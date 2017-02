T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NO HAY FECHA QUE NO SE CUMPLA, PLAZO QUE NO SE VENZA Y DEUDA QUE NO SE PAGUE……!

NADA PUEDE ESTAR por encima de la ley y menos tratándose de la consumación de un delito, porque quienes roban, infringen la ley y por obviedad, él o los actores de esa infracción legal, serán objeto de la aplicación de la misma, para que en el marco del derecho, los presuntos responsables del delito consumado, sean internados en la cárcel, porque el robo es un delito que no ofrece el privilegio de la libertad bajo fianza, porque “está tipificado como grave” y por ello, los que incurren en este delito deberán ser puestos tras las rejas o bien se verán obligados a convertirse en prófugos de la justicia.

POR ELLO, les comento que, “tal circunstancia legal”, “no administrativa”, ya la enfrentan el ex Gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTÚ y el ex Secretario de Educación en el estado el oriundo de Miguel Alemán DIODORO GUERRA RODRÍGUEZ, esto por la denuncia que ya se expuso o se expondrá, ante la Procuraduría General de la República (PGR), según anuncio de la Auditoría Superior de la Federación.

LA CAUSA de esta acción legal contra el ex ejecutivo estatal Egidio Torre y Diodoro Guerra, es por el quebranto de 68.7 millones de pesos que, la ASF detectó en el ejercicio administrativo 2015, cuyos millonarios recursos del FONE (Fondo de Aportaciones Para la Nómina Educativa), fueron desviados para pagarle a maestros comisionados en la Sección XXX del SNTE, así como a una cantidad de “mentores aviadores” y a otros muchos, más que, no debían pagarles con los recursos de este importante rubro.

SIN EMBARGO, Egidio Torre por haber sido el Gobernador y sentirse “el non plus ultra” o “el potentado del pueblo”, al tener el poder político en sus manos, hizo lo que le dio su regalada gana, y por esta razón, consumó en plan artero, una serie de “patrañas financieras”, las que no dudo tendrán que ir saliendo a la luz pública, por lo que reza aquel viejo adagio que dice “el sol no se puede tapar con un dedo” y vaya que, tras la revisión que hace la Federación (ASF) de las cuentas púbicas del ex gobernador de Tamaulipas “ya le están le están sacando los trapitos al sol”.

HAY QUE señalar que, “la Auditoría Superior de la Federación, ya ha expuesto de manera pública, el resultado financiero con enfoque al desempeño administrativo 15-A-28000-14-1431-DS-GF practicada al Fondo de Aportaciones Para la Nómina Educativa (FONE) correspondiente a dos ejercicios, en cuya revisión muy claramente se vislumbra el desvío de los 68.7 millones de pesos a cuyo tema EGIDIO Y DIODORO GUERRA, tendrán irremediablemente que responder, si es que ambos se

presentan a hacer la exposición legal ante la ASF o ante la PGR, sobre “esta embarazosa situación”, en la que ya se encuentran seriamente involucrados.

INCLUSO la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas a cargo del Contador MARIO SORIA LANDERO, por su parte ya escudriña e investiga vía seis Procedimientos Administrativos, lo referente a la responsabilidad legal en la que incurrieron los funcionarios que estaban a cargo de la SET, concretamente DIODORO GUERRA durante los períodos 2015-16, al menos eso es lo que se ha venido manejando y vaya que con justa razón.

PORQUE ES INCONCEBIBLE e incluso imperdonable que el ex Gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, hoy en día ande disfrutando del dinero público, que se presume robó, porque hasta el momento, ya se han detectado en su manejo administrativo una serie de inconsistencias a las que sin duda, él y varios de sus correligionarios, tendrán que dar cabal razón, como lo aduce el Contralor Estatal SORIA LANDERO.

PERO EL TEMA no para ahí, porque además “al hoy millonario ex gobernador” EGIDIO TORRE, se le atribuye también no haber ejercido recursos federales por un monto global de 16 millones 087 mil pesos, de cuyos dineros el ex mandatario tamaulipeco, deberá dar amplia cuenta, porque reza el adagio “como que chalupa y buenas”. No, al contrario, esto es cosa seria y como tal, “ya se viene abriendo brecha desde la Federación para sentar ante la PGR a Torre Cantú y éste, naturalmente explique cómo y de qué forma gastó o erogó los recursos millonarios faltantes o no justificados que “anda bailando en el aire”, pero faltan mucho más temas de esta misma índole y a todo Egidio y “sus compinches”, tendrán indiscutiblemente que responder en el marco de la ley.

