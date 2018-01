SUCEDIÓ EN MANTE HOY HACE 50 AÑOS

CRISIS EN EL CAMPO

POR FALTA DE LLUVIA

El panorama de El Mante y al región no puede ser más sombrío por la falta de lluvias que ha venido desquiciando todas las actividades en el sur de Tamaulipas. Se tenían esperanzas de con motivo del advenimiento de la “canícula” se dejaran sentir torrenciales aguaceros, pero estamos a 15 y ello no ha ocurrido.

La situación es preocupante ya que numerosos negocios han decidido clausurar sus actividades al no poder hacer frente a los pagos, los bancos están restringiendo créditos y hasta la Junta de Administración Civil acordó suspender los sueldos a los funcionarios por el mismo motivo.

DE VISITA EL DIPUTADO

MARTINEZ DOMINGUEZ

El Diputado Federal Lic. Alfonso Martínez Domínguez pronunció fogoso discurso durante la ceremonia de entrega de la obra “Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones” durante la ceremonia efectuada ayer en la Universidad de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tam.

PUBLICADO EL SABADO 15 DE JULIO DE 1967

