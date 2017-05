SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-PRIISTAS SE DESGARRAN POR EL RELEVO

-SECTOR SALUD ES PRIORIDAD: FGCV

EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, estuvo en Reynosa y ante Autoridades estatales del sector salud como del sindicato y asociaciones civiles, llevaron a cabo la entrega e inauguración la Unidad Oncológica Pediátrica en el Hospital Materno Infantil, logrando asi con esta unidad llevar a cabo un tratamiento de combate de cáncer a niños y jóvenes de varios municipios de la entidad, y acompañado por parte de su esposa MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, hicieron un recorrido por el hospital materno infantil donde le acompañaron en la gira de trabajo la titular de la Secretaria de Salud en Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, quien ha andado muy activa sin parar desde que asumió el cargo público y quien dijo ante medios de comunicación que se mejorará en ofrecer un diagnóstico y tratamiento de los pacientes, apoyando a municipios del norte del estado. Dijo el gobernador “Preservar el valor de la vida son prioridades de mi gobierno, establecimos una política pública en materia de salud, es importante hacer métodos preventivos y tratamientos a niños y adolescentes con cáncer, este padecimiento es la segunda causa de muerte en el país, y Tamaulipas está en el décimo lugar”.

Y MAS AL NORTE en Nuevo Laredo para ser exactos, Por la labor realizada en el proyecto de las agencias de viaje y empresas de turismo para que lleven a cabo un nuevo vuelo directo a partir del 1 de julio, Nuevo Laredo-Cancún, Cancún-Nuevo Laredo de la cadena Magnicharter, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS recibió un reconocimiento por parte de la Cadena Turística Nuevo Laredo.

HUGO ALVARADO CHAVEZ, presidente de la Asociación Cadena Turística Nuevo Laredo entregó el reconocimiento al alcalde y destacó la labor de cada participante en este proyecto, a su vez anunció “ya contamos con los nuevos vuelos para el 2018 y esperamos las nuevas tarifas, a título personal le agradecemos por el apoyo que ha brindado para seguir adelante”. Por su parte, Rivas Cuéllar ante miembros de las diferentes agencias de viajes que conforman la cadena, señaló que el objetivo es hacer de Nuevo Laredo una ciudad más competitiva en cuestión turística y ofrecer las mejores oportunidades de viaje a los neolaredenses y turistas provenientes de Estados Unidos…

OIGA Y FIJESE QUE el flamante secretario de educación del estado, Ddijo que respaldará aquel plantel que decida suspender clase por los hechos delictivos registrados como los que se han venido desarrollando en algunos municipios de la entidad asi como también señaló que la secretaría a su cargo está muy al pendiente de los directores de las diferentes instituciones para conocer la información de cerca de los hechos que se presenten, aclaró que no hay una indicación de suspensión de labores, solo en casos donde el director del plantel que corresponda asi lo considere a criterio…

FELICITAMOS al abogado OSCAR CANTU SALINAS, quien ante La Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, tomó protesta como Magistrado de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, luego que aprobarán de manera unánime su designación en el cargo, al reunir los requisitos constitucionales y legales. Por su parte La Diputada MARIA DEL CARMEN TUÑON COSIO, exhortó al nuevo magistrado OSCAR CANTU SALINAS, a hacer patente su compromiso con el pueblo tamaulipeco, así como a poner su mayor empeño en la importante responsabilidad que implica esta nueva función….

NOS VAMOS A VALLE HERMOSO directo al hospital general y donde señala el director del nosocomio que están atendiendo debidamente cada uno de los casos que se les presentan en la institución, ahi tenemos que la mayoría de las necesidades medicas son en gran parte consulta externa y la intervención quirurgica nos informa el médico FORTINO ABEL RAMIREZ que se trabaja las 24 horas por parte del personal a su cargo en diferentes turnos cumpliendo de esta manera con la ciudadanía no solo del área urbana de la ciudad sino rural. Comenta acerca de la certificación en dos semanas y que esto ayudará en mucho al nivel con que debe contar el nosocomio para lograr un mejor equipamiento, mejor infraestructura y la ampliación del recurso humano para dar mejores servicios a la ciudadanía. Pues el gobernador del estado GARCIA CABEZA DE VACA ha sido muy insistente que los servicios médicos deben ser una prioridad en su gobierno…

VOLVIENDO A NUEVO LAREDO le comento que En el Día de la Santa Cruz, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS convivió con los albañiles en la obra de la Unidad Deportiva que se construye en la colonia Villas del Sol, en donde reiteró su compromiso por generar más trabajo para el gremio al asignar proyectos a las constructoras locales. El Presidente Municipal, agradeció a los albañiles la aportación que hacen al desarrollo de la ciudad con su trabajo, los saludó y considerando que era la hora de la comida compartió los alimentos con ellos. Durante su visita, supervisó los trabajos que se encuentran en un avance de 72 por ciento en más de 4 mil metros cuadrados de construcción como es cancha de futbol 7, barda perimetral, cerca perimetral, portones, pasto sintético, malla ciclónica, andadores, vitapista, áreas verdes, bancas de concreto, rampa para discapacitados y bebederos.

POR CIERTO muy movido se ha visto el secretario de bienestar social del estado, GERARDO PEÑA FLORES, quien en todo momento ha acompañado a sendos eventos de encuentros con la comunidad tamaulipeca para constatar acciones que la dependencia a su cargo debe aterrizar en el primer año de gobierno y además de atender gestiones en cada una de las áreas se logra llevar una política social que está devolviendo la confianza a la población. Además viene siendo un personaje que está fortaleciendo más su posición política en la entidad para lo que se pueda ofrecer en el 2018….

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, ex dirigente del PRI en el estado, anda desatado contra los dirigentes de su propio partido político y le dijo a ENRIQUE OCHOA que le aplicarán el estatuto asi de sencillo, hay que recordar que hace unos dias renunció FELIPE GARZA NARVAEZ, la realidad para muchos es que no es nada excepcional, es un personaje que bien se sirvió con la cuchara grande en senadas ocasiones dejando tirados en el camino a muchos otros personajes que pudieron hacer mejor papel que el mismo GARZA NARVAEZ como diputado o como director de prensa o bien como ex sub secretario de gobierno entre otras cosas, mire amigo lector que ser tres veces diputado local por el dedazo es una burla a la militancia del PRI, ni que hablar de lo arrogante y fantoche que ha sido GARZA NARVAEZ…. fue un alivio para los que aún quieren mantener al tricolor que renuncien personajes como este y seguro es para ir en busca de una posición por otro partido político al ver que se acabaron al partido que tenían…

JUAN MANNUEL RODRIGUEZ, en el municipio de Tula, Tamaulipas, se encuentra integrado al equipo de coordinación de MORENA y esto después de renunciar al ayuntamiento tuleño de extracción panista como director de asuntos jurídicos del municipio, señala el político de muchos años, que no reunieron las expectativas que esperaba como ciudadano y por ello se separa del cargo conferido, ahora dedica tiempo y esfuerzo a conformar las redes de apoyo en la operación política en favor de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR….

POR SU PARTE EL DIPUTADO FEDERAL, LIC. PEDRO LUIS CORONADO, sigue atendiendo en su oficina de gestión social y donde recibe una serie de demandas ciudadanas para darle trámite y una atención directa con personal que atiende y conoce la problemática de varios sectores de la ciudad, además de su labor legislativa que impulsa en la cámara baja, donde llegó precisamente a cumplimentar el periodo como diputado federal del actual alcalde de la ciudad, JESUS DE LA GARZA….Y NOS VEREMOS