Y LO PEOR de este escabroso tan sonado caso, es que entre “las observaciones administrativas”, hay un documento en el cual DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ, aseguran ejerció pagos por 53 millones 506 mil pesos, fíjense bien “a personal adscrito a centros de trabajo como el SNTE Sección XXX, convirtiendo gran parte de ese dinero a sueldos para personal de la “Coordinación de Programas Compensatorios”, al “Departamento de Enlace con el sistema DIF Tamaulipas”, y el “Departamento de Supervisión de Escuelas Incorporadas”, cuyos pagos, creo Diodoro, jamás debió hacerlos, por cuya cuestión el residente de la frontera chica, tendrá que explicar y por supuesto responder en el marco de la ley ante la autoridad judicial y por tanto, les diré que, “este señor no está libre de pecado”.

Y COMO LOS millonarios recursos a los que hemos venido haciendo referencia no corresponden al área de la real educación básica, sino al pago de aviadores y maestros comisionados al Sindicato Magisterial, pero también al DIF Estatal que presidió la Sra. MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ DE TORRE, eso aún es más delicado, porque el desenfrenado ex gobernador de Tamaulipas Egidio Torre, hasta su respetable esposa involucró en “la danza de los millones”, cosa que a mi juicio, por moral y buenas costumbres jamás debió hacer, pero eso, al ex gobernante, hoy residente del “Fraccionamiento Callejones”, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo

León, le fue ambiguo, ecuánime e indiferente, porque Egidio es inmoral, inhumano e importamadrista y eso, él durante su mandato siempre lo dejó muy claro, partiendo que jamás se preocupó por aclarar el artero crimen cometido en agravio de su propio hermano DR. RODOLFO TORRE CANTÚ, a quien dios padre tenga en su santa Gloria y (qepd).

PERO NO hay que olvidar o pasar desapercibido que, el palacete o la Mansión millonaria construida por Egidio en San Pedro, tuvo entre otras cosas, “LA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN”, no solo de DIODORO GUERRA RODRÍGUEZ, sino también la valiosa aportación económica del bandidazo ex director de Comunicación Social GUILLERMO MARTÍNEZ GARCÍA, “cuya trilogía de bandidos”, afortunadamente ya están en la mira de las autoridades que investigan meticulosamente cada una de las áreas de las oficinas gubernamentales, donde se manejaron miles de millones de pesos que no han sido justificados hasta el momento.

PERO EN FIN, Hoy la Auditoria Superior de la Federación, además de la Contraloría Estatal y el Congreso de Tamaulipas, “ya vienen poniendo manos a la obra”, para sentar un precedente, el que sin duda sería histórico en la vida política del estado de Tamaulipas, porque nunca antes, se ha obrado en el marco de la ley, contra ex gobernadores bandidos como los que en esta entidad, desgraciadamente hemos padecido y el mas reciente EGIDIO TORRE, todo por el proteccionismo y la complicidad y con ello, la arraigada corrupción y la impunidad con que se manejaban los otroras ex gobernantes, todo ello, “por ser del mismo establo político”.

EGIDIO EL GRAN AUSENTE EN EL CUMPLE DE SU HERMANO RODOLFO

Y HA PROPÓSITO, les comento que el pasado martes 14 de Febrero, “día del amor y la amistad”, allá en la capital del Estado, se conmemoró el 53 aniversario del natalicio del Malogrado y muy querido político tamaulipeco DR. RODOLFO TORRE CANTÚ, acto desarrollado con marcada alegría y entusiasmo, pero también en medio de lágrimas y tristeza, evento organizado por la Presidente Estatal del PRI Lic. AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, habiéndose contado con la presencia de la familia del inolvidable médico su esposa Laura Graciela de la Garza, sus hijos, Lura, Rodolfo y Paulina y sus hermanas Ana y Eugenia Torre Cantú.

Y EL GRAN AUSENTE en el acto, fue nada menos que el cobarde y mal agradecido de EGIDIO, individuo de pésima reputación quien, como Gobernador, en lugar de haber dejado una huella imborrable de fecundo y creador trabajo social para bien de las familias tamaulipecas y “honrar la memoria de su hermano RODOLFO”, hizo un papel denigrante al convertirse en millonario gracias al dinero público, motivo que lo ha orillado a vivir fuera de Tamaulipas.

A LA FIESTA de onomástico al doctor, hicieron presencia priistas como Alejandro Etiene Llano, Rafael González Benavides, Luciano Cervantes Sánchez, Enrique Cárdenas del Avellano, Susana Hernández, Carlos Morris, Tino Sáenz, Ambrosio Ramírez Picazo y desde luego Ramiro Ramos Salinas, con cuyo acto, la líder tricolor del Estado LIC. FLORES PEÑA, ha dejado una muestra clara del gran amor y cariño

que ella y la grey priista, le tuvieron al inolvidable, pero muy querido político y profesional de la medicina DR. RODOLFO TORRE CANTÚ, a quien deseamos dios padre todopoderoso lo tenga en el seno de su santa gloria.

