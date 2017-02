SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

EN CONALEP RIO BRAVO, se encuentran trabajando con todo el respaldo del director general en el estado, AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA, asi lo dijo el director del instituto ALEJANDRO GONZALEZ BARRON, quien después de recibir una visita mas al plantel en la ciudad del propio director general para entregar el nombramiento de asesor técnico pedagógico, nombramiento que recaypo en GUADALUPE SANDOVAL LARA, las cosas tendrán que tomar un nuevo rumbo, pues esta designación que hizo el director estatal de conalep le dijo muy claro a los lideres sindicales que no metan las manos ni las influencias o preferencias por apoyar a un maestros sindicalizado o cualquier funcionario de su gremio en cuando a este le de por flojear o hacerse el que trabaja, asi es de que la mano dura en el sector conalep ya esta en marcha. Pues señala el director estatal que la intención y compromiso es el de.bajar los indices de reprobados, evitar la deserción escolar, elevar el nivel académico, e incrementar la matricula. Por lo que al director del plantel no se le dificultará pues es un maestro de esfuerzo y trabajo que seguramente redoblará los esfuerzos….

A las peticiones hechas por sindicalistas, en el sentido que ganen homologadamente como los maestros del cbtis o cobat, fue muy claro al reclamo que hizo GUADALUPE HERRERA y JUAN JOSE TAMEZ de que no hay dinero en la institución en este momento y para resolver ese tipo de situaciones es difícil cuando se conoceer y se investiga los recursos que fueron saqueados, mas la ordenanza de una reducción al presupuesto del 10 por ciento, asi es de que las cosas no están muy bien que digamos en las finanzas, no solamente en el conalep sino en todas las áreas del gobierno por lo que el propio jefe del ejecutivo, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA invitó a realizar una austerirdad total en diversos rubros del gobierno, a lo que el conalep se suma, sin dejar de lado mantener el esfuerzo y trabajo de los funcionarios y maestros de sacar adelante a la institución…..

POR CIERTO MUY ACTIVO se ha visto al director del hospital general de Reynosa, DR. CARLOS ACOSTA, quien ya con varios meses dentro de la dirección del nosocomio, ha venido desarrollando una nueva dinámica de trabajo, asi como la coordinación con diversos departamentos y compañeros de trabajo a quienes escucha y la relación con los ciudadanos que acuden al hospital general que le dá atención no solamente a la comunidad de Reynosa, sino desde la zona ribereña y el municipio de Rio Bravo, siendo por cierto este ultimo que carece de buena dirección y apoyo.

PERO EN FIN, la actividad del doctor CARLOS ACOSTA, viene siendo propositiva para la atención que espera el ciudadano, a pesar de ello las carencias se hacen presentes, pero la gestión del galeno sin duda ante las instancias superiores son escuchadas y de esa manera mantiene el ritmo de trabajo del hospital general de Reynosa….

CITA ZAMARRIPA, segundo síndico municipal de Reynosa viene desarrollando una importante labor al frente de su comisión y por lo tanto se no hay que perderla de vista, incluso su intuición y trabajo demuestra que tiene importantes retos como es colaborar de cerca con el gobierno que dirige la

doctora MAKI ORTIZ DOMINGUEZ en Reynosa y con ello poner en alto acciones que sean para beneficiar el el desarrollo de la ciudad, de los ciudadanos que se distingan de otros municipios, buscando la oportunidad de mejorar las condiciones de vida, de la administración municipal que se viene dedicando a dar curso a las demandas mas sentidas de la población con soluciones precisas de trabajo….

JOSE JULIAN SACRAMENTO GARZA, Ex senador tamaulipeco, ahora representante de la oficina del gobierno del estado de Tamaulipas en el vecino estado de Nuevo León, ha llevado una importante carga de trabajo en la promoción turística que hace la entidad, además de la proyección del desarrollo económico que tiene la entidad y lo que representa el cambio que está dando el gobernador del estado, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, por lo que no hay que perder de vista el trabajo que realiza la representación en aquella entidad, por cierto mucho trabajo realiza la amiga y compañera periodista, GLORIA ISELA TREVIÑO, como coordinadora de comunicación social de aquella oficina representativa de los tamaulipecos….

POR CIERTO enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 25 de febrero al LIC. FEDERICO PEREZ LOZANO, funcionario municipal de la contraloría del ayuntamiento de Reynosa; asi como a MIGUEL ANGEL ISIDRO, destacado comunicador; GENARO SANDOVAL, MANUEL M. TREVIÑO, BERNA LARA, ANGEL SANCHEZ, también compañero periodista. Además este 26 de febrero cumplieron años los comunicadores MARISSA SANCHEZ, MARCO REYNA, asi como IRIS RODRIGUEZ, JUAN BAEZ, ex diputado local y este 27 lo hacen nuestro amigo HECTOR LOPEZ, El maestro JOSE LUIS SANCHEZ, ADOLFO GARCIA JIMENEZ, EDWIN GARCIA PEREZ, DON MARIO DIAZ, presidente estatal de comunicadores unidos; JESUS ZAMORA, compañero periodista de Rio Bravo Y JORGE CARRILLO

Y LOS INVITAMOS A QUE NOS ESCUCHEN En Nuestro programa radiofónico PANORAMA INFORMATIVO en Notigape De Reynosa en la 1390 am de lunes a viernes a las 15 horas con información política, de sociedad, cultural, deportiva y también importantes entrevistas en vivo…y nos veremos.

Me gusta: Me gusta Cargando...