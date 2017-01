SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 30 AÑOS

MENSAJE DEL ING.

AMERICO VILLARREAL

Cd. Victoria, Tam., “Al pueblo de Tamaulipas en ocasión del inicio de 1987, mi familia y yo le enviamos nuestro afecto, nuestro saludo y los mejores deseos para que este año sea mejor para todos” dijo a un grupo de reporteros el Gobernador Electo de Tamaulipas Ing. Américo Villarreal Guerra. Respecto a sus propósitos de año nuevo dijo “el que más me preocupa, es el de encauzar los esfuerzos de los Tamaulipecos y amalgamarlos con los de las administraciones municipales”. El Ing. Villarreal rendirá protesta hasta el 5 de febrero próximo.

NO TOLERARE ABUSO

NI NEGLIGENCIA: TINO

El Presidente Municipal Ing. Florentino Aarón Sáenz Cobos dijo que no toleraré negligencia de mis colaboradores, por el contrario, demandó un trabajo comprometido con el pueblo que nos eligió. Deseo llegar al final del trienio con el mismo equipo que ahora iniciamos porque estoy convencido que hay confianza y entrega de cada uno de sus colaboradores. Dijo que la moralidad y la austeridad seguirán siendo políticas de su gobierno a fin de que no haya dispendios o gastos inútiles que lesionen la hacienda pública o que no beneficien a nadie.

PUBLICADO EL DOMINGO 4 DE ENERO DE 1987.

