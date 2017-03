SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 50 AÑOS

SEÑORES VILLARREAL

FESTEJAN CUMPLEAÑOS

Los señores Juan de Dios Villarreal González y su hijo Juan de Dios Villarreal Salazar festejaron su cumpleaños en familia. Aquí los vemos acompañados de los hijos políticos de Don Juan, Sr. Roberto Ramírez Recio e Ing. Miguel de la Cavaba con parte de sus nietos. Luego se sirvió un almuerzo en comida intima no hubo fiesta como en años anteriores por encontrarse la familia de luto.

PRAXEDIS BALBOA

ANDA PREOCUPADO

Escribe: Arellano. No es para menos el Gobernador Praxedis Balboa continua enfrentándose a la pesadilla del movimiento estudiantil que tiene paralizadas las escuelas de educación superior, Normal de Tamatan, Preparatoria Mante y la Escuela de Comercio de Laredo. No levantaran el paro hasta que los estudiantes no vean aprobadas por el Congreso Local las reformas de la Ley Orgánica de la Universidad de Tamaulipas que concede la autonomía.

PUBLICADO EL MIERCOLES 7 DE MARZO DE 1967

Me gusta: Me gusta Cargando...