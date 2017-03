SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 50 AÑOS

NO SOY POLITICO NI

QUIERO, DICE OTHON

Escribe Carlos Arellano

Yo no son político, ni quiero, estoy aquí con intenciones de servir a este pueblo que tanto quiero” no dice el Lic. Othón Guerra Hinojosa, Presidente de la Junta de Administración Civil de esta ciudad.

El hombre es sincero. No tiene por qué mentirnos. Conocemos desde hace muchos años su trayectoria apolítica, su conducta moral y profesional está fuera de toda duda. Acepto el “paquete” de suplir a Juvencio mediante múltiples condiciones.

Y deveras que no es ninguna perita en dulce hacerse cargo de la jefatura de esta comuna en vísperas de la renovación de los diputados federales de Tamaulipas y la proximidad del cambio de gobierno.

Sin embargo el Lic. Guerra Hinojosa tiene su mira puesta en el saneamiento de la administración pública de su gobierno, adeudos atrasados, todo lo interno. Proyecta pagar todo lo que se pueda y hacer economías hasta el grado máximo.

Guerra Hinojosa no quiere saber nada de política. Afirma categóricamente que no dará un centavo para las próximas campañas políticas porque el dinero es del pueblo y debe ser invertido en su beneficio. No pagara para mítines o todo lo que huela a partidos.

PUBLICADO EL LUNES 13 DE MARZO DE 1967

