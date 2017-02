SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-LA SALUD ES PRIORIDAD DE TAMAULIPAS: CABEZA DE VACA

El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA fue al sur del estado y puso en marcha la Primera Semana Nacional de Salud 2017 bajo el lema: “Mientras Tú los Quieres, las Vacunas los Protegen”, con la que se aplicarán 300 mil 520 dosis de vacuna oral contra la poliomielitis tipo Sabin a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. “Prevenir enfermedades es conservar las sonrisas y asegurar oportunidades para formar parte del más alto deber del gobierno del cambio en la recuperación de la esperanza para Tamaulipas”, puntualizó. Del 25 de febrero al 3 de marzo además se entregarán 297 mil 394 sobres vida suero oral y se ofrecerán 920 mil 503 pláticas por parte del personal de salud en los esquemas de prevención, así como de fortalecer el cuadro básico de vacunación, vacunas contra la influenza y anti difteria a jóvenes y adultos.

El gobernador señaló que congruentes con el enfoque preventiva su administración promueve la vacunación oportuna para proteger de graves enfermedades a la niñez y la juventud. GARCIA CABEZA DE VACA aplicó, junto con las alcaldesas de Tampico y Altamira, MAGDALENA PERAZA Y ALMA LAURA AMPARAM asi como el alcalde de Cd. Madero, ANDRES ZORRILLA las primeras dosis de Sabin bivalente que previene los dos tipos de virus de poliomielitis que aún ocasionan la enfermedad, además las vacuna que protege contra tétanos, difteria y tosferina a mujeres embarazadas, además entregó ácido fólico y sobres de vida de suero oral. Por su parte LIDYA MADERO GARCIA, Secretaría de Salud, expresó que estas acciones representan el más claro ejemplo de lo que es la prevención y educación de la salud…

El Gobierno de Reynosa, que preside la doctora MAKI ORTIZ, presentó este domingo 26 de febrero a través de la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio, el espectáculo de corte familiar “Caridad Sobre Ruedas”, una exhibición de cerca de 400 autos modificados, autos de colección y motocicletas, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos para las familias de escasos recursos en la ciudad. En representación de los clubes de motociclismo y automovilismo, MONSERRAT BLANCO dio las gracias a los participantes y al licenciado Hugo Ramírez Treviño, secretario técnico de la Presidencia Municipal y representante de la alcaldesa MAKI ORTIZ, quien mandó un saludo a los presentes y extendió la invitación a que sigan contribuyendo en favor de quienes más lo necesitan. “Este evento es un puente entre los que necesitan y los que tienen la oportunidad de ofrecer el apoyo y más en estos casos que es el alimento”, “Hoy ustedes son factor para que ese malestar y ese dolor del hambre no llegue a algunas de las familias aquí en Reynosa” dijo HUGO RAMIREZ TREVIÑO, quien felicitó a los participantes por su noble labor y los invitó a sumar más almas caritativas en pro de los que menos tienen. Por lo que el secretario técnico del ayuntamiento, HUGO RAMIREZ TREVIÑO; la directora del Instituto Municipal de la Mujer, MARIA LUISA TAVARES, HUGO CHAVEZ HERRERA, MARCO MARTINEZ de protección civil y los regidores ALFONSO PEÑA, ERICKA SALDAÑA, MARIA BLANCO CHAVEZ Y MARIANA AGUILAR, María Luisa Tavares Saldaña; el director de Participación Ciudadana, Hugo Chávez Herrera; Marco Antonio Martínez Alvarado, encargado de Protección, asi como los regidores ALFONSO PEÑA, MARIANA AGUILAR, ERICA SALDAÑA, MARIA BLANCO CHAVEZ, recorrieron el exterior del Auditorio Municipal para convivir con los participantes y visitantes.

ALLA por el municipio de Santander Jiménez, dejó la coordinación regional del COBAT en la zona centro el LIC. EDGAR YEPEZ DELGADO y asumió la dirección del plantel cobat de ese municipio, donde ya estuvo anteriormente, por lo que el encargo fue muy preciso por parte del director general del colegio PABLO CANTU, en el sentido de trabajar con la transparencia que maneja el gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA la educación para todos…..

JORGE GUADALUPE MARTINEZ TORRES, es el nuevo representante del colegio de enfermería y prepara una importante agenda de trabajo y acciones como lo demostró anteriormente en el mismo encargo al lado de sus compañeros agremiados. Por ejemplo andará en Mazatlán en el congreso internacional de enfermería 2017 en próximas fechas del mes de mayo, antes en abril en un congreso de hospital en especialidades donde se reunirán de todo el estado, éxito al riobravense….

QUIEN AL PARECER se encuentra reactivándose en su participación político social es el ingeniero CLAUDIO MEDINA SALAZAR, pues en sus acciones políticas ha dejado la oportunidad a otros para poder asumir candidaturas o representaciones, pero en esta ocasión no lo pierdan de vista, pues al parecer podría entrarle en forma al tema político desde importante trinchera…..

SIGUE LATENTE EL relevo de la jefatura del CREDE en Rio Bravo, pues su titular ARMANDO PEÑA HINOJOSA, nomás no dá una, y se sabe que piensa que su padrino político GERARDO TERAN puede salvarlo de la guillotina, pues el cargo que ostenta es de carácter estatal y ya viene su relevo, además de no contar con la cofianza de sus correligionarios maestros quienes no atiende como se merecen y las malas relaciones que tiene con el SNTE pues nomás no le ayudan para seguir al frente del trabajo educativo del gobierno del estado, y ni que hablar de la mala actitud que se carga el maestro jubilado….

Y en Reynosa, renunció como secretario del ayuntamiento el LIC. BENJAMIN GUERRERO después de arrancar con la administración municipal, por lo que ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ se hizo cargo interinamente de la secretaría de ayuntamiento, renuncia que fue por motivos personales….

EN LOS MOMENTOS DE historia política le comento que recordamos la consulta a la base militante del PRI en 1989 entre JORGE CARDENAS GARZA Y ARTURO SERNA VIGIL, una lucha interna del PRI que dió como vencedor a JORGE CARDENAS GARZA para ser alcalde posteriormente de 1990 a 1992. En esta contienda interna se recuerda como se fajó el coordinador de su pre campaña ROMAN CAPITANACHI GONZALEZ (q.e.p.d.) quien posteriormente fuera delegado municipal en La Villa de Nuevo Progreso, ARTURO SERNA quien contaba con el respaldo político de los CAVAZOS CARDENAS no logra el triunfo, pues la maniobra política venía de la ciudad de México encaminada a favorecer el destino político de JORGE CARDENAS GARZA, quien entregaría la plaza política al PAN en 1992 tras el triunfo de JUAN ANTONIO GUAJARDO ANZALDUA a los 36 años de edad….

