN en Tamaulipas, fue sin duda una buena adquisición como colaborador del dirigente estatal del partido en el poder, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, quien por cierto ha tenido ya acercamientos con la coordinación de los dirigentes electos para proceder a la toma de protestata de comités municipales en los dias consecuentes, yendo a visitar municipio por municipio como dirigente estatal, constatando que se trabaja para ganar y fortalecer al PAN…..

EN LA UNT, Universidad del Norte de Tamaulipas, A fin de continuar con la formación de jóvenes patriotas, líderes solidarios y humanistas, el Rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ visitó éste sábado los Campus de San Fernando y González. La visión internacional y la cultura emprendedora de la institución se reflejó una vez más en el ánimo de alumnos y catedráticos. En su mensaje, el Rector apuntó que la Universidad ha sembrado la semilla del conocimiento en la juventud de Tamaulipas y Nuevo León. Luego de la reunión con la comunidad universitaria de San Fernando, Chavira Martínez visitó el campus de González, donde tuvo a su cargo la coronación de la reina, Joselyn I, a quien felicitó personalmente…..

Asi mismo por Reynosa Durante el desarrollo de la jornada de inscripción al Programa de Becas Municipales 2017, la doctora MAKI ORTIZ realizó una visita de supervisión al módulo ubicado en el Auditorio Municipal, donde saludó a los solicitantes y los invitó a divulgar entre sus familiares, amigos y vecinos, dicho beneficio para que más niños,

adolescentes y jóvenes, estudiantes de escasos recursos económicos, inicien, continúen y terminen oportunamente sus estudios. Acompañada del secretario de Desarrollo Social del Municipio, de la directora de Educación Municipal, MARISOL MAGALLAN MEDINA y del director de Enlace Social, la Alcaldesa recorrió las instalaciones del Auditorio Municipal donde también se efectuaban acciones del programa 65 y Más, de la zona urbana. MAKI ORTIZ, presidenta municipal de Reynosa, comentó que el programa de becas apoya de manera económica a todos los estudiantes de educación ordinaria y del arte y del deporte que se distingan por su desempeño y logren la meta fijada en cada etapa de su educación para lograr acomodarse como profesionales en algún a de las muchas áreas productivas de Reynosa, el Proyecto de Todos….

HABER QUE SUCEDE ahora con la donación de varios millones de pesos que que hizo la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA al evento ya tradicional de ganadería que se realizó en Tampico, haber el presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado, CARLOS GARCIA GONZALEZ si la manda llamar a cuentas como lo ha hecho con la alcaldesa reynosense MAKI ORTIZ DOMINGUEZ a quienes están dale y dale con lo mismo y hasta lo último que se aventó este diputado local CARLOS GARCIA en el sentido de querer promover hasta juicio político contra la presidenta municipal.

Y EN OTRO ASUNTO, estuvo RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL en su calidad de dirigente estatal del PES, Partido Encuentro Social para tomarle la protesta a los directivos del nuevo comité municipa, haciendo a un lado convocatorias y eleciones internas, al viejo estilo del PRI como se ha hecho o al menos conoce RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL. Pues bien el pasado sábado le dió posesión al nuevo dirigente estatal del partido en mención recayendo la presidencia del comité local en MARIO LONGORIA GOMEZ, que hasta donde sabemos aún cobra dentro del ayuntamiento riobravense y que es emanado del PRI; como secretario general quedó GERARDO GARZA RODRIGUEZ Y PEDRO CABRERA en estrategia electoral; Mientras que ELSA CRUZ es la directora de desarrollo humano y además es la regidora del PES en el ayuntamiento riobravense quien está llevando a cabo una labor social de reconocerse, pues pocos integrantes del cabildo municipal han actuado en favor de la comunidad….

MIENTRAS QUE POR EL RUMBO DEL INE le comento que resolvió la denuncia que hizo El Partido encuentro social contra MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO, aspirante presidencial del PAN en el próximo año, pues resulta que los del PES señalaron que en una página web se difunde el nombre y la fotografía de la ex primera dama de México quien de esta forma se posesiona como candidata en el 2018 y la acusaban de actos anticipados de campaña y al no cumplir con los elementos que marca el código electoral, se vino abajo la denuncia hecha contra la fuerte aspirante presidencial…..

Y EN REYNOSA SE PROMOCIONA el desarrollo del turismo con eventos que llegan como será el dia 12 de marzo a la plaza de toros con una gran corrida monumental a cargo de PEDRO LOUCEIRO, Reconocido rejoneador y los toreros JOSE MAURICIO Y ANTONIO GARCIA “EL CHIHUAHUA”, siendo el arranque a las 4:00 de la tarde, aprovechando la ocasión para hacer un homenaje a DON RAFAEL MENDOZA Y DON LUIS PEÑA, misma que es organizada por CRUZ TAURINOS como empresa….

EN RIO BRAVO PARECE QUE LA AUSENCIA DE LIDERAZGO en la CNC en el comité décimo noveno es muy plena, reconocida sin lugar a duda que dejó de ser mas que una oficina de un par de abogados y de un salón social que está en renta, pues el clamor, alzada de protesta de un un nutrido grupo de campesinos del Plan del Alazán, que en dias pasados representados por el muchas veces ex comisariado, EDILIO IRACHETA, fueron desoídos por los representantes del sector campesino que pertenece al PRI y también por las autoridades municipales de Rio Bravo en las que el director de desarrollo rural es RAFAEL CANCHOLA MUÑOZ que parece no interesarle en realidad la demanda de los campesinos del plan del alazán que se dejaron caer en presidencia municipal.

Seguramente el alcalde de la ciudad ni se dió por enterado por parte de personajes como JUAN MACHUCA o el propio RAFAEL CANCHOLA para dar seguimiento a la protesta de los campesinos del plan del alazán. Pues la designación de

los delegados municipales fue su demanda principal en el sentido de no ser tomados en cuenta los habitantes de las diferentes comunidades de aquel sector embemático del campo riobrasvense.

DONDE TAMPOCO AL PARECER el regidor con la comisión del área rural, FERNANDO GOMEZ GOMEZ, se le enteró del desbarajuste que tienen en la designación hecha como delegados municipales de aquellas comunidades riobravenses, a lo que seguramente el regidor FERNANDO GOMEZ podrá pedir la información para conocer mas a fondo del tema o hacerse de la vista gorda del sentid de los ejidatrarios que llegaron a la presidencia municipal para conocer porque no se les comentó o tomó en cuenta a los habitantes de los ejidos del plan del alazán….

Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 19 de febrero a ALVARO CASTILLO MENDEZ, MARIO CAVAZOS, ex dirigente local del PMC, Asi Como recordamos en su onomástico al amigo GABINO MARES (q.e.p.d.); mientras que este 20 de febrero nuestra felicitación a CARMEN GALLEGOS en Rio Bravo Y JOSE MARIA ALVARADO en la capital del estado….

Y LOS INVITAMOS A QUE NOS ESCUCHEN En Nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural,

