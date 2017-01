T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“REYES MAGOS, NO LLEGARÁN A MILLONES DE HOGARES EN MÉXICO”

A PESAR DE QUE hoy 6 de enero es el día del tradicional arribo “de los tres Reyes Magos”, les diré que, Melchor, Gaspar y Baltazar, de plano, no llegaran a miles, sino a millones de hogares en México, por el terrible caos socio-económico que se ha venido padeciendo, detalle que mantiene a la Sociedad Nacional “entre la espada y la pared”, pero además bajo el claro temor y la zozobra, por la sencilla razón de que, “los ladrones con credencial”, se han apoderado de los millonarios recursos que son del pueblo y por eso, hoy por hoy, México, no cuenta con lo indispensable para que el pueblo pueda tener una mejor calidad de vida, de tal manera que hasta el Ejecutivo Federal, ahora en plan de “Macho Men” o “de rajado, como los meros hombres”, sabe que el escenario político que se vislumbra en estos momentos en todo México, no es nada favorable para las familias de clase media y baja, principalmente.

PARA ELLO, quiero decirles que este terrible escenario político y social, es la consecuencia de los malos manejos financieros que toda la vida han ejercido y consumado los políticos que han tenido, la oportunidad de ocupar los Pinos y Palacio Nacional, cuestión por la que creo que, “2017 no pinta nada bien para los mexicanos” y por ello, ya se refleja que, “en lugar de que un político llegue a la Presidencia de la República, será mejor el arribo un empresario millonario como ya lo dije en columnas pasadas, refiriéndome al señor mundialmente reconocido de origen mexicano CARLOS SLIM, porque este señor, no tiene necesidad económica, como para andar tomando lo que no es de él.

POR TAL MOTIVO, hacia cualquier parte de los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional, ya empiezan a ver cada día que pasa más movimientos de protesta contra el Gobierno Federal, por lo del criminal incremento a las gasolinas, el diesel, el gas LP y hasta la energía eléctrica y eso la verdad es inadmisible.

EN CONSECUENCIA, les comento que, “la fundamental causa del problema social y económico que ya se sufre en todo México”, ha sido el mal actuar de los protagonistas políticos que nos han gobernado toda la vida, los que aprovechándose de las circunstancias, hicieron y deshicieron y, como no hay autoridad alguna que los meta en cintura, téngase la certeza de que, con todo y aumentos a los productos combustibles, “nadie tendrá el valor necesario”, para poner tras las rejas a los desgraciados políticos y funcionarios que mantienen al país en el hoyanco financiero que ya ha venido generado serias manifestaciones de protesta “por el gasolinazo” en varias partes de Tamaulipas y México.

LAMENTABLEMENTE, México de toda la vida, ha sido tomado como “un millonario botín de los grupos de poder”, porque los actores del mal escenario político

y social que enfrentamos, tras pasar por el mando del Gobierno, viven placenteramente, “porque los ladrones con charola”, hasta cuentan con escoltas para su seguridad con cargo al erario público y ejemplo tangible de lo que aquí expresamos, es la seguridad que se les paga a los ex gobernadores de Tamaulipas, dos de los cuales, “ya han puesto pies en polvorosa” hacia el exilio, porque saben que “en cualquier momento podría caerles la voladora”, cuestión que vemos difícil, porque si el gobierno, tiene en sus manos a esa clase de bandidos y los protegen y toleran, en lugar de aplicarles la ley, eso confirma que, “los ladrones gubernamentales, seguirán haciendo de las suyas”.

POR ESO, hoy que en México, se festeja el día de, los Reyes Magos”, MELCHOR, GASPAR y “BASALTAR”, esta clase de festejos han quedado en la historia de la fantasía, porque antes cuando menos había la dicha de que “a los niños y adolescentes se les hacía saber que vendrían los tres personajes barbados y con turbantes o seas “Los Reyes Magos” a dejarles regalos y eso generaba alegría, pero hoy, todo eso ha desaparecido por completo.

Y SI HABLAMOS de que un empresario como CARLOS SLIM sea el próximo Presidente de México, téngase la certeza de que el pueblo estaría de acuerdo, porque sencillamente, ya no quieren “más de lo mismo”, porque los malos políticos se dedican a hacer lo que les da su regalada gana y como el Sr. SLIM, al igual que el Sr. TRUMP en los Estados Unidos, son gente sin necesidades económicas, Slim, al ser un empresario exitoso mundialmente, llegaría a la Presidencia de la República, para servir a la gente de su país y por ende, tenemos la certeza de que este señor, se dedicaría a derramar los millonarios recursos que capta el Gobierno, para bien del pueblo y estos, sean atendidos en las necesidades que tengan, a eso es a lo que se le tendrá que ir apostando y si no “pal baile vamos”. Porque la verdad, es que la gente de todos los rincones del país, está rotundamente molesta e incluso indignada por los arteros robos y saqueos consumados, por los gandayas que hemos tenido como gobernantes, pero hay al esperanza de que, las cosas tendrán que ir cambiando finalmente.

Por hoy es todo y hasta mañana.

